Conoce al equipo - Nityasha Wadalkar

Esta semana nos centramos en Nityasha Wadalkar, nuestra Directora de Marketing de Producto. Somos increíblemente afortunados de tenerla en el equipo.

P: ¿Cuánto tiempo llevas en Splashtop?

R: Desde octubre de 2019, es decir, desde hace más de año y medio. Hmm... ¡parece mucho más largo! Tenemos un entorno de ritmo rápido, así que siento que aquí he conseguido mucho más de lo que habría conseguido en otro sitio.

P: ¿Qué es lo que más te gusta de trabajar en Splashtop?

R: Hay muchas cosas que me gustan de trabajar en Splashtop. Voy a destacar 3 cosas: la cultura de estímulo, capacitación y camaradería que se transmite desde la dirección; los procesos de contratación que demuestran previsión y dan lugar a compañeros excelentes y con talento; y la libertad y el apoyo para poner en práctica nuevas ideas.

P: ¿Qué te gusta del marketing de productos?

R: Tengo un título de ingeniería y un MBA, y me encanta poder aplicar (algunas) habilidades de ambos en el marketing de productos para soluciones de software. En Splashtop, aprendo cosas nuevas todos los días gracias a la variedad de tareas y a la interacción con compañeros de varios equipos. ¡Y eso es importante!

P: ¿Cuántos idiomas hablas?

R: En mi familia se hablan muchas lenguas. Domino el hindi, el marathi y el kannada, pero soy más fuerte en inglés. En un momento de la universidad, hablaba alemán con bastante fluidez, ¡pero ahora no puedo afirmarlo!

P: ¿Qué te gusta hacer fuera del trabajo?

R: A mí (y a mi familia de 4 miembros) nos encanta viajar y estar al aire libre. He hecho senderismo por el Himalaya desde que era niña, me encantaba bucear en Malasia (ah, los preciosos arrecifes de coral) y, más recientemente, disfruto de viajes en autocaravana y acampadas con los niños mientras vamos tachando la lista de parques nacionales de Estados Unidos. También me encanta leer, ¡pero el tiempo de paz me ha sido esquivo!

