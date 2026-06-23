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Adobe MAX 2021

26 – 28 de octubre de 2021 – Online

Adobe Max 2021

¡Splashtop está emocionado de participar en Adobe MAX por segunda vez como Socio de Video y Audio de Adobe!

¡Splashtop está emocionado de exhibir en Adobe MAX por segunda vez como Socio de Adobe Video & Audio! Splashtop mostrará nuestra popular solución Splashtop Business Access que te permite acceder remotamente a tu computadora Mac o Windows para usar software de Adobe desde cualquier otra computadora, Chromebook o dispositivo móvil. Accede remotamente a tus estaciones de trabajo de alta gama y realiza tareas como edición de video o creación de animaciones, como si estuvieras sentado frente a la computadora.

Adobe Max 2021 | Splashtop habilita el Acceso remoto a las aplicaciones de video de Adobe Creative Cloud