Conoce al equipo - Alexander Draaijer

Esta semana nos centramos en Alexander Draaijer, Director General de EMEA. Acaba de celebrar su primer aniversario en Splashtop: ¡enhorabuena Alexander!

P: ¿Cómo fue tu primer año en Splashtop?

Mi primer aniversario fue el 1 de febrero de 2021. El tiempo que ha transcurrido desde que empecé a trabajar en Splashtop ha pasado en un abrir y cerrar de ojos, y he disfrutado apasionadamente de cada momento a lo largo del año pasado.

P: ¿Qué es lo que más te gusta de trabajar en Splashtop?

A lo largo de mi carrera, he trabajado para muchas startups SaaS respaldadas por empresas estadounidenses y con sede en Silicon Valley, que tienen entre 100 y 2.000 empleados. Suelen ser conocidas por tener una cultura de empresa dura, horarios de trabajo increíblemente largos y, si no tienes éxito, estás fuera.

Aunque Splashtop se fundó en Silicon Valley, tenemos una cultura empresarial única y completamente diferente. Me enteré de que Mark y los demás fundadores tenían algo en común: todos crecieron en California como hijos de padres inmigrantes taiwaneses. Creo que su educación forma parte de la cultura empresarial de Splashtop, que nos contagia a todos.

La mejor manera de describir sus acciones es decir que se muestran intrínsecamente apasionados por dar soporte a sus clientes con el mejor servicio y tecnología y por facilitar a sus empleados el mejor ambiente posible. Todos son muy humildes, agradecidos y con ganas de crecer de forma sostenible.

P: ¿Quién te inspira en Splashtop?

Suena muy cursi, pero los fundadores de Splashtop y todos los que ayudaron a construir los cimientos de nuestra empresa son los que más me inspiran, es como si todos llevaran el mismo ADN. Construir una empresa tiene muchos altibajos, pero el equipo es increíblemente sólido. ¡Son muy apasionados incluso después de más de 15 años! Quiero formar parte de esta empresa durante mucho tiempo.

Sí que trabajo muchas horas al día, pero es una decisión mía porque quiero tener un impacto. Pero gracias al entorno que han creado, ¡parece que no he trabajado ni un solo día! Mi sueño sería replicar su cultura en nuestras operaciones de rápido crecimiento en Europa y continuar nuestra trayectoria para convertirnos en el actor principal de nuestro sector.

P: ¿Qué actividad te calma al instante?

¡Navega! Si salgo a navegar con mi mujer y nuestros 4 hijos, me relajo completamente. Soy muy competitivo, así que eso hace que me suba mucho la adrenalina. Sea cual sea el nivel de adrenalina que experimente o lo conectado que esté a mi teléfono (mi mujer dice que soy adicto), ¡navegar con la familia me permite olvidarme de todo!

P: ¿Tienes alguna cita personal?

"Nunca subestimes la influencia que puedes tener en cualquier situación en la que te encuentres". Para mí, esto se convirtió en una forma de vida. La mayoría de las veces sí tienes influencia en la situación en la que te encuentras. Si algo sale mal, piensa en lo que podrías haber hecho de otra manera para obtener un resultado diferente. Eso te hace ser consciente de cómo puedes cambiar tu enfoque en el futuro.

P: ¿Tienes algún talento oculto?

Soy un gran aficionado a los coches. De alguna manera, he aprendido a reconocer los coches deportivos por el sonido del motor. Cuando veo un coche bonito, abro la ventanilla para escucharlo. A veces, en una conversación informal, pido un momento de silencio si veo que se detiene un buen coche. Con este talento oculto, he ganado tres veces un concurso semanal de radio en nuestra emisora holandesa Business News Radio (BNR) en el que te piden que identifiques el sonido del coche que están reproduciendo.

