Splashtop erweitert Mirroring360 zur Freigabe von Bildschirmen von Mobilgeräten um Funktionen zur großflächigen Bereitstellung und Subnet-übergreifende/VLAN-Funktionen

Die neue Funktion „Mirroring Assist“ bietet eine neue, einfache Möglichkeit zur Geräteerkennung in einem Schul- oder Unternehmensnetzwerk und vermeidet die Netzwerkprobleme, die mit Bonjour für die Zwecke von Airplay/Mirroring verbunden waren

San Jose, Kalifornien — 12. Februar 2015 — Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von geräteübergreifendem Computing und Zusammenarbeit, kündigt Mirroring Assist und weitere Tools an, um die Bereitstellung und Verwaltung von Mirroring360 für größere Schulen und Organisationen zu erleichtern. Mirroring360 ermöglicht es Moderatoren, Lehrern und Schülern, die Bildschirme ihrer Geräte (iPad, iPhone, Chromebooks, PC, Mac) drahtlos mit jedem Computer oder Smart-Display zu teilen.

Mirroring Assist ermöglicht die Verwendung einer QR-Code-basierten Erkennung, um die iOS-Geräte mit den Computern zu verbinden und Bonjour zu umgehen. Du kannst deine iPad- oder iPhone-Bildschirme in verschiedenen Subnetzen und VLANs spiegeln, solange die Netzwerke routbar sind. Dieses neue Tool hat erhebliche Auswirkungen auf die einfache Implementierung an großen Schulen und Unternehmen:

IT-Administratoren müssen die Netzwerke der Schule für Bonjour nicht neu konfigurieren, was Zeit und Geld spart. IT-Administratoren können Bonjour Broadcast deaktivieren und so unnötigen Netzwerkverkehr vermeiden. Außerdem hilft es, das Problem zu vermeiden, dass das iOS-Gerät beim Starten von AirPlay eine große Liste von Computern erkennt.

„Während Tausende von Lehrern unser Mirroring360-Produkt nutzen, teilten uns viele Lehrer und Schulräte mit, dass sie ihre iOS AirPlay-Funktion nicht nutzen können, weil die iPads über WLAN und die Computer über ein verkabeltes Netzwerk oder ein anderes VLAN verfügen“, sagte Mark Lee, CEO von Splashtop. „Wir freuen uns, bekannt geben zu können, dass wir eine neue Funktion namens Mirroring Assist entwickelt haben, die dieses in vielen Schulen und Unternehmen sehr häufige Problem löst.“

„Mirroring360 löst viele unserer Probleme bei der Verbindung eines iPads in unserem Schulnetzwerk. Wir haben sehr lange daran gearbeitet, AirPlay zum Laufen zu bringen, ohne Erfolg“, sagt Rick Meyer, der Technologievermittler und Ausbilder für die öffentlichen Schulen in Sidney. „Endlich gibt es etwas, das einfach zu bedienen ist und unser IT-Personal nicht belastet.“

Das Update für Mirroring360 beinhaltet auch Funktionen und Tools, um umfangreiche Implementierungen an Schulen und Bezirken zu ermöglichen, wie z. B. eine MSI-Datei Paket- und voreingestellte Konfigurationsoptionen. Erfahre mehr unter: www.mirroring360.com/mirroring-assist.

Mirroring360 ist derzeit im Angebot für $14.99 (50 % Rabatt). Mirroring Assist kann kostenlos aus dem App Store heruntergeladen werden: https://apps.apple.com/us/app/mirroring-assist/id950117741

Mirroring Assist für Chromebook kommt bald.

Über Splashtop

Remote-Desktop-Dienste ermöglichen es Menschen, über ihre Mobilgeräte auf ihre Lieblings-Apps, Dateien und Daten zuzugreifen und diese zu kontrollieren. Mehr als 18 Millionen Menschen haben Splashtop-Produkte aus App Stores heruntergeladen, und Herstellungspartner wie HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel und andere haben Splashtop auf mehr als 100 Millionen Geräten ausgeliefert.

Splashtop hat mehrere Produkte für Bildung und 1:1 -Initiativen entwickelt, darunter Splashtop Classroom, Splashtop Whiteboard und Mirroring360 (siehe education.splashtop.com). Splashtop hat die prestigeträchtige Auszeichnung „Most Innovative Product“ von PC World, „Best of What's New“ von Popular Science, den „Best of 2012 CES“ -Award des LAPTOP Magazine gewonnen und ist 2013 Finalist der Red Herring 100 North America. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien, und verfügt über mehrere internationale Niederlassungen. Weitere Informationen findest du auf www.splashtop.com und www.mirroring360.com.

