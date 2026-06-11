"單打獨鬥，能做的很有限；攜手合作，能成就更多。"- Helen Keller
在現今的環境中，大學，甚至 K-12 的教職員與學生，往往分散在多個校區工作與學習。若要做到這點，必須能連上網際網路。因此，Eduroam 因應而生！
Eduroam（Education Roaming）是全球網路連線卓越表現的典範。更棒的是，Foxpass 還能作為此網路背後功能強大的 RADIUS server，提供兩種驗證選項：以 SCEP RADIUS 為基礎，以及傳統的使用者名稱與密碼方式。我們將深入探討 Eduroam 與 Foxpass 之間的協同關係。
了解 Eduroam：學術網路連線的革命
Eduroam 不只是 Wi-Fi 網路，更是一項協作計畫，旨在簡化學生、教職員與研究人員的日常生活。想像一下，踏入地球另一端的校園後，使用您所屬機構的登入認證，即可立即連接到安全且快速的網路。這就是 Eduroam 的厲害之處！
讓 Eduroam 不可或缺的主要功能：
全球涵蓋：業務遍及 100 多個國家，是真正的國際化服務。
企業級安全性：採用最先進的加密與驗證通訊協定。
便利性再升級：使用現有認證即可進行單一登入（SSO）。
無所不在的存取：在演講廳、圖書館、自助餐廳，甚至校園戶外空間皆可使用——只要是存取點��所在之處。
Eduroam 在現代教育中無可比擬的重要性
促進全球學習與研究
研究與教育受限於實體邊界的時代已經過去了。例如，透過 Eduroam，來自澳洲的研究人員在歐洲或美國參加研討會時，也能輕鬆持續進行工作。
樹立安全性與可靠性的黃金標準
資料隱私與網路安全在今日比以往任何時候都更為重要。Eduroam 強大的安全通訊協定，使其成為全球最安全的教育網路之一。
RADIUS 伺服器如何驅動 Eduroam
在這個全球網路的幕後，有一台 RADIUS（遠端驗證撥入使用者服務，Remote Authentication Dial-In User Service）伺服器，會驗證每一次登入嘗試。伺服器會與所屬機構的驗證服務通訊，以驗證認證並授權存取，實際上可說是 Eduroam 服務的骨幹。
WB Alliance& OpenRoaming
Eduroam 與 Foxpass 都是非營利組織 WB Alliance / OpenRoaming 的成員。OpenRoaming 希望讓使用者無需針對特定裝置在特定網路上重新驗證，即可連接全球各地的網路。Eduroam 已經透過 Eduroam Network 為全球許多教師和學生做到這一點。AT&T、T-Mobile、Intel、Cisco 等公司都是 WB Alliance 的贊助商。Foxpass 很高興能加入這項為 Eduroam 提供支援的聯盟。
Foxpass：Eduroam 的 RADIUS 伺服器瑞士刀
Foxpass 透過提供兩種不同但同樣安全的驗證方式來強化 Eduroam：以 SCEP RADIUS 為基礎，以及傳統的使用者名稱與密碼方式，帶來無與倫比的彈性。
透過 SCEP 提升安全性
簡易憑證註冊通訊協定（SCEP）可安全地自動簽發憑證。教育機構採用 Foxpass 作為 Eduroam 的 SCEP RADIUS 型伺服器後，便可使用數位憑證，為安全的網路驗證再增添一層防護。
歷久彌新的使用者名稱與密碼式存取
對於偏好沿用傳統方式的使用者，Foxpass 支援經典的使用者名稱和密碼式驗證。事實上，如果 IT 團隊決定透過其中一種方式同步使用者，使用者就能使用其 Okta、Onelogin、Google WorkSpace 或 Office 365 帳戶登入。我們很喜歡使用這些方法中的其中一種來同步，因為當使用者從上述任一系統中取消佈建時，也會同步從 Foxpass/Eduroam 取消佈建。
使用 Foxpass 作為 Eduroam RADIUS 伺服器的其他優勢
無限擴充性：專為滿足各類機構需求而設計，不論是有數百位使用者，還是數萬位使用者。
無縫整合：Foxpass 可與 Google Workspace 或 Office 365 等熱門雲端身分識別提供者整合。
無與倫比的監控與分析：可查看登入嘗試
輕鬆達成法規遵循：有了 Foxpass，符合 HIPAA、FERPA、COPA 等產業合規標準將不再那麼繁瑣。
為學術網路交流打造協同共創的未來
在不斷演變的學術研究與教育環境中，Eduroam 與 Foxpass 是絕佳搭檔。兩者結合，不僅提供安全且易於存取的網路連線基本原則，也帶來現代教育機構所需的彈性。憑藉其雙重驗證選項與強大的安全功能，Foxpass 可作為 Eduroam 的理想 RADIUS 伺服器，進一步提升全球學術界的教育體驗。
想更深入了解 Foxpass 如何強化 Eduroam 使用體驗，歡迎立即聯絡我們。