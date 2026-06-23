Experiencia TI de Freshworks
26 de marzo de 2020 – Evento en línea global
Únete a nosotros en Experience IT, una serie de entrevistas en video, con entrevistas a la carta con destacados profesionales de ITSM
Únete a nosotros en Experience IT, una serie de entrevistas en video, con entrevistas a pedido con destacados profesionales de ITSM. El evento en línea cubre tres temas—Esenciales de Estrategia de TI, Humanización de TI y Liberación de la Productividad de TI—y está disponible para ti sin coste alguno. El cofundador y CTO de Splashtop, Phil Sheu, nos hablará sobre cómo crear una experiencia de entrega de servicios multicanal para los clientes y cómo su equipo lo logra.
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