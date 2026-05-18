SupportWorld Live - A Digital Experience

SupportWorld Live - Una experiencia digital
11 y 12 de agosto de 2020: evento virtual en línea
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¡Únete en línea al evento virtual más grande del año para la industria de la asistencia técnica! Splashtop se complace en presentar Splashtop Remote Support, una de las mejores herramientas para el acceso supervisado y no supervisado a los puntos finales. Splashtop SOS acaparará gran parte de la atención con el lanzamiento de las nuevas integraciones de la plataforma de TI del servicio de ayuda, como aquellas con ServiceNow, Zendesk, Freshservice, Freshdesk y Syncro. Todas las integraciones de socios de Splashtop se pueden encontrar aquí.
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