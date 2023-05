Splashtop Business Access Test-Hub

Sie können Dateien zwischen dem Remote-Computer und Ihrem lokalen Gerät (Windows, Mac und Android) übertragen. Die Drag-and-drop-Funktion erleichtert das Übertragen von Dateien. Klicken Sie während einer Remote-Sitzung auf die Datei, halten Sie sie gedrückt, ziehen Sie sie in das Fenster des Remote-Computerbildschirms und lassen Sie sie los, um die Datei von Ihrem lokalen Gerät an den Remote-Computer zu übertragen. Sie können auch Dateien per Drag-and-drop vom Remote-Computer auf Ihr lokales Gerät ziehen.