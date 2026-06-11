在 Foxpass，我們持續構思各種創新，讓安全網路存取體驗比以往更出色。因此，我們很高興正式宣布過去幾個月來陸續推出的一些新功能：
Foxpass 登入（含雙重驗證）
多重要素驗證可為帳戶增添額外安全性，並在使用者登入時協助驗證身分。現在，Foxpass 的雙重驗證功能已完整支援未使用 G Suite 或 Office 365 作為身分提供者的組織。
您可以向 Foxpass 註冊您的組織，並使用一般電子郵件、Foxpass 專用密碼和雙重驗證代碼登入網站。這有助於驗證使用者身分，讓未經授權的使用者無法使用遭竊的認證登入。
立即透過 help@foxpass.com 與我們聯絡，立即完成設定。
密碼功能
密碼安全依然極為重要，因此我們提供更多密碼規則控制。除了支援 Foxpass 上完整的驗證機制外，我們也將密碼需求設定擴充到不只可選擇最低 zxcvbn 分數。
現在可以強制執行密碼不得重複使用、最短密碼長度，以及最少數字或字母數量。這套功能可協助將貴組織的密碼原則延伸至其餘基礎架構，確保整個公司皆採用強式密碼原則。
您可以在新的驗證設定頁面上試用這些新功能。
IP 白名單
現在可將 IP 位址加入白名單，以存取我們的 LDAP 端點。如此一來，只有預先核准的 IP 位址才能存取 LDAP 目錄，進一步提升目錄存取的安全性。
請查看 Whitelist IPs 頁面開始使用。
已改進的同步頁面
我們在 Directory Sync 頁面中新增了更多同步流程的可見資訊。現在可以在頁面頂端立即檢查認證是否有效。此外，Bitium 和 Okta 現在會顯示更多有關其同步狀態的資訊。
如果使用者未同步且需要立即更新，您可以從Users頁面手動重新同步使用者。只要從「動作」下拉式選單中選取該選項（若適用），使用者就會自動同步。這對需要立即協助且不想等同步重新執行的使用者很有幫助。
群組篩選條件
群組頁面現在支援依群組名稱篩選與分頁功能，讓大型組織更容易找到所需群組。查看頁面右上角即可試用。
精簡版使用者頁面
我們已將 使用者 頁面上的非活躍使用者分頁整合為一。由管理員停用的使用者現在會以黃色標示，而由同步程序停用的使用者則會以紅色標示。
若要重新啟用遭管理員停用的使用者，請從下拉式選單中選取「重新啟用」。若要重新啟用因同步程序而被停用的使用者，只要在目錄來源中重新啟用該使用者，並等待同步程序再次執行，或從下拉式選單中選取「重新整理使用者」。
LDAP 密碼修改
現在已支援處理 ldappasswd 命令，因此可透過我們的 LDAP 端點修改使用者密碼。
即將推出：
更多密碼功能
很快，您就會在控制台中看到更多密碼功能。如果使用者連續多次輸入錯誤密碼，您將可以將其鎖定。管理員也能自動重設使用者密碼。
Foxpass 快取
我們正在為全新的 Foxpass Cache 招募 Beta 測試人員！有了 Foxpass Cache，如果主機或存取點無法連接到 Foxpass 的伺服器，就會改用本機快取作為備援選項。如果想試用看看，請透過 help@foxpass.com 與我們聯絡。
升級安全性
想找一套既能保護網路安全，又不犧牲存取便利性的強大解決方案嗎？按這裡了解 Foxpass 如何協助避免代價高昂的安全錯誤：