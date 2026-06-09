La ciberseguridad está evolucionando rápidamente en la era digital actual y las amenazas se vuelven cada día más sofisticadas. Las medidas de seguridad tradicionales, especialmente aquellas que se basan en contraseñas, son cada vez más inadecuadas. El avance hacia un futuro sin contraseñas no es solo una tendencia, sino una evolución necesaria en nuestra estrategia para proteger los activos y el acceso digitales.
En este contexto, la autenticación basada en certificados (CBA) es una piedra angular de las estrategias de ciberseguridad modernas y ofrece una alternativa más segura y fácil de usar al paradigma de las contraseñas.
Este mes, nos encontramos en la cúspide de un avance significativo en ciberseguridad con el lanzamiento de Microsoft Cloud PKI, que estará disponible como parte de Microsoft Intune Suite. Esta iniciativa marca un momento crucial a medida que Microsoft amplía su compatibilidad para la CBA, respaldándola aún más como un componente crítico de un férreo modelo de seguridad de confianza cero.
Paralelamente a este emocionante avance, Splashtop se complace en anunciar que Foxpass Cloud RADIUS es totalmente compatible y está disponible como una solución complementaria a Microsoft Cloud PKI, diseñada explícitamente para asegurar el acceso a redes Wi-Fi y VPN.
La sinergia entre Microsoft Cloud PKI y Foxpass Cloud RADIUS representa un importante salto de calidad, que encarna el impulso hacia la CBA y adopta un enfoque de ciberseguridad de confianza cero.
Compatibilidad inicial con Microsoft Cloud PKI
La incorporación de Microsoft Cloud PKI a Microsoft Intune Suite representa un movimiento innovador por parte de Microsoft para dotar a las empresas de medidas de seguridad avanzadas.
Microsoft Cloud PKI está preparada para desempeñar un papel fundamental en el marco de ciberseguridad moderno al proporcionar una potente infraestructura de administración de infraestructura de clave pública (PKI). PKI es la columna vertebral de la comunicación digital segura, ya que permite el cifrado, las firmas digitales y la CBA.
Con el lanzamiento de Microsoft Cloud PKI, Microsoft no solo ofrece un producto, sino que refuerza la importancia fundamental de la CBA como elemento indispensable de un enfoque de seguridad de confianza cero.
El Zero Trust es un paradigma de ciberseguridad que insiste en una verificación estricta de la identidad de cada persona y dispositivo que intente acceder a recursos en una red privada, independientemente de si están dentro o fuera del perímetro de la red.
La compatibilidad de Foxpass Cloud RADIUS con Microsoft Cloud PKI garantiza que las empresas puedan integrar sin problemas Foxpass Cloud RADIUS para proteger el acceso a sus redes Wi-Fi y VPN, aprovechando las funciones de seguridad avanzadas de Microsoft Cloud PKI desde el primer día.
Impulso a la autenticación basada en certificados (CBA)
Las empresas se están alejando cada vez más de las medidas de seguridad tradicionales basadas en contraseñas. Este cambio está impulsado principalmente por el creciente reconocimiento de las limitaciones y vulnerabilidades asociadas con las contraseñas, como la susceptibilidad a los ataques de phishing, la reutilización de contraseñas y la inconveniencia general de administrar contraseñas complejas.
En respuesta a estos escollos, hay un claro impulso para la CBA como una alternativa más segura, eficiente y fácil de usar.
El respaldo de Microsoft a la CBA, principalmente a través del lanzamiento de Microsoft Cloud PKI, marca un hito importante en el trayecto hacia un futuro sin contraseñas. Microsoft Cloud PKI aborda una necesidad crítica de métodos de autenticación más seguros al facilitar los certificados digitales para la autenticación.
El entusiasmo en torno a Microsoft Cloud PKI y su compatibilidad con la CBA refleja un consenso más amplio de la industria sobre la importancia de avanzar hacia métodos de autenticación más seguros. La CBA ofrece varias ventajas críticas sobre las contraseñas tradicionales:
Seguridad mejorada: los certificados digitales son mucho más difíciles de comprometer que las contraseñas. Se basan en técnicas criptográficas que proporcionan un mayor nivel de seguridad, lo que reduce significativamente el riesgo de acceso no autorizado.
Experiencia de usuario optimizada: con la CBA, los usuarios ya no necesitan recordar e ingresar contraseñas. Esto simplifica el proceso de inicio de sesión y elimina problemas comunes como la obsolescencia de la contraseña y la necesidad de restablecer la contraseña con frecuencia.
Escalabilidad y flexibilidad: los certificados se pueden implementar y gestionar fácilmente a escala, lo que los hace ideales para empresas de todos los tamaños. Además, admiten una amplia gama de casos de uso, desde la protección de las conexiones Wi-Fi y VPN hasta la habilitación de firmas digitales y de correo electrónico seguras.
