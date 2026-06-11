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Foxpass 新功能 - 2017 年初

Foxpass Team
閱讀時間：3 分鐘
更新
開始使用Foxpass
透過識別式和憑證式驗證保護您的 Wi-Fi 和網路
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在 Foxpass，我們持續構思各種創新，讓安全網路存取體驗比以往更出色。因此，我們很高興正式宣布過去幾個月來陸續推出的一些新功能：

Foxpass 登入（含雙重驗證）

多重要素驗證可為帳戶增添額外安全性，並在使用者登入時協助驗證身分。現在，Foxpass 的雙重驗證功能已完整支援未使用 G Suite 或 Office 365 作為身分提供者的組織。

您可以向 Foxpass 註冊您的組織，並使用一般電子郵件、Foxpass 專用密碼和雙重驗證代碼登入網站。這有助於驗證使用者身分，讓未經授權的使用者無法使用遭竊的認證登入。

立即透過 help@foxpass.com 與我們聯絡，立即完成設定。

Screenshot of the 2FA login screen
Screenshot of the 2FA settings page

密碼功能

密碼安全依然極為重要，因此我們提供更多密碼規則控制。除了支援 Foxpass 上完整的驗證機制外，我們也將密碼需求設定擴充到不只可選擇最低 zxcvbn 分數。

現在可以強制執行密碼不得重複使用、最短密碼長度，以及最少數字或字母數量。這套功能可協助將貴組織的密碼原則延伸至其餘基礎架構，確保整個公司皆採用強式密碼原則。

您可以在新的驗證設定頁面上試用這些新功能。

Screenshot of the password authentication settings

IP 白名單

現在可將 IP 位址加入白名單，以存取我們的 LDAP 端點。如此一來，只有預先核准的 IP 位址才能存取 LDAP 目錄，進一步提升目錄存取的安全性。

請查看 Whitelist IPs 頁面開始使用。

Screenshot of the IP whitelist tools

已改進的同步頁面

我們在 Directory Sync 頁面中新增了更多同步流程的可見資訊。現在可以在頁面頂端立即檢查認證是否有效。此外，Bitium 和 Okta 現在會顯示更多有關其同步狀態的資訊。

如果使用者未同步且需要立即更新，您可以從Users頁面手動重新同步使用者。只要從「動作」下拉式選單中選取該選項（若適用），使用者就會自動同步。這對需要立即協助且不想等同步重新執行的使用者很有幫助。

Screenshot of the directory sync tool showing the quick sync validation feature

群組篩選條件

群組頁面現在支援依群組名稱篩選與分頁功能，讓大型組織更容易找到所需群組。查看頁面右上角即可試用。

Screenshot of the LDAP group filter

精簡版使用者頁面

我們已將 使用者 頁面上的非活躍使用者分頁整合為一。由管理員停用的使用者現在會以黃色標示，而由同步程序停用的使用者則會以紅色標示。

若要重新啟用遭管理員停用的使用者，請從下拉式選單中選取「重新啟用」。若要重新啟用因同步程序而被停用的使用者，只要在目錄來源中重新啟用該使用者，並等待同步程序再次執行，或從下拉式選單中選取「重新整理使用者」。

A screenshot of the new, streamlined user page

LDAP 密碼修改

現在已支援處理 ldappasswd 命令，因此可透過我們的 LDAP 端點修改使用者密碼。

即將推出：

更多密碼功能

很快，您就會在控制台中看到更多密碼功能。如果使用者連續多次輸入錯誤密碼，您將可以將其鎖定。管理員也能自動重設使用者密碼。

Foxpass 快取

我們正在為全新的 Foxpass Cache 招募 Beta 測試人員！有了 Foxpass Cache，如果主機或存取點無法連接到 Foxpass 的伺服器，就會改用本機快取作為備援選項。如果想試用看看，請透過 help@foxpass.com 與我們聯絡。

升級安全性

想找一套既能保護網路安全，又不犧牲存取便利性的強大解決方案嗎？按這裡了解 Foxpass 如何協助避免代價高昂的安全錯誤：

現在就開始使用 Foxpass！
開始您的免費試用，看看 Foxpass 如何自動化並保障您的 Wi-Fi 網路安全
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