Líderes en ciberseguridad: Q&A con Mark Lee y Sramana Mitra

El Consejero Delegado y Evangelista Jefe de Splashtop, Mark Lee, se une a Sramana Mitra, Fundador y Consejero Delegado de One Million by One Million (1Mby1M), para una Q&A sobre la historia de Splashtop y la ciberseguridad. Copiamos a continuación algunos puntos destacados de la entrevista realizada por Sramana Mitra en su blog.

Sramana Mitra: Háblame de lo que estás haciendo y háblame de Splashtop.

Mark Lee: Splashtop es mi segunda startup. La primera y la actual se fundaron con otros tres amigos del MIT: Robert Ha, Thomas Deng y Philip Sheu. Son tres compañeros míos del MIT.

Nos conocemos desde hace 30 años.

Cuando mis 3 cofundadores y yo empezamos en 2006, la empresa se llamaba DeviceVM.



Entonces cambiamos nuestro negocio al sistema operativo para navegadores. Predijimos que Chrome Book y Chrome OS serían grandes y fuimos los primeros en crear un sistema operativo de navegador para fabricantes de equipos originales de PC. Ese fue el negocio inicial de la empresa. Cambiamos nuestro negocio hacia el acceso remoto y la asistencia remota en torno a 2010.

Desde entonces, hemos llevado la empresa a donde estamos hoy. Acabamos de anunciar nuestra ronda unicornio en enero. Ha sido un largo viaje para nosotros, con muchos altibajos. Los cuatro seguimos juntos como grandes amigos y cofundadores.

Sramana Mitra: Estupendo. Enhorabuena. Cuéntame un poco por qué los clientes utilizan tus productos. ¿Qué problemas estás resolviendo?

Mark Lee: Nuestro tema principal es el trabajo a distancia, el aprendizaje a distancia, y el apoyo a distancia. Yo diría que esos son los tres casos de uso principales. Nos hemos centrado sobre todo en el mercado de las PYME.

Cuando la gente está encerrada, necesita acceder a los ordenadores de su oficina. Estamos en muchos despachos y clínicas de médicos, dentistas y contables. Por ejemplo, los contables necesitan acceso remoto a sus QuickBooks. Todos ellos utilizan nuestro producto para permitir el trabajo a distancia.

COVID también ha acelerado nuestro crecimiento. Nuestro negocio creció un 170% el año pasado.

En el aprendizaje a distancia en particular, más de 250 universidades y escuelas K-12, MIT, Harvard, Stanford, UCLA, USC y otros colegios comunitarios se han convertido en nuestros clientes en los últimos siete meses. Todos tienen laboratorios físicos, y necesitan que los estudiantes puedan acceder a estos ordenadores de laboratorio que ejecutan software especializado como Adobe, AutoCAD, etc.

También hay asistencia a distancia. Cuando los empleados están todos en casa, el departamento de TI tiene que ser capaz de dar soporte remoto a todos esos empleados que están trabajando. Lo mismo ocurre con los profesores, están en casa y pueden encontrarse con algunos problemas.

Las TI escolares también deben poder funcionar a distancia. Hay todas estas escuelas y dispositivos de estudiantes que necesitan ayuda para solucionar problemas según sea necesario. Hemos visto despegar los tres mercados.

Sramana Mitra: ¿Cómo es el panorama competitivo de lo que ofrecéis?

Mark Lee: Antes de COVID, competíamos principalmente con LogMeIn y TeamViewer en el mercado. Hemos conseguido sustituirlos en los últimos años porque nuestros productos tienen mayores prestaciones y son más fáciles de usar.

Nuestros productos son más rápidos, mejores y más rentables. Además, es fácil hacer negocios con nosotros y ofrecemos un sólido servicio de atención al cliente. Nuestra valoración general de 97 por parte de los usuarios de Capterra es muy superior a la de nuestros competidores. A la gente le encanta nuestro producto.

Por eso la mitad de las personas que prueban nuestro producto acaban comprando. También es un enfoque de autoservicio. Durante COVID, todo se aceleró, pero al mismo tiempo, descubrimos que muchas empresas están adoptando nuestra solución para sustituir o eludir su VPN.

Tradicionalmente, la mayoría de las empresas han utilizado VPN y RDP. La VPN da demasiados privilegios al usuario final desde casa. Una vez conectado a la VPN, existe un gran potencial de movimiento lateral desde tus dispositivos domésticos, que podrían estar infectados con malware que atravesará la red corporativa.

Además, el rendimiento es un gran problema con la VPN. Imagina que estás conectado con una VPN y todo el tráfico de tu casa se dirige a tu red corporativa. Supongamos que hacemos una reunión con Zoom. Todo el tráfico de vídeo se dirige a tu red corporativa antes de salir a Internet.

Es un gran problema y un gran reto para las redes corporativas poder dar soporte a tanta gente en las llamadas de Zoom. Con Splashtop, tus sesiones de Zoom, Salesforce y todas las demás no se enrutan a tu red corporativa como haría una VPN. Sólo estás iniciando la aplicación en tu ordenador personal. Sólo cuando accedas a activos corporativos utilizarás aplicaciones Splashtop dedicadas a ese tráfico. Facilita mucho a TI la supervisión y seguridad de todo el entorno.

Aun así, yo no diría que estamos arrancando y sustituyendo la VPN, porque la VPN sigue teniendo su valor para muchos otros usos. Sin embargo, la VPN nunca se diseñó para el acceso remoto. No se escala bien y tiene muchos problemas de seguridad. El mercado se está moviendo hacia una visión diferente de la confianza, una solución de ecosistema diferente para abordar las deficiencias de las soluciones VPN actuales.

