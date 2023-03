Splashtop arbeitet mit Swiftpoint zusammen, um Mausunterstützung für Benutzer von Splashtop Remote Desktop auf iPad und iPhone zu bieten

Über Splashtop

Splashtop Inc. bietet das branchenweit beste geräteübergreifende Produktivitäts-, Support- und Kollaborationserlebnis. Splashtop Remote Desktop Services ermöglichen es Menschen, von jedem Gerät und überall auf ihre Apps und Daten zuzugreifen. Die Splashtop-Fernunterstützungsdienste ermöglichen es IT und MSP, Computer, Mobilgeräte, Industrieanlagen und das Internet der Dinge (IoT) zu unterstützen. Splashtop-Kollaborationsdienste, einschließlich Mirroring360 und Classroom, ermöglichen eine effektive Bildschirmübertragung von einem zu vielen Geräten. Mehr als 25 Millionen Benutzer nutzen heute Splashtop-Produkte, und Herstellungspartner wie Acer, Asus, Dell, Epson, HP, Infocus, Intel, Lenovo, LG, Panasonic, Promethean, Sharp, Toshiba und andere haben Splashtop auf mehr als 100 Millionen Geräten gebündelt.

Splashtop hat die prestigeträchtige Auszeichnung „Most Innovative Product“ von PC World, „Best of What's New“ von Popular Science, die Auszeichnung „Best of CES“ des LAPTOP Magazine gewonnen und ist Finalist der Red Herring 100 North America. Zu den Splashtop-Carrier-Partnern gehören AT& T, NTT Docomo, KDDI und SoftBank sowie viele Wiederverkäufer. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien, und internationale Niederlassungen in China, Japan und Taiwan. Weitere Informationen findest du auf www.splashtop.com und www.mirroring360.com. Alle Marken- und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Unternehmen.

Über Swiftpoint

Swiftpoint Limited ist ein Technologieentwicklungsunternehmen mit Niederlassungen in Neuseeland und den USA, das sich auf fortschrittliche Human Computer Interface (HCI) -Software und -Geräte spezialisiert hat. Sein vorheriges Mausprodukt, die mobile Swiftpoint GT-Maus, wurde auf der größten Technologiemesse in den USA (CES) als bestes Computer-Peripheriegerät ausgezeichnet, wobei IT Enquirer es als das „beste Zeigegerät des 21. Jahrhunderts“ bezeichnete.

Kontakt für die Medien

Robert Ha

robert.ha@splashtop.com