Splashtop arbeitet mit Swiftpoint zusammen, um Mausunterstützung für Benutzer von Splashtop Remote Desktop auf iPad und iPhone zu bieten
Dieser Inhalt wurde mithilfe von KI automatisch übersetzt und dient nur zu Referenzzwecken. Im Falle von Unstimmigkeiten oder Unklarheiten ist die englische Originalfassung als maßgebliche Quelle maßgebend.
Verbesserung der Produktivität und des Gameplays von Remote-Desktops für Unternehmen und Verbraucher
San Jose, Kalifornien — 25. Oktober 2016 —Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von bildschirmübergreifendem Zugriff, Support und Zusammenarbeit, kündigt eine Partnerschaft mit Swiftpoint an, um Mausunterstützung für iPad und iPhone bereitzustellen, wenn die Splashtop-Remote-Desktop-Anwendung verwendet wird. Sowohl die Verbraucher- als auch die Geschäftsversionen der preisgekrönten, leistungsstarken Remote-Desktop-Anwendungen von Splashtop sind jetzt für die Verwendung mit der Swiftpoint GT-Maus optimiert.
Mit der Swiftpoint GT-Maus können iPad- und iPhone-Benutzer, die über die Splashtop Remote-Desktop-App aus der Ferne auf ihre Bürocomputer zugreifen, jetzt ihre Produktivität steigern, während sie an Tabellen, Dokumenten, Quicken, E-Mails und mehr arbeiten. Neben der Verbesserung der Unternehmensproduktivität verbessert die Unterstützung der Maus für Verbraucher das Fernspielerlebnis erheblich, ebenso wie die Fernbearbeitung von Fotos oder Videos.
„Viele Splashtop-Benutzer haben nach der Möglichkeit gefragt, eine Bluetooth-Maus-Unterstützung für iPhone und iPad zu haben, wenn sie Splashtop-Hochleistungs-Ferndesktop-Apps verwenden“, sagt Mark Lee, Splashtop-CEO und Mitbegründer. „Wir freuen uns, dass dies nun durch unsere Partnerschaft mit Swiftpoint Realität geworden ist.“
„Die Swiftpoint GT-Maus wurde so konzipiert, dass sie klein, bequem, clever und ideal für vielbeschäftigte Menschen unterwegs ist. Als sich also die Gelegenheit ergab, mit Splashtop zu arbeiten, um unsere Maus an ihre Benutzer zu bringen, haben wir uns darauf gestürzt,“ so Sam Jones, Swiftpoint Global Manager. „Die meisten Menschen haben zu Hause oder im Büro einen Bildschirm, eine Tastatur und eine Maus, aber wenn sie mit ihrem iPad oder iPhone unterwegs sind, können sie nur eine Tastatur und einen Bildschirm verwenden – die Partnerschaft mit Splashtop bedeutet, dass die Benutzer jetzt die Wahl haben, eine Maus für mehr Benutzerfreundlichkeit und Produktivität zu verwenden – es ist das perfekte Ergebnis für Apple-Fans.“
Das Team von Swiftpoint hat eine kompakte, clevere und preisgekrönte Maus entwickelt, die ihre patentierte GesturePoint™ -Technologie verwendet, um Berührungs- und Wischgesten nachzuahmen, was besonders nützlich ist, wenn Sie per Fernzugriff auf einen Windows 10-PC wechseln. Die Maus kann auch wie eine normale Computermaus funktionieren.
Die Swiftpoint GT wurde für den Einsatz mit Mac, Android und Windows sowie iOS mit Splashtop Remote-Desktop-Anwendungen entwickelt, sodass sie mit jedem Gerät entweder über den USB-Dongle (der gleichzeitig als Ladegerät dient) oder Bluetooth4™ verwendet werden kann.
Splashtop hat eine Vielzahl von Preisen gewonnen und bleibt an der Spitze der Remote-Desktop-Technologie. Seine Produkte haben über 25 Millionen Downloads verzeichnet.
Die Swiftpoint GT-Maus wurde für eine komfortable Nutzung über lange Zeiträume konzipiert, ist klein genug, um in die Tasche des Benutzers zu passen, und hält mit einer einzigen Ladung bis zu einem Monat, sodass sie sich gut an die Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit von Splashtop auf iPhones und iPads anpasst.
Splashtop-Anwendungen für Verbraucher und Unternehmen, die die Swiftpoint GT-Maus unterstützen, sind jetzt im App Store erhältlich:
Splashtop Personal – Remote-Desktop
Splashtop Business – Remote-Desktop und Support
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Über Splashtop
Splashtop Inc. bietet das branchenweit beste geräteübergreifende Produktivitäts-, Support- und Kollaborationserlebnis. Splashtop Remote Desktop Services ermöglichen es Menschen, von jedem Gerät und überall auf ihre Apps und Daten zuzugreifen. Die Splashtop-Fernunterstützungsdienste ermöglichen es IT und MSP, Computer, Mobilgeräte, Industrieanlagen und das Internet der Dinge (IoT) zu unterstützen. Splashtop-Kollaborationsdienste, einschließlich Mirroring360 und Classroom, ermöglichen eine effektive Bildschirmübertragung von einem zu vielen Geräten. Mehr als 25 Millionen Benutzer nutzen heute Splashtop-Produkte, und Herstellungspartner wie Acer, Asus, Dell, Epson, HP, Infocus, Intel, Lenovo, LG, Panasonic, Promethean, Sharp, Toshiba und andere haben Splashtop auf mehr als 100 Millionen Geräten gebündelt.
Splashtop hat den renommierten „Most Innovative Product“-Award von PC World, „Best of What’s New“ von Popular Science, den „Best of CES“-Award von LAPTOP Magazine gewonnen und ist ein Red Herring 100 North America Finalist. Zu den Splashtop-Carrier-Partnern gehören AT&T, NTT Docomo, KDDI und SoftBank sowie viele Wiederverkäufer. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien, mit internationalen Büros in China, Japan und Taiwan. Für weitere Informationen besuchen Sie www.splashtop.com und www.mirroring360.com. Alle Markennamen und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen.
Über Swiftpoint
Swiftpoint Limited ist ein Technologieentwicklungsunternehmen mit Niederlassungen in Neuseeland und den USA, das sich auf fortschrittliche Human Computer Interface (HCI) -Software und -Geräte spezialisiert hat. Sein vorheriges Mausprodukt, die mobile Swiftpoint GT-Maus, wurde auf der größten Technologiemesse in den USA (CES) als bestes Computer-Peripheriegerät ausgezeichnet, wobei IT Enquirer es als das „beste Zeigegerät des 21. Jahrhunderts“ bezeichnete.
Alle Marken- und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Unternehmen.
Kontakt für die Medien
Robert Ha
robert.ha@splashtop.com