Splashtop erweitert Mirroring360 zur Freigabe von Bildschirmen von Mobilgeräten um Funktionen zur großflächigen Bereitstellung und Subnet-übergreifende/VLAN-Funktionen
Dieser Inhalt wurde mithilfe von KI automatisch übersetzt und dient nur zu Referenzzwecken. Im Falle von Unstimmigkeiten oder Unklarheiten ist die englische Originalfassung als maßgebliche Quelle maßgebend.
Die neue Funktion „Mirroring Assist“ bietet eine neue, einfache Möglichkeit zur Geräteerkennung in einem Schul- oder Unternehmensnetzwerk und vermeidet die Netzwerkprobleme, die mit Bonjour für die Zwecke von Airplay/Mirroring verbunden waren
San Jose, Kalifornien — 12. Februar 2015 — Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von geräteübergreifendem Computing und Zusammenarbeit, kündigt Mirroring Assist und weitere Tools an, um die Bereitstellung und Verwaltung von Mirroring360 für größere Schulen und Organisationen zu erleichtern. Mirroring360 ermöglicht es Moderatoren, Lehrern und Schülern, die Bildschirme ihrer Geräte (iPad, iPhone, Chromebooks, PC, Mac) drahtlos mit jedem Computer oder Smart-Display zu teilen.
Mirroring Assist ermöglicht die Nutzung einer QR-Code-basierten Erkennung, um die iOS-Geräte mit den Computern zu verbinden und Bonjour zu umgehen. Sie können Ihre iPad- oder iPhone-Bildschirme über verschiedene Subnetze und VLANs spiegeln, solange die Netzwerke routbar sind. Dieses neue Tool hat erhebliche Auswirkungen auf die einfache Bereitstellung in großen Schulen und Unternehmen:
IT-Administratoren müssen die Netzwerke der Schule für Bonjour nicht neu konfigurieren, was Zeit und Geld spart.
IT-Administratoren können Bonjour Broadcast deaktivieren und so unnötigen Netzwerkverkehr vermeiden. Außerdem hilft es, das Problem zu vermeiden, dass das iOS-Gerät beim Starten von AirPlay eine große Liste von Computern erkennt.
„Während Tausende von Lehrern unser Mirroring360-Produkt nutzen, teilten uns viele Lehrer und Schulräte mit, dass sie ihre iOS AirPlay-Funktion nicht nutzen können, weil die iPads über WLAN und die Computer über ein verkabeltes Netzwerk oder ein anderes VLAN verfügen“, sagte Mark Lee, CEO von Splashtop. „Wir freuen uns, bekannt geben zu können, dass wir eine neue Funktion namens Mirroring Assist entwickelt haben, die dieses in vielen Schulen und Unternehmen sehr häufige Problem löst.“
„Mirroring360 löst viele unserer Probleme bei der Verbindung eines iPads in unserem Schulnetzwerk. Wir haben sehr lange daran gearbeitet, AirPlay zum Laufen zu bringen, ohne Erfolg“, sagt Rick Meyer, der Technologievermittler und Ausbilder für die öffentlichen Schulen in Sidney. „Endlich gibt es etwas, das einfach zu bedienen ist und unser IT-Personal nicht belastet.“
Das Update für Mirroring360 beinhaltet auch Funktionen und Tools, um umfangreiche Implementierungen an Schulen und Bezirken zu ermöglichen, wie z. B. eine MSI-Datei Paket- und voreingestellte Konfigurationsoptionen. Erfahre mehr unter: www.mirroring360.com/mirroring-assist.
Mirroring360 ist derzeit im Angebot für 14,99 $ (50 % Rabatt). Mirroring Assist kann kostenlos aus dem App Store heruntergeladen werden: https://apps.apple.com/us/app/mirroring-assist/id950117741
Mirroring Assist für Chromebook kommt bald.
Über Splashtop
Splashtop Inc. bietet die branchenweit beste plattformübergreifende Produktivität, Unterstützung und Zusammenarbeit, die Smartphones, Tablets, Computer, Fernseher und Clouds verbindet. Die Splashtop Remote-Desktop-Dienste ermöglichen es den Menschen, ihre Lieblings-Apps, Dateien und Daten über ihre mobilen Geräte zuzugreifen und zu steuern. Mehr als 18 Millionen Menschen haben Splashtop-Produkte aus App-Stores heruntergeladen, und Fertigungspartner wie HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel und andere haben Splashtop auf mehr als 100 Millionen Geräten ausgeliefert.
Splashtop hat mehrere Produkte für den Bildungsbereich und 1:1-Initiativen entwickelt, darunter Splashtop Classroom, Splashtop Whiteboard und Mirroring360. Splashtop hat die prestigeträchtige Auszeichnung „Most innovative Product“ von PC World, „Best of What's New“ von Popular Science, die Auszeichnung „Best of 2012 CES“ von LAPTOP Magazine erhalten und ist Finalist des Red Herring 100 North America 2013. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien und mehrere internationale Niederlassungen. Für weitere Informationen besuchen Sie www.splashtop.com und www.mirroring360.com.
Alle Marken- und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Unternehmen.
Kontakt für Medien
Steve Rokov
steve.rokov@splashtop.com