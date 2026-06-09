Los administradores de red están reconociendo la importancia de dejar de utilizar la clave precompartida (PSK) WPA2/WPA3 en sus redes Wi-Fi y adoptar la autenticación 802.1X. Los atacantes obtienen fácilmente códigos de acceso Wi-Fi compartidos, lo que les permite lanzar ataques contra tus sistemas de TI y robar credenciales u otra información valiosa en tránsito.
Los administradores expertos saben que 802.1X requiere un servidor RADIUS, a menudo integrado con proveedores de identidad en la nube como Microsoft Azure AD/Entra ID, Google Workspace u Okta. Y los administradores con experiencia conocerán el veterano FreeRADIUS, un servidor RADIUS gratuito y de código abierto que existe desde hace décadas.
Es tentador embarcarse en un proyecto para instalar, configurar y mantener tu propio servidor RADIUS utilizando FreeRADIUS u otro software de código abierto. Por desgracia, como muchos clientes de Foxpass han aprendido, el software gratuito no significa que el coste sea bajo o nulo.
FreeRADIUS no significa gratuito o de bajo coste
A diferencia de configurar una distribución de Linux o emitir un comando de instalación de paquete para uno de los paquetes de software populares, implementar y configurar FreeRADIUS es una operación complicada. Existen muchas perillas que manipular y archivos de configuración que modificar. El poder de FreeRADIUS reside en el rico conjunto de capacidades que ha acumulado durante décadas, además de la multitud de escenarios y configuraciones estrambóticas que puede admitir. Sin embargo, el número de expertos conocedores de FreeRADIUS es limitado. Para las implementaciones de alto nivel que necesitan los operadores de telecomunicaciones, los ISP o las empresas de la Fortune 500, el equipo detrás de FreeRADIUS ofrece consultoría personalizada.
Sin embargo, para la mayoría de los clientes, activar tu servidor RADIUS puede tardar más de lo esperado y una configuración incorrecta puede dejar tu red vulnerable. Para estas empresas, sugerimos buscar alternativas alojadas en la cloud como Foxpass RADIUS. Foxpass aprovecha el motor FreeRADIUS probado y fiable, pero ofrece una alternativa segura en la cloud totalmente gestionada, mantenida por expertos y supervisada de cerca en lugar de optar por algo más casero.
El verdadero coste de optar por RADIUS improvisado
Nuestra experiencia con muchos clientes indica que adquirir la plataforma subyacente (local o en la cloud), instalar y configurar tu propio servidor RADIUS lleva entre 2 y 4 semanas para un administrador de sistemas capacitado con una afianzada experiencia en directorios junto con un ingeniero de redes familiarizado con Wi-Fi y conmutación. Después de la configuración inicial, se destina entre medio día y un día al mes para mantener el servidor subyacente, el sistema operativo, las bibliotecas de soporte y el propio servidor RADIUS.
Sumemos los costes subyacentes:
A los entre 75 y 100 dólares por hora por cada administrador de sistemas e ingeniero de redes con sede en EE. UU., la instalación cuesta entre 12 000 y 16 000 dólares (supongamos dos semanas como mínimo).
Súmale otra semana para formar a un administrador de sistemas de apoyo (para que intervenga cuando el administrador asignado no esté disponible) después de la configuración por unos 3000 o 4000 dólares.
Anualmente, los costes de mantenimiento continuo oscilan entre los 7200 y 9600 dólares, suponiendo que un administrador de sistemas y un ingeniero de red dediquen medio día al mes para gestionar, parchear y actualizar el servicio y la plataforma RADIUS.
Los costes de los servidores en la cloud (dos servidores para alta disponibilidad y un servicio de equilibrio de carga) en una plataforma de infraestructura como servicio (IaaS) en la cloud oscilan entre 1600 y 3200 dólares al año, incluyendo programación, base de datos, almacenamiento, balanceador de carga y DNS gestionada, dirección IP reservada y costes de software de supervisión.
La estimación anterior no incluye licencias de software adicionales, costes de certificados (o coste de un servicio PKI gestionado) ni el esfuerzo para realizar actualizaciones periódicas del sistema cuando estén disponibles nuevas versiones importantes de software o sistema operativo. Suponiendo que esto ocurra anualmente y requiera una semana de esfuerzo por parte del administrador del sistema y el ingeniero de red, cada uno suma otros 6000 a 8000 dólares al año.
Si el cliente elige ejecutar y alojar su propia PKI autoalojada, eso podría agregar otros 1600 a 3200 dólares al año para alojar la infraestructura PKI sin tener en cuenta los costes de instalación y mantenimiento. Del mismo modo, existe una sobrecarga de desarrollo adicional para integrar la infraestructura RADIUS y PKI con una solución MDM existente si es necesario.
También existen costes adicionales para mantener el cumplimiento, realizar investigaciones de seguridad y ofrecer supervisión de servicios de forma permanente. Incluso ignorándolos y sin factorizar los componentes PKI o MDM, ya tenemos los siguientes costes:
Entre 15 000 y 20 000 dólares por instalación.
Entre 14 800 y 20 800 dólares para mantenimiento anual (excluidos los componentes PKI y MDM).
En resumidas cuentas, el software gratuito no se traduce en configuración, implementación y mantenimiento de bajo coste o sin coste alguno.
Foxpass ahorra tiempo, dinero y ofrece tranquilidad
En lugar de tomar el camino incierto de configurar un servidor RADIUS improvisado y sobrecargar a los equipos internos con la formación de un sistema estrambótico con el que no están familiarizados, sugerimos suscribirse a un servicio RADIUS basado en la cloud como Foxpass.
La propuesta de Foxpass RADIUS
Plug and Play: nosotros nos encargamos del trabajo pesado, lo que te permite lograr una rápida obtención de relación calidad-precio y proteger tu red en cuestión minutos, no de semanas o meses.
Todo incluido: nuestro servicio incluye infraestructura de servidores de alta disponibilidad, actualizaciones de seguridad, supervisión y gestión de usuarios, eliminando su mantenimiento anual.
Integración perfecta: nos integramos perfectamente con tus servicios de directorio existentes, incluidos G Suite, O365, Okta y OneLogin. Además, tus sistemas MDM favoritos como Microsoft Intune, Kandji, Mosyle o JAMF.
La seguridad es lo primero: protegemos tus datos con el mejor cifrado de su clase en tránsito y en reposo y realizamos auditorías de seguridad periódicas.
Robustez y confianza: hemos diseñado Foxpass RADIUS sin un solo punto de fallos. Nuestro equipo específico de especialistas en RADIUS garantiza un servicio ininterrumpido y permanente en todo el mundo. Y ofrecemos a los clientes una garantía de tiempo de actividad del 99,99 %.
A los clientes de Foxpass les encanta el producto y nuestro galardonado servicio de atención al cliente:
N.º 1 en G2 Crowd: No lo decimos nosotros sobre lo buenos que somos; mira lo que dicen los clientes: estamos clasificados como n.º 1 en cada subcategoría de PAM, incluido el servicio de atención al cliente.
Soporte permanente: la ayuda de expertos está a un clic o una llamada de distancia. No te devanes más los sesos cuando necesites ayuda.