Las empresas siguen siendo el objetivo de una técnica de piratería Wi-Fi de casi dos décadas de antigüedad conocida como el ataque "Evil Twin" o del gemelo malvado. Este ataque es un excelente ejemplo de un ataque Man-in-the-Middle (MitM). Aunque bien conocidos, los ataques de gemelos malvados siguen siendo difíciles de prevenir sin las medidas de seguridad adecuadas.
Este blog profundiza en el notorio incidente de piratería del GRU, donde los piratas informáticos rusos utilizaron el ataque del gemelo malvado para infiltrarse en las redes Wi-Fi y extraer datos confidenciales de empresas de renombre. Luego analizaremos cómo una solución RADIUS Wi-Fi basada en certificados podría haber repelido este ataque.
¿Cómo funciona el ataque de Evil Twin?
La configuración: el ciberdelincuente configura una red Wi-Fi impostora con un nombre (SSID) que se parece mucho a una red legítima. Este SSID de imitación puede parecer idéntico, pero la red no autorizada está diseñada para engañar.
Atraer a la presa: los usuarios desprevenidos que buscan acceso a internet ven la red impostora y se conectan a ella asumiendo que es la auténtica.
Intercepción de datos: Una vez conectado, todo el tráfico de datos del usuario, incluida información confidencial como credenciales de inicio de sesión, datos financieros y comunicaciones personales, fluye a través de la red maliciosa del atacante.
Sigilo y evasión: el atacante permanece oculto, evitando sospechas y captura los datos en silencio sin que las víctimas se den cuenta del peligro.
Espías Wi-Fi detenidos: el incidente de piratería del GRU, descubierto
Según SCEPlicity.org, el mundo se enteró recientemente de un incidente de hackeo de alto perfil atribuido a hackers de la agencia militar rusa GRU mediante el despliegue de puntos de acceso (AP) gemelos maliciosos.
Los atacantes ejecutaron estos ataques para interceptar datos confidenciales transmitidos a través de redes Wi-Fi. Entre sus objetivos se incluyeron a empresas de renombre como agencias antidopaje en Colorado, Brasil, Canadá, Mónaco y Suiza, junto con las operaciones de energía nuclear de Westinghouse Electric Empresa, el laboratorio de pruebas químicas Spiez en Suiza y la Organización para la Prohibición de Armas Químicas en los Países Bajos.
El modus operandi de los piratas informáticos rusos era sofisticado a la par que audaz. Aparcaron un vehículo cerca de los edificios objetivo y lo convertían en su centro operativo. El automóvil albergaba un arsenal de herramientas esenciales para el ataque, incluidas baterías, una Wi-Fi Pineapple, una antena Wi-Fi direccional de alto alcance, un módem 4G y un pequeño ordenador con almacenamiento de sobra.
El papel de la autenticación Wi-Fi RADIUS basada en certificados
Las empresas deben adoptar medidas de seguridad avanzadas para repeler las amenazas que representan los ataques de gemelos malvados y reforzar la seguridad de la red Wi-Fi. Una solución de autenticación RADIUS Wi-Fi basada en certificados es una potente defensa contra estas amenazas cibernéticas sofisticadas.
En una solución de este tipo como la que ofrece Foxpass, el proceso de autenticación se basa en certificados digitales para la verificación del usuario. La implementación de certificados digitales mejora significativamente la confianza y la seguridad dentro de la red Wi-Fi.
Cuando se implementa dentro de una infraestructura Wi-Fi, Foxpass valida los certificados digitales de los dispositivos y usuarios que se conectan. El acceso a la red se otorga exclusivamente a aquellos con certificados legítimos, lo que hace que cualquier intento de los piratas informáticos de establecer redes Wi-Fi no autorizadas sea en vano.
Foxpass: implementación de una solución Wi‑Fi RADIUS segura basada en certificados
Foxpass es un proveedor líder de soluciones Wi-Fi RADIUS basadas en SCEP, que ofrece una férrea defensa contra ataques de gemelos malvados y ciberamenazas de ese tipo. Su implementación proporciona las siguientes ventajas:
Seguridad férrea: Foxpass garantiza una autenticación férrea a través de medidas basadas en certificados, lo que mitiga el riesgo de accesos no autorizados.
Gestión centralizada: con una plataforma de gestión centralizada, los administradores de red pueden supervisar de manera eficiente el acceso de los usuarios, los certificados y los dispositivos de red.
Flexibilidad: Foxpass se adapta a empresas de todos los tamaños y se adapta sin esfuerzo a los requisitos de seguridad en constante evolución.
Integración perfecta: Foxpass se integra sin esfuerzo con la infraestructura Wi-Fi existente, agilizando el proceso de implementación.
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El incidente de piratería de GRU y el uso de ataques con gemelos malvados son un claro recordatorio de la evolución de las amenazas cibernéticas que afrontan las empresas. Para contrarrestar ataques tan sofisticados, la adopción de soluciones Wi-Fi RADIUS basadas en certificados, ejemplificadas por Foxpass, desempeña un papel fundamental en el fortalecimiento de la seguridad de la red. Las implementaciones de vigilancia y seguridad de vanguardia son esenciales para protegerse contra el panorama cibernético en constante evolución.
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