中間人攻擊（MitM）已成為數位時代日益嚴重的威脅。根據 Cybersecurity Ventures 的網路安全統計資料，預估到 2025 年，網路犯罪每年將為全球帶來 10.5 兆美元的損失，較 2015 年的 3 兆美元大幅攀升。這個令人警覺的趨勢，在很大程度上是因為 MitM 攻擊日益精密且愈發普遍。
正如前 FBI 局長 Robert Mueller 曾說過："企業只有兩種：已經遭到駭客入侵的，以及未來將會遭到入侵的。"因此，問題不在於 "會不會，"而在於 "何時。"因此，了解什麼是 MitM 攻擊，以及它有哪些不同形式，至關重要。
中間人攻擊：概述
中間人攻擊是一種網路攻擊，駭客會在雙方不知情的情況下攔截雙方之間的通訊，並可能加以竄改。攻擊者將自己置於通訊的 "中間," 因此得名。
七種中間人攻擊類型
Evil Twin Attack，又稱 Wi-Fi 竊聽：在evil twin attack中，駭客會架設一個免費且不安全的 Wi-Fi 熱點，偽裝成真正的 Wi-Fi 網路。當使用者連接到此網路時，其線上活動可能會受到監控。常見的例子是，駭客在咖啡館等公共場所提供免費 Wi-Fi，藉此擷取連接使用者的資料。
ARP 詐騙：在這種情況下，駭客會將自己的 MAC 位址與��區域網路（LAN）中合法使用者的 IP 位址建立關聯，藉此攔截受害者的資料。例如，在企業網路中，駭客可能會將自己的 MAC 位址連結到合法使用者的 IP 位址。接著，所有原本要傳送給合法使用者的網路流量，都會被路由到攻擊者的機器上。
IP 欺騙：這是指攻擊者透過操弄 IP 封包的來源位址，偽裝成受信任的主機。例如，駭客可能會把自己的 IP 修改成與受信任銀行的 IP 相符，誘騙銀行客戶透露登入認證等敏感資訊。
HTTPS 欺騙：在這類攻擊中，駭客會建立一個受信任網站的假版本。例如，假的銀行網站可能看起來和原始網站一模一樣。當受害者輸入其認證資料時，會在不知情的情況下將資料交給駭客。
SSL Hijacking：這種攻擊會在使用者啟動安全連線時發生，駭客會在連線開始時攔截通訊。其中一個例子是，當使用者嘗試造訪安全的 HTTPS 網站時，攻擊者卻將使用者重新導向至一般的 HTTP 網站，藉此攔截使用者的資料。
電子郵件劫持：這是指駭客取得使用者電子郵件帳戶的存取權，並監控或竄改通訊內容。例如，駭客可能會攔截商務電子郵件，並加以竄改，將付款轉到他們的帳戶。
DNS 欺騙：這是指攻擊者竄改網域名稱伺服器的快取，導致使用者被重新導向至詐騙網站。例如，使用者可能想要造訪安全的銀行網站，卻反而被重新導向到竊取其認證的惡意網站。
使用 Foxpass 的 RADIUS 降低中間人攻擊風險
雖然 MitM 攻擊的風險很高，但像 Foxpass's RADIUS 這類解決方案可以協助強化組織的防禦能力�。
RADIUS（Remote Authentication Dial-In User Service）是一種網路通訊協定，為連接並使用網路服務的使用者提供集中式的驗證、授權與帳務（AAA）管理。Foxpass 的 RADIUS 可提供強大的防線，抵禦 MitM 攻擊。
以下是 Foxpass 的 RADIUS 可降低這些威脅的幾種方式：
驗證：採用強大的驗證程序，大幅降低 IP、HTTPS、SSL 和 ARP 欺騙的風險。
網路存取控制：透過以精細層級管理網路存取，Foxpass 的 RADIUS 可大幅降低 Wi-Fi 遭竊聽的可能性。
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數位環境充滿各種威脅，其中中間人攻擊更是最危險的威脅之一。面對 7 種獨特的 MitM 攻擊，保持警覺並隨時掌握資訊至關重要。為企業配備像 Foxpass 的 RADIUS 這類強大的安全解決方案，能大幅降低這些威脅。透過強化加密、加強驗證，並落實網路存取控制，即可確保組織的數位通訊維持安全、可靠且值得信賴。
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