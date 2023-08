La importancia pasada por alto de la seguridad Wi-Fi en las escuelas

Wi-Fi forma la columna vertebral de nuestras instituciones educativas, lo que permite todo, desde portales de tareas en línea hasta reuniones virtuales de profesores. La mayoría de los administradores de K-12 confían en la seguridad de sus redes Wi-Fi y creen que las medidas de ciberseguridad existentes son adecuadas.

Desafortunadamente, esta confianza a menudo puede estar fuera de lugar. La seguridad Wi-Fi, aunque con frecuencia se pasa por alto, podría ser el punto débil del sistema de seguridad de la red de su escuela. De hecho, según Comparitech.com, Los ataques de ransomware en escuelas y universidades de EE. UU. costaron $ 9.45 mil millones en 2022.

La ilusión de la seguridad Wi-Fi

Las escuelas a menudo confían en varias soluciones de seguridad, como herramientas de prevención de phishing y antimalware. Si bien estas soluciones forman partes clave de una sólida estrategia de seguridad, no necesariamente protegen la red Wi-Fi de la escuela de todas las amenazas.

La noción de que la red Wi-Fi es intrínsecamente segura y que otras medidas de seguridad brindan suficiente protección es un concepto erróneo peligroso. Este es particularmente el caso cuando el personal de TI, a menudo fuera del campus, puede descuidar inadvertidamente la seguridad Wi-Fi.

Los peligros de la vulnerabilidad Wi-Fi

He aquí una verificación de la realidad: las redes Wi-Fi pueden ser explotadas por actores internos o externos para obtener acceso no autorizado a los sistemas, lo que genera complicaciones graves. Al espiar o interceptar datos de Wi-Fi (una práctica conocida como ataque Man-in-the-Middle o MITM), las personas malintencionadas pueden robar las credenciales de los maestros y administradores.

Esto puede dar lugar a un acceso no autorizado a la red de administración/personal sin protección, manipulaciones en los sistemas de calificación o incluso cierres completos del sistema que dificultan las actividades académicas, como los exámenes.

Además de esto, los ataques MITM también podrían proporcionar una puerta de entrada para otros ataques, donde se puede implementar ransomware o se pueden robar datos personales con fines dañinos. Esto no es solo teórico; incumplimientos como estos han ocurrido antes y volverán a ocurrir si no se toman las medidas adecuadas.

Seguridad de la red: mantenimiento de la visibilidad y el control

Otro aspecto importante de la seguridad de la red es mantener la visibilidad y el control sobre el acceso a la red, lo que podría incluir la gestión del acceso de ex empleados o estudiantes. El acceso no autorizado puede provocar infracciones no deseadas, filtraciones de información confidencial y eludir los filtros de red establecidos, especialmente en instituciones educativas. TI es esencial para revisar y actualizar periódicamente los controles de acceso para garantizar que solo las personas autorizadas actuales tengan acceso.

"Evil Twin Attacks" (también conocido como espionaje Wi-Fi): una amenaza oculta en las redes Wi-Fi escolares

Un tipo de ataque a la red Wi-Fi particularmente alarmante pero que a menudo se pasa por alto es el ataque del "gemelo malvado". En este escenario, se crea una red Wi-Fi no autorizada que imita a la red legítima en nombre y apariencia. Esta red maliciosa actúa como un 'gemelo malvado' de la red original, engañando a los usuarios para que se conecten a TI en lugar de a la legítima. Este truco es preocupantemente simple de ejecutar y requiere habilidades técnicas mínimas, lo que hace que TI sea una táctica factible incluso para estudiantes expertos en tecnología.

Los maestros desprevenidos pueden conectarse sin saberlo a esta red maliciosa mientras realizan sus tareas diarias. Una vez conectado, el dispositivo del profesor queda expuesto. El individuo que opera la red del gemelo malvado puede monitorear las actividades en línea del maestro, interceptar datos confidenciales, como credenciales de inicio de sesión, y potencialmente obtener acceso a recursos confidenciales.

Cumplir con los requisitos de cumplimiento

Las escuelas K-12 están sujetas a varias regulaciones críticas, incluida la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Línea (COPPA), la Ley de Protección Infantil en Internet (CIPA), la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA) y la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (HIPAA).

Estas leyes exigen que las escuelas garanticen la seguridad en línea de los estudiantes, preserven la privacidad de los registros de los estudiantes y protejan la información de salud. La implementación de un marco sólido de seguridad Wi-Fi es fundamental para cumplir con estos requisitos reglamentarios.

El papel de RADIUS en el cumplimiento y la seguridad Wi-Fi

RADIUS (Servicio de usuario de acceso telefónico de autenticación remota) puede desempeñar un papel fundamental para ayudar a su escuela a cumplir con estos estándares. TI hace esto proporcionando acceso seguro y autenticado a sus redes Wi-Fi. Un producto de control de acceso robusto como el servidor Foxpass RADIUS que se integra con sus sistemas existentes y requiere un tiempo de configuración mínimo.

Con RADIUS, cuando un usuario intenta acceder a la red, sus credenciales se autentican y su dispositivo se evalúa para cumplir con los estándares de seguridad. Esto disminuye la probabilidad de acceso no autorizado y, por lo tanto, mitiga el riesgo de infracciones y fugas de datos. En consecuencia, TI ayuda a cumplir con los requisitos de privacidad de FERPA, COPPA e HIPAA al limitar el acceso a datos confidenciales de estudiantes e información de salud.

El control que ofrece RADIUS Authentication también puede ayudar en el cumplimiento de CIPA. Al garantizar que solo los usuarios autorizados tengan acceso a la red, las escuelas pueden administrar y monitorear mejor las actividades en línea, brindando las medidas de seguridad necesarias para evitar el acceso a contenido en línea inapropiado.

Asegure su escuela ahora

La complacencia en materia de seguridad puede tener consecuencias devastadoras para las escuelas K-12. Es hora de que TI evalúe sus medidas de seguridad actuales y considere las brechas que puedan existir, particularmente en su red Wi-Fi. No espere hasta que ocurra una infracción para darse cuenta de la importancia de la seguridad Wi-Fi.

Implemente soluciones como Foxpass RADIUS hoy para garantizar que la red de su escuela sea verdaderamente segura, compatible y preparada para el futuro. Recuerde, la seguridad no se trata solo de proteger los sistemas y los datos, se trata de salvaguardar el futuro de nuestros estudiantes. Cuando TI se refiere a la seguridad Wi-Fi en las escuelas K-12, TI es mejor prevenir que lamentar.