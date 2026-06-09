Cuando necesites gestionar el directorio de tu organización y las autorizaciones de usuarios, puede que no tengas claro por dónde empezar. Hay varias opciones en el mercado, pero quizá te atraiga la idea de una opción de código abierto como OpenLDAP. Esto deja solo una pregunta: ¿cómo utilizas OpenLDAP de forma eficaz?
Es hora de explorar qué es OpenLDAP, cómo funciona, los desafíos que implica y por qué Foxpass puede ser una alternativa potente y fácil de usar. Vamos a empezar...
¿Qué es OpenLDAP?
OpenLDAP es una implementación gratuita y de código abierto de Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), iniciada por Kurt Zeilenga en 1998. Se desarrolló como parte del OpenLDAP Project y se utiliza para implementar servicios de directorio, de modo que las organizaciones puedan centralizar la autenticación y la autorización de usuarios.
OpenLDAP funciona en numerosas distribuciones de Linux, incluido Ubuntu. Históricamente, el servidor OpenLDAP se llama slapd, que escucha conexiones LDAP en cualquier número de puertos; el predeterminado es el 389.
La arquitectura de OpenLDAP se dividió originalmente, con un frontend que gestiona el acceso a la red y el procesamiento de protocolos, y un backend dedicado al almacenamiento de datos. La arquitectura moderna de OpenLDAP es modular, por lo que ahora hay disponibles muchos tipos de backends para otras bases de datos tecnológicas, no solo las tradicionales.
Los pros y los contras de ejecutar OpenLDAP
Aunque la agilidad de OpenLDAP permite la autenticación con LDAP en muchos tipos distintos de aplicaciones y dispositivos, hay algunas desventajas importantes:
Necesitas la disponibilidad 24/7 de un equipo de TI capacitado para configurar, preparar e implementar OpenLDAP
Para que OpenLDAP funcione de forma óptima, necesitas un tiempo de actividad del 100 % para garantizar que tus usuarios y dispositivos puedan autenticarse sin problemas.
Configurar la infinidad de aplicaciones cliente para que se comuniquen con OpenLDAP no es tarea fácil. Hay muchas configuraciones, incluido acertar con el ou, dc, dn y cn. Solo este paso podría requerir horas de tu tiempo, yendo de un lado a otro y trasteando con opciones.
La razón fundamental por la que la mayoría usa OpenLDAP es el control de acceso, pero simplemente gestionar quién debe tener acceso a qué aplicaciones y dispositivos y durante cuánto tiempo puede ser muy complejo de resolver de forma continua.
Muchas aplicaciones no funcionan bien con LDAP al conectarse a un puerto determinado. Esto puede llevar muchísimo tiempo, y muchos administradores no cuentan con los conocimientos adecuados sobre los certificados correctos y los métodos de cifrado.
Muchos administradores de TI rehúyen usar OpenLDAP por los conocimientos técnicos necesarios y el gran esfuerzo que requiere para tareas sencillas, como gestionar directorios para el acceso de las máquinas.
Otras alternativas para la gestión de usuarios, como Microsoft Active Directory, Chef o Puppet, siguen requiriendo mucho esfuerzo adicional para funcionar de forma eficiente.
Ejecuta LDAP con Foxpass
Si necesitas ejecutar LDAP, hay una forma mejor que gestionar tu propio servidor OpenLDAP.
La implementación de LDAP basada en SaaS de Foxpass te ahorrará incontables horas y evitará a tu equipo de TI un gran dolor de cabeza continuo.
El equipo de Foxpass ha dedicado mucho tiempo a perfeccionar las opciones de su servicio de directorio basado en la nube. Con Foxpass, puedes agrupar fácilmente a los usuarios para conceder acceso delegado a los recursos adecuados y asignar los niveles de permisos apropiados cuando sea necesario.
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