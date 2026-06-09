我們很高興宣布推出兩項期待已久的新功能：連線錄製與 PagerDuty 整合。
工作階段記錄
** 此功能已不再提供給新客戶
連線錄製可讓管理員錄製使用者的 SSH 連線，並可隨時重播連線錄製。管理員也可以依關鍵字或時間戳記搜尋錄製內容，以找到所需的連線。
這是一個功能強大的工具，因為它讓管理員幾乎可以回到程式碼停止運作的時間點，查看曾做過哪些變更，並在必要時還原這些變更。這也有助於識別是誰對程式碼做了特定變更，因此，舉例來說，如果發佈的程式碼是惡意的，就能判斷是誰的認證遭到入侵。
最後，我們也想提到，當客戶表示這是他們基於合規需求所必備的功能時，我們已清楚聽見這項需求，因為這有助於通過 HIPAA、SOX、SOC2 或 PCI 中與存取控制和可追責性相關的要求。目前此產品仍處於 Beta 測試階段，因此如果想成為 Beta 測試人員，請寄送電子郵件至 help@foxpass.com。
PAGERDUTY 整合
PagerDuty 整合功能是任何 Foxpass 套件的一部分；如果有在使用 PagerDuty，這項整合功能（我們認為）可說是必備。
在 Foxpass，我們的理念是：特定人員應只在特定時間內擁有伺服器的存取權限。此外，工程師也經常會在發生異常狀況時需要存取權限。因此，當工程師值班中，或透過 Pager Duty 收到問題通知時，可立即取得伺服器存取權限，無需等待管理員授予存取權限。
Foxpass 可與 PagerDuty 的值班排程整合，協助自動化對敏感資源的存取。我們會持續監控值班排程，並在值班輪值期間，將任何值班使用者加入特定群組和主機群組。
此外，還可在 PagerDuty 帳戶中設定 webhook，以便在發生事件時通知我們。接著，Foxpass 會在事件處於開啟期間，自動將該事件中的所有 incident responders 新增至您在 Foxpass 中指定的群組與主機群組。這可確保任何值班中／非值班中但屬於事件一部分的使用者，都能在有需要時存取敏感資源。
我們目前正在為這款產品進行 beta 測試，如果想成為 beta 測試人員，請寄送電子郵件至 help@foxpass.com。
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