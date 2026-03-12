TCEA Convention and Expo

Convención y Exposición TCEA
Del 3 al 7 de febrero de 2020 – Austin, Texas
Splashtop presentará soluciones para los equipos de TI escolares y para el aula a miles de educadores en TCEA.
Splashtop presentará soluciones para los equipos de TI escolares y para el aula a miles de educadores en TCEA. A los equipos de TI escolares les interesarán nuestras herramientas Splashtop Remote Support y Splashtop SOS para ayudar a acceder y gestionar ordenadores de forma remota. Splashtop exhibirá nuestros productos más populares para el aula, Splashtop Classroom y Mirroring360. Aprovecha las herramientas más eficientes para aumentar tanto la participación como la productividad de los estudiantes. Mostraremos cómo los maestros y los gestores de TI de la escuela pueden utilizar Splashtop para aprovechar al máximo el tiempo de los estudiantes en el aula.
Convención y Exposición TCEA | Splashtop Classroom | Mirroring360 | Splashtop Remote Support