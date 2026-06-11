„Alleine können wir nur wenig tun, gemeinsam können wir so viel tun.“ – Helen Keller
In der heutigen Welt arbeiten Mitarbeitende und Studierende an Universitäten und sogar Mitarbeitende und Schüler im primären und sekundären Bildungsbereich an mehreren Standorten. Dafür ist ein Internetzugang unerlässlich. Aus diesem Grund ist Eduroam entstanden!
Eduroam (Education Roaming) gilt als Leuchtturm globaler Netzwerkexzellenz. Das Sahnehäubchen ist, dass Foxpass als robuster RADIUS-Server hinter diesem Netzwerk fungieren kann und dabei zwei Optionen für die Authentifizierung bietet: SCEP-RADIUS-basiert und die klassische Kombination aus Benutzername und Passwort. Wir tauchen in die synergetische Beziehung zwischen Eduroam und Foxpass ein.
Eduroam verstehen: eine Revolution im akademischen Networking
Eduroam ist mehr als nur ein WLAN-Netzwerk. Es handelt sich um eine Gemeinschaftsinitiative, die das Leben von Studierenden, Lehrkräften und Forschenden einfacher machen soll. Stellen Sie sich vor, dass Sie auf einen Campus am anderen Ende der Welt sind und mit den Zugangsdaten Ihrer Heimathochschule sofort eine Verbindung zu einem sicheren, schnellen Netzwerk herstellen können. Das ist Eduroam für dich!
Wichtige Funktionen, die Eduroam unverzichtbar machen:
Globale Reichweite: In über 100 Ländern verfügbar und damit ein wirklich internationaler Service.
Sicherheit auf Enterprise-Niveau: Nutzt modernste Verschlüsselungs- und Authentifizierungsprotokolle.
Komfort neu gedacht: Single Sign-On (SSO) mit deinen vorhandenen Anmeldeinformationen.
Allgegenwärtiger Zugang: Verfügbar in Hörsälen, Bibliotheken, Cafeterien und sogar im Freien auf dem Campus – wo auch immer sich deine Zugangspunkte befinden.
Die unvergleichliche Bedeutung von Eduroam in der modernen Bildung
Erleichterung des globalen Lernens und Forschens
Vorbei sind die Zeiten, in denen Forschung und Bildung durch physische Grenzen beschränkt waren. Mit Eduroam kann ein Forscher aus Australien seine Arbeit problemlos fortsetzen, während er beispielsweise ein Seminar in Europa oder den USA besucht.
Maßstäbe setzen bei Sicherheit und Zuverlässigkeit
Datenschutz und Netzwerksicherheit sind heute wichtiger denn je. Die robusten Sicherheitsprotokolle von Eduroam machen es zu einem der sichersten Bildungsnetzwerke weltweit.
Wie ein RADIUS-Server Eduroam antreibt
Hinter den Kulissen dieses globalen Netzwerks arbeitet ein RADIUS-Server (Remote Authentication Dial-In User Service), der jeden Anmeldeversuch validiert. Der Server kommuniziert mit den Authentifizierungsdiensten der Heimateinrichtung, um Anmeldedaten zu überprüfen und den Zugriff zu autorisieren, und dient damit effektiv als Rückgrat des Eduroam-Dienstes.
WB-Allianz und OpenRoaming
Eduroam und Foxpass sind beide Mitglieder der gemeinnützigen WB Alliance/OpenRoaming. OpenRoaming hofft, Benutzern die Verbindung zu Netzwerken auf der ganzen Welt zu ermöglichen, ohne ein bestimmtes Gerät erneut bei einem bestimmten Netzwerk authentifizieren zu müssen. Eduroam macht dies bereits für viele Lehrkräfte und Schüler weltweit im Eduroam-Netzwerk. Unternehmen wie AT&T, T-Mobile, Intel, Cisco usw. sponsern die WB Alliance. Foxpass ist überglücklich, in diese Allianz aufgenommen zu werden, die Eduroam zur Verfügung stellt.
Foxpass: Das Schweizer Taschenmesser unter den RADIUS-Servern für Eduroam
Foxpass erweitert Eduroam, indem es beispiellose Flexibilität durch zwei verschiedene, aber gleichermaßen sichere Authentifizierungsmethoden bietet: SCEP RADIUS-basiert und traditionell auf Benutzername und Passwort basierend.
Mehr Sicherheit mit SCEP
Das Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP) ermöglicht eine sichere, automatische Zertifikatsausstellung. Durch den Einsatz von Foxpass als SCEP RADIUS-basierter Server für Eduroam können Bildungseinrichtungen digitale Zertifikate für eine zusätzliche Ebene der sicheren Netzwerkauthentifizierung nutzen.
Bewährter Zugriff per Benutzername und Passwort
Für diejenigen, die lieber bei traditionellen Methoden bleiben möchten, unterstützt Foxpass die klassische Authentifizierung basierend aus Benutzername und Passwort. Tatsächlich kann sich ein Benutzer mit seinem Okta-, Onelogin-, Google WorkSpace- oder Office 365-Konto anmelden, wenn das IT-Team beschließt, Benutzer über eine dieser Methoden zu synchronisieren. Wir lieben die Synchronisierung mit einer dieser Methoden, da die Bereitstellung eines Benutzers von Foxpass/Eduroam aufgehoben wird, wenn die Bereitstellung von einem der oben genannten Systeme aufgehoben wird.
Zusätzliche Vorteile der Verwendung von Foxpass als Eduroam RADIUS-Server
Grenzenlose Skalierbarkeit: Entwickelt, um die Anforderungen von Institutionen zu erfüllen – egal, ob sie Hunderte von Nutzern oder Zehntausende haben.
Nahtlose Integration: Foxpass kann mit beliebten Cloud-Identitätsanbietern wie Google Workspace oder Office 365 integriert werden.
Unübertroffene Überwachung und Analyse: Sie können Anmeldeversuche anzeigen.
Compliance leicht gemacht: Mit Foxpass wird die Einhaltung von Branchenstandards wie HIPAA, FERPA, COPA usw. deutlich weniger aufwendig.
Eine synergetische Zukunft für akademisches Networking gestalten
In der sich ständig weiterentwickelnden Landschaft von akademischer Forschung und Bildung erweisen sich Eduroam und Foxpass als perfekte Begleiter. Zusammen bieten sie nicht nur die grundlegenden Prinzipien eines sicheren und zugänglichen Netzwerks, sondern auch die Flexibilität, die moderne Bildungseinrichtungen benötigen. Mit seinen zwei Authentifizierungsoptionen und robusten Sicherheitsfunktionen fungiert Foxpass als der perfekte RADIUS-Server für Eduroam und bereichert damit die Bildungserfahrung für akademische Einrichtungen weltweit zusätzlich.
Kontaktiere uns noch heute, um detailliertere Einblicke darüber zu erhalten, wie Foxpass dein Eduroam-Erlebnis verbessern kann.