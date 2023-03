Splashtop Whiteboard fügt dreißig neue digitale Flipchart-Arbeitsblätter hinzu und bietet Käufern des App Store Volumenkaufprogramms von Apple kostenlose Stylus-Eingabestifte

23. Januar 2012 — FETC, Orlando, FL —Splashtop® Inc., der weltweit führende Anbieter von geräteübergreifendem Computing, demonstriert die neueste Version von Splashtop Whiteboard auf der Konferenz der Florida International Society for Technology in Education (FETC®) 2012 in Orlando, FL, Stand #915. Am Splashtop-Stand können die Konferenzteilnehmer den Stift ausprobieren und die neuen Arbeitsblätter in Aktion sehen.

Um das 16.000. Klassenzimmer mit Splashtop Whiteboard zu feiern, bietet Splashtop allen Käufern des App Store Volume Purchase Program (VPP) von Apple kostenlose Eingabestifte an.

Splashtop arbeitet auch mit SuperTeacherWorksheets.com zusammen, um Lehrern beliebte mathematische, naturwissenschaftliche und Kartenarbeitsblätter zur Verwendung mit dem digitalen Flipchart-Tool anzubieten.

Splashtop Whiteboard ermöglicht es Lehrern und Schülern, ein iPad einfach in ein interaktives Whiteboard zu verwandeln. Wenn ein iPad über Wi-Fi mit einem Computer verbunden ist, kann eine Klasse Flash-Medien mit vollständig synchronisiertem Video und Audio ansehen, bevorzugte Anwendungen steuern und mit einer voll ausgestatteten Symbolleiste Anmerkungen zu den Unterrichtsinhalten machen. Lehrer können an ihrem Schreibtisch oder aus jeder Ecke des Klassenzimmers aus mit den Schülern interagieren.

Splashtop Whiteboard basiert auf Splashtop Remote Desktop, der preisgekrönten und langjährigen kostenpflichtigen #1 -iPad-App des Unternehmens im Apple App Store.

Was Pädagogen über Splashtop Whiteboard sagen:

„Mir gefällt Splashtop Whiteboard wirklich gut. Der Remote-Desktop-Zugriff ist sehr funktional und erlaubt es mir, einfach mein iPad mitzunehmen, anstatt meinen klobigen Laptop zu tragen. Allein dadurch hat es sich schon gelohnt ... Die Whiteboard-Fähigkeit und die Möglichkeit, Dokumente und Zeichnungen mit Anmerkungen zu versehen, machen es zu einem unschätzbaren Werkzeug, das ich anderen empfehlen werde“ – Jim Russell, Assistant Director of Business Technology Services, Pinellas County Government.

„Die Essa Academy im Vereinigten Königreich ist bekannt für Innovation und Technologie. Splashtop hat uns geholfen, unser 20 Millionen Pfund teures Gebäude neu zu gestalten – und damit neu zu definieren, wie an der Akademie gelernt wird. Mit Splashtop Whiteboard können die Lehrer jetzt frei durch die Klasse gehen, um den Schülern zu helfen, haben aber immer noch die volle Kontrolle über die Vorderseite des Raumes und können Unterrichtsinhalte über ihr iPad kommentieren“ – Abdul Chohan, Director, Educational Innovations.

Mit Splashtop Whiteboard können Lehrer:

Die Kontrolle behalten – Sie haben die vollständige Kontrolle über Mac- oder PC-Anwendungen wie Apple Keynote® oder Microsoft PowerPoint®, alles von einem iPad aus. Sie müssen nicht vor der Klasse stehen, sondern können sich frei bewegen. Geben Sie das iPad einem Schüler oder einer Schülerin und lassen Sie deren Fantasie den Rest erledigen!

Alles kommentieren – Verwenden Sie Gesten zum Zeichnen und Hervorheben mit Stiften, Textmarkern, Formen und Textwerkzeugen unterschiedlicher Farbe und Größe über vorhandenen Inhalten oder leeren, linierten oder gravierten Hintergründen. Machen Sie Schnappschüsse vom Bildschirm und speichern Sie sie in der Galerie zur späteren Verwendung oder senden Sie sie per E-Mail an Schüler, Eltern oder Kollegen.

Erleben Sie eine lebensechte Wiedergabe – Alle Video- und Audiodaten werden in High Definition auf Ihrem iPad wiedergegeben. Spielen Sie Adobe Flash-Inhalte, iTunes-Musik, DVDs, CDs usw. so ab, wie ihr Genuss gedacht ist, und vermeiden Sie den Ärger mit der Synchronisierung.

Besuche www.splashtop.com/whiteboard, um mehr über Splashtop Whiteboard zu erfahren und dir die App zu holen. Splashtop Whiteboard kann für 19,99 USD im Apple App Store heruntergeladen werden und ist auch unter Apple VPP erhältlich.

Über Splashtop Remote Desktop

Splashtop Remote Desktop macht das Übertragen, Konvertieren oder Synchronisieren von Dateien und Multimedia zwischen Geräten überflüssig. Wichtige Arbeitsdateien und Office-Anwendungen wie Outlook, PowerPoint, Excel und Word sind leicht zugänglich. Inhalte für persönliche Unterhaltung, darunter Filme, Musik, Fotos und sogar 3D-Spiele, können auch aus der Ferne genossen werden. Splashtop Remote Desktop-Benutzer können Geräte über das Internet oder LAN verbinden.

Über Splashtop

Splashtop strebt danach, das Leben der Menschen zu verbessern, indem es das beste geräteübergreifende Computererlebnis seiner Klasse bietet — das eine Brücke zwischen Tablets, Telefonen, Computern und Fernsehern bildet. Die Produkte von Splashtop wurden auf mehr als 100 Millionen Geräten von HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Intel und anderen Partnern ausgeliefert. Splashtop Remote Desktop, XDisplay, Whiteboard, CamCam, FileHound, Presenter und andere sind die meistverkauften Apps in über 60 Ländern im Apple App Store, Google Android Market, HP App Catalog, BlackBerry App World und Amazon Appstore für Android. Sie begeistern Millionen von mobilen Nutzern mit leistungsstarkem, interaktivem Zugriff auf ihre Lieblingsanwendungen, Medieninhalte und Dateien jederzeit und überall.

Für Unternehmen, die sichere, verwaltete Konnektivität zwischen Geräten und Cloud-Diensten benötigen, ist Splashtop Pro die Antwort. Mit Splashtop Pro können IT- und Dienstleister eine Belegschaft in weniger als 30 Minuten „mobilisieren“. Die Nutzer können auf ihren Geräten ein Erlebnis der Verbraucherklasse genießen und gleichzeitig die Sicherheits- und Compliance-Anforderungen des Unternehmens erfüllen.

Splashtop-Produkte werden von den Benutzern hoch bewertet und haben viele prestigeträchtige Auszeichnungen erhalten – die Auszeichnung „Innovativstes Produkt“ von PC World, „Best of What's New“ von Popular Science, „Best App/Software of CES 2011“ und „Best Mobile App of CES 2012“ vom LAPTOP Magazine und ist auf Platz 20 der beliebtesten Apps im Apple App Store Rewind für 2011. Splashtop hat seinen Hauptsitz in San Jose mit Niederlassungen in Peking, Hangzhou, Shanghai und Taipeh. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.splashtop.com.