La necesidad de soluciones Cloud RADIUS
La evolución hacia la CBA y la eliminación gradual de las contraseñas subrayan la necesidad crítica de contar con una infraestructura que respalde estos avances.
Las soluciones RADIUS basadas en la cloud, como Foxpass Cloud RADIUS, se erigen como componentes esenciales en este panorama, ofreciendo una combinación de flexibilidad, seguridad y facilidad de integración con las que las soluciones locales tradicionales luchan por igualar.
Superar las limitaciones de los servidores RADIUS locales
Tradicionalmente, los servidores RADIUS se han implementado en las instalaciones, lo que requiere una inversión significativa en hardware, software y mantenimiento continuo. Estos sistemas, aunque potentes, imponen limitaciones en términos de escalabilidad, coste y la agilidad necesaria para adaptarse a los nuevos protocolos y estándares de seguridad. El mantenimiento de los servidores RADIUS locales representa una asignación considerable de recursos para los departamentos de TI, desde la configuración inicial hasta los fallos de hardware y las actualizaciones de software.
Por el contrario, las soluciones RADIUS basadas en la cloud, como Foxpass Cloud RADIUS, eliminan estos escollos. Las empresas pueden eludir los gastos de capital y las complejidades operativas asociadas con las implementaciones locales aprovechando la cloud. Este cambio reduce los costes y mejora la capacidad de una empresa para escalar sus mecanismos de autenticación en línea con el crecimiento o la fluctuación de la demanda.
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Foxpass Cloud RADIUS – Funciones y ventajas
Foxpass Cloud RADIUS destaca como una solución de servidor RADIUS totalmente gestionada y basada en la cloud que ofrece muchas funciones y ventajas diseñadas para satisfacer las demandas de seguridad modernas de las empresas.
En esta sección se exploran las principales funciones y ventajas de Foxpass Cloud RADIUS, haciendo hincapié en su papel en la mejora de la seguridad organizativa y la racionalización de la gestión del acceso.
Compatibilidad inmediata con Microsoft Cloud PKI: como ya hemos mencionado, Foxpass Cloud RADIUS es inmediatamente compatible con Microsoft Cloud PKI. Esto garantiza que las empresas puedan aprovechar la seguridad basada en certificados más reciente desde el primer día.
Integración cloud nativa: Foxpass Cloud RADIUS se integra de forma nativa con los principales proveedores de identidad en la cloud, incluidos Microsoft Entra ID (Azure), OKTA y Google. Esta integración facilita una experiencia de autenticación unificada en varias plataformas y dispositivos, compatible con Windows, Mac, Chromebook, iOS y Android.
Seguridad mejorada con la CBA: la propuesta de valor principal de Foxpass Cloud RADIUS es su compatibilidad con la CBA, lo que proporciona una alternativa más segura a los métodos tradicionales basados en contraseñas.
Experiencia de usuario simplificada: Foxpass Cloud RADIUS simplifica la experiencia del usuario al eliminar la necesidad de contraseñas. Este proceso de acceso optimizado mejora la satisfacción del usuario y reduce la carga administrativa de los equipos de TI.
Escalabilidad y rentabilidad: Foxpass Cloud RADIUS ofrece una escalabilidad y rentabilidad sin precedentes como solución basada en la cloud. Las empresas pueden escalar fácilmente su infraestructura de autenticación sin hardware adicional ni inversiones iniciales significativas. Esta flexibilidad hace que Foxpass Cloud RADIUS sea una opción atractiva para empresas de todos los tamaños, desde nuevas empresas hasta grandes empresas.
Compatibilidad con las políticas BYOD (tráete tu dispositivo): con la creciente prevalencia de las políticas BYOD (tráete tu dispositivo), la compatibilidad de Foxpass Cloud RADIUS con una amplia gama de dispositivos garantiza que los empleados puedan acceder de forma segura a la red, independientemente del dispositivo elegido.
Aprovechamiento de la PKI basada en la cloud de Microsoft con Foxpass RADIUS
Al aprovechar las fortalezas de Microsoft Cloud PKI y Foxpass Cloud RADIUS, las empresas pueden proteger sus redes, datos e identidades de usuario de manera más efectiva, al tiempo que mejoran la experiencia del usuario y la eficiencia operativa.
Te invitamos a experimentar de primera mano las ventajas de esta combinación segura iniciando una prueba gratuita de Foxpass. Averigua lo fácil y eficiente que puede ser implementar un sistema CBA potente que se integre a la perfección con Microsoft Cloud PKI.
Con Foxpass Cloud RADIUS, puedes mejorar la postura de seguridad de tu empresa, reducir la sobrecarga administrativa y proporcionar una experiencia de acceso perfecta para sus usuarios.
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