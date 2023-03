Lakeshore IT und Splashtop arbeiten zusammen, um IT-Teams, die K-12-Schulen unterstützen, sichere technische Lösungen aus der Ferne anzubieten

Die Cloud-basierten Bildungslösungen von Splashtop — verfügbar über Lakeshore IT — ermöglichen es dem IT-Betrieb, Klassencomputer und verbundene Geräte von jedem Ort aus zu verwalten und zu unterstützen, was eine erweiterte Lernerfahrung bietet.

SPRING GROVE, Illinois und SAN JOSE, Kalifornien — 17. Januar 2022 —Lakeshore IT Solutions, ein beratender IT-Reseller für K-12-Schulen, und Splashtop, ein führender Anbieter von sicherer Fernzugriffs- und Supportsoftware, haben heute eine Partnerschaft angekündigt. Zusammen werden sie leistungsstarke Technologielösungen für strategische Bildungseinrichtungen bereitstellen, die in die Zukunft der Klassenzimmer investieren.

Die sicheren Cloud- und On-Premise-Lösungen von Splashtop ermöglichen es Schulbezirken, mühelos in den Fernlernmodus zu wechseln und ihn zu verlassen, ohne den IT-Betrieb zu überfordern. IT-Teams können den Fernzugriff auf virtuelle Maschinen und virtuelle Desktop-Infrastruktur (VDI) nahtlos von derselben Anwendung aus verwalten. Die Fakultät kann von einer Reihe von Geräten und Betriebssystemen aus sicher auf Schulcomputer zugreifen. Wenn Unterstützung benötigt wird, können Helpdesk-Teams Probleme auf Abruf von überall aus schnell lösen, sodass sich die Schulen an Veränderungen anpassen und sich an Veränderungen gewöhnen können, ohne die Klassenzimmer zu stören.

„Wir sind stolz darauf, mit Splashtop zusammenzuarbeiten und ihre leistungsstarke Bildungstechnologie für IT-Helpdesk-Support, die Unterstützung von zu Hause aus und den Unterricht zu empfehlen“cloud, sagte Rian Yablun, Präsident von Lakeshore IT Solutions. „Ihre Lösungen eignen sich hervorragend für die Mehrheit unserer K-12-Kunden, und das Feedback, das wir erhalten haben, ist hervorragend.“

Splashtop for Education verbessert das Lernen, indem es eine persönliche Erfahrung bietet, die den Schülern hilft, ihr volles Potenzial auszuschöpfen, sei es im Klassenzimmer oder beim Zugriff auf die Ressourcen, die sie außerhalb der Geschäftszeiten benötigen. Schüler können Laborcomputer und lizenzierte Software von Adobe, Autodesk oder anderen Anbietern von ihren Laptops, iPads, Chromebooks oder anderen Geräten aus verwenden, auch außerhalb der Vorlesungszeiten. IT-Teams können ganz einfach Fernzugriffssitzungen für Schüler planen, um die Nutzung von Laborcomputern und teuren Softwarelizenzen zu optimieren, und Lehrer und Schüler unterstützen, die möglicherweise nicht an anderen Standorten unterwegs sind.

Lehrer und Schüler können Splashtop Mirroring360 verwenden, um interaktive Unterrichtserlebnisse zu schaffen, indem sie es ihnen ermöglichen, Inhalte, Ideen und Apps auf ihrem persönlichen Gerät zu spiegeln, um sie mit der ganzen Klasse zu teilen. Dieses Tool für die Zusammenarbeit funktioniert nahtlos mit Tablets, Smartphones, Computern und Chromebooks, um eine produktive Lernumgebung zu schaffen, in der sich Lehrer frei durch ihre Klassenzimmer bewegen und effektiv mit ihren Schülern interagieren können.

„Da die Welt flexible Arbeitsplätze normalisiert, benötigen Schulen Technologien, die die Produktivität steigern, die Arbeit von zu Hause aus ermöglichen und Studenten, Dozenten und IT-Experten das Leben erleichtern“, sagte Justin Windsor, Splashtops Channel Chief für Amerika. „Splashtop bietet Tools für die Zusammenarbeit im Klassenzimmer und Fernzugriffslösungen, die für technische und nichttechnische Zielgruppen benutzerfreundlich sind. Sie sind einfach zu implementieren, einfach zu unterstützen und schützen vor Sicherheitslücken, die häufig von Cyberkriminellen ausgenutzt werden.“

Die Plattform von Splashtop ist über Lakeshore IT Solutions verfügbar. Für weitere Informationen kontaktiere Lakeshore IT unter (888) 700-2788 oder sales@lakeshoreit.com.

Über Lakeshore IT Solutions

Lakeshore IT ist ein Value-Added Reseller (VAR) mit Sitz in Spring Grove, Illinois, der sich auf beratende IT-Dienstleistungen und Support für die K-12-Bildung spezialisiert hat. Lakeshore IT wurde 2016 von Rian Yablun nach mehr als 15 Jahren in der IT-Branche gegründet, mit dem Ziel, Kunden IT-Lösungen mit dem außergewöhnlichen Service und Support zu bieten, den sie verdienen. Lakeshore IT ist bestrebt, eine zentrale Anlaufstelle für alle Kunden zu sein, egal ob es sich um Produkte oder Dienstleistungen handelt. Besuche uns auf www.lakeshoreit.com.

Über Splashtop

Splashtop bietet sichere Fernzugriffs- und Remote-IT-Supportsoftware für Unternehmen, Bildungseinrichtungen, Behörden, KMUs, MSPs, IT-Abteilungen und Einzelpersonen. Die cloudbasierten, sicheren und einfach zu verwaltenden Remote-Lösungen werden von mehr als 30 Millionen Kunden genutzt, darunter 85% der Fortune-500-Unternehmen, und haben einen Net Promoter Score (NPS) von 93 erreicht. Weitere Informationen findest du auf splashtop.com.