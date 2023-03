Splashtop bringt browserbasierte leistungsstarke Remote-Desktop- und Fernunterstützungslösung auf den Markt

Splashtop Business erweitert kontinuierlich die Werte für Road Warriors und MSP/IT, indem es die Unterstützung für den Chrome-Browser erweitert

San Jose, CA – 21. Januar 2015 – Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von geräteübergreifendem Computing und Zusammenarbeit, kündigt Chrome-Browser-Unterstützung in Splashtop Business an. Benutzer, MSPs und IT können jetzt die erstklassige Splashtop-Remote-Desktop-Leistung von ihrem Chrome-Browser aus genießen, der unter Windows, MAC und Linux sowie Chromebook verfügbar ist. Splashtop Business bietet nicht nur die höchste Fernzugriffsleistung, sondern ist auch für sein kostengünstiges Preismodell bekannt, das bei €55 pro Jahr für die Verwaltung oder den Zugriff auf unbegrenzt viele Computer beginnt.

„Splashtop Business wurde von Tausenden von MSPs/ITs übernommen, und eine der gefragtesten Funktionen ist die Browserunterstützung, ohne dass ein Client installiert werden muss“, sagte Mark Lee, CEO von Splashtop. „Splashtop ist bestrebt, unseren Nutzern beste Leistung, einfache Preisgestaltung und Benutzerfreundlichkeit zu bieten.“

Zehntausende von MSPs und IT-Organisationen nutzen Splashtop Business bereits heute, um Millionen von Computern zu verwalten. Splashtop lässt sich in verschiedene RMM-, PSA-, Online-Ticketing- und Online-Helpdesk-Lösungen auf dem Markt integrieren, um MSPs und IT ein reibungsloses Erlebnis bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu bieten. Viele Unternehmen nutzen Splashtop, um ihren Mitarbeitern den Fernzugriff auf die Computerressourcen des Unternehmens zu ermöglichen.

Die Chrome-Browserlösung von Splashtop ist jetzt im Google Chrome Web Store verfügbar: https://chrome.google.com/webstore/detail/splashtop-business/ggfdbkjgeadkhlpfbcdmfjfcgbpnbgch.Die Browserlösung unterstützt gleichzeitige Verbindungen. Mit einem einfachen Klick von der Splashtop Business-Portalseite, https://my.splashtop.com, können Benutzer problemlos Fernzugriff oder Support-Sitzungen starten. Wechseln Sie noch heute zu Splashtop Business mit einem kostengünstigen Preis ab €55 pro Benutzer und Jahr, um eine unbegrenzte Anzahl von Computern zu verwalten oder darauf zuzugreifen: https://www.splashtop.com/business

Über Splashtop

Remote-Desktop-Dienste ermöglichen es Menschen, über ihre Mobilgeräte auf ihre Lieblings-Apps, Dateien und Daten zuzugreifen und diese zu kontrollieren. Produkte für die Zusammenarbeit wie Splashtop Classroom und Mirroring360 ermöglichen eine effektive Bildschirmübertragung von einem zu vielen Geräten. Mehr als 20 Millionen Menschen haben Splashtop-Produkte aus App Stores heruntergeladen, und Herstellungspartner wie HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel und andere haben Splashtop auf mehr als 100 Millionen Geräten ausgeliefert.

Diese leistungsstarke Remote-Desktop- und Anwendungszugriffslösung ist eine schnellere, einfachere und kostengünstigere Möglichkeit, Probleme mit der mobilen VPN-Kompatibilität und RDP über WAN zu lösen.Splashtop hat die prestigeträchtigen Auszeichnungen „Most Innovative Product“ von PC World, „Best of What's New“ von Popular Science sowie„Best of CES“ vom LAPTOP Magazine erhalten und ist Finalist von Red Herring 100 North America.Splashtop wird über MDM/MAM-Partner und zusätzliche Wiederverkäufer vertrieben. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien, und verfügt über internationale Niederlassungen in China, Japan und Taiwan. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.splashtop.com

Kontakt für Medien

Steve Rokov

steve.rokov@splashtop.com

Vertriebskontakt

Jeff Tonkel

jeff.tonkel@splashtop.com