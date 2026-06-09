Como garantir que os utilizadores com sessão iniciada são realmente quem dizem ser? E os websites a que acede, ou as aplicações que utiliza?
As organizações modernas precisam de uma forma fiável de verificar as identidades de utilizadores, dispositivos, servidores e aplicações antes de conceder acesso. As palavras-passe, embora sejam um bom começo, são difíceis de gerir em escala, especialmente quando as equipas precisam de acesso seguro a redes e a outras infraestruturas internas.
É aqui que uma Autoridade de Certificação (CA) ajuda a verificar a legitimidade de uma identidade.
Então, como funciona uma autoridade de certificação e porque é importante para o controlo de acesso seguro? Vamos explorar.
O que é uma autoridade de certificação?
Uma Autoridade de Certificação é uma entidade de confiança que emite e assina certificados digitais que ajudam a comprovar que um website, utilizador, dispositivo, servidor ou aplicação é quem ou o que afirma ser. A autoridade de certificação não só cria certificados, como também valida identidades, assina certificados e ajuda a determinar se uma identidade pode ser considerada fiável.
Por exemplo, quando se liga a um website, a sua identidade é autenticada através de um certificado SSL/TLS. Isto confirma que o website é o que afirma ser e permite ligações seguras e encriptadas. Nestes casos, essa confiança depende da AC por trás do certificado SSL/TLS.
Porque é que as autoridades de certificação são importantes
Então, porque é que isto importa? Manter a confiança e autenticar identidades é essencial para a cibersegurança, e as autoridades de certificação apoiam a identidade digital e a autenticação seguras para proporcionar essa confiança. Isto funciona de muitas formas, incluindo:
Verificação da identidade de websites, utilizadores, dispositivos, servidores e aplicações.
A permitir comunicação encriptada através de certificados SSL/TLS.
Suporte à autenticação baseada em certificados para acesso à rede.
Reduzir a dependência de credenciais partilhadas.
Ajudar as organizações a gerir a confiança à escala.
Apoiar um controlo de acesso mais robusto e a preparação para auditorias.
Em suma, uma autoridade de certificação é um aspeto fundamental para estabelecer e manter a confiança digital. Sem isso, o trabalho e a comunicação online seriam significativamente mais arriscados e menos fiáveis.
Como funciona uma autoridade de certificação?
Saber como as CAs funcionam ajuda a compreender o que as torna uma fonte fiável de autenticação de identidade, bem como o que podem e não podem fazer. As Autoridades de Certificação funcionam assim:
É criado um pedido de certificado: Primeiro, um utilizador, dispositivo, servidor ou aplicação solicita um certificado, frequentemente através de um pedido de assinatura de certificado ou de um processo de inscrição automatizado. O certificado pode depois ser utilizado mais tarde durante a autenticação.
A Autoridade de Certificação valida o pedido: Antes de o certificado ser emitido, a Autoridade de Certificação verifica se o pedido é de confiança e, em seguida, valida-o.
A CA emite e assina o certificado: Assim que o pedido for validado, a Autoridade de Certificação utiliza a sua chave privada para assinar digitalmente o certificado.
O certificado é apresentado durante a autenticação: O certificado é então apresentado a um browser, rede, VPN, servidor ou sistema de autenticação (consoante o que estiver a ser verificado e a forma como a ligação é estabelecida).
O sistema recetor verifica se o certificado é fidedigno: Em seguida, o sistema recetor verifica se o certificado remonta a uma Autoridade de Certificação fidedigna, tem uma assinatura válida, não expirou, não foi revogado e cumpre as condições de política exigidas. Se essas verificações forem aprovadas, o sistema pode confiar na identidade para esse pedido de autenticação.
O certificado é renovado, substituído ou revogado quando necessário: Os certificados não duram indefinidamente. Têm ciclos de vida e têm de ser geridos ao longo do tempo, por isso renová-los, substituí-los e revogá-los faz parte do processo.
Como as autoridades de certificação se enquadram na PKI
Agora, vamos falar sobre Infraestrutura de Chave Pública (PKI). Este é o sistema mais amplo de tecnologias, chaves, certificados e políticas que faz funcionar a confiança baseada em certificados, por isso saber o que é e como funciona fornece a base para compreender a Autoridade de Certificação.
A PKI inclui o seguinte:
Autoridade de Certificação Raiz
A autoridade de certificação raiz é a âncora de confiança mais elevada na hierarquia de certificados. É a isto que outros certificados remontam a sua cadeia de confiança, tornando-o, em essência, a autoridade final em matéria de confiança e autenticação. Como tal, é altamente sensível.
Autoridade de Certificação Intermédia
Entre a Autoridade de Certificação raiz e os certificados utilizados diariamente está a Autoridade de Certificação intermédia. Estes ajudam a limitar a utilização direta da autoridade de certificação raiz, mantendo a sua segurança e, ao mesmo tempo, fornecendo autenticação e verificando a confiança.
Autoridade de Certificação emissora
A AC emissora trata da emissão de certificados para utilizadores, dispositivos, servidores e aplicações. Verifica identidades e emite certificados digitais que suportam autenticação, comunicação segura ou assinatura, consoante o caso de utilização.
Para que são utilizados os certificados digitais?
Então, para que servem exatamente os certificados digitais? Como ficou estabelecido, validam a confiança e a identidade, mas isso pode servir para muitos casos de utilização. Isto inclui:
Segurança do website: Os websites utilizam certificados SSL/TLS emitidos por Autoridades de Certificação para ajudar os browsers a verificar o site e encriptar o tráfego.
Autenticação do dispositivo: Os certificados ajudam a comprovar que um dispositivo está autorizado, para que possa aceder a redes, ficheiros ou outras informações sensíveis, conforme permitido.
Autenticação Wi-Fi: Quando os utilizadores se ligam a uma rede Wi-Fi, os certificados podem permitir que utilizadores e dispositivos aprovados se liguem em segurança a uma rede de confiança.
Autenticação VPN: As VPN podem fornecer aos colaboradores remotos acesso a redes internas, mas esse acesso deve permanecer seguro. Os certificados podem ajudar a verificar o acesso antes de conceder uma ligação, garantindo que apenas utilizadores autorizados se ligam à VPN.
Autenticação do servidor: Os certificados ajudam os sistemas a verificar que os servidores são fiáveis, mantendo os utilizadores protegidos contra servidores não verificados ou inseguros.
Autenticação do utilizador: Os certificados podem ajudar a verificar a identidade do utilizador sem depender apenas de palavras-passe, acrescentando uma camada adicional de cibersegurança quando os utilizadores iniciam sessão.
Assinatura de código: Os certificados ajudam a verificar que o software é de um editor fidedigno, ajudando a evitar programas falsos ou inseguros.
Autoridades de Certificação Públicas vs Autoridades de Certificação Privadas
Nem todas as Autoridades de Certificação têm a mesma finalidade. Existem CAs privadas e públicas e, embora ambas sejam essenciais para autenticar identidades e permissões, servem propósitos muito diferentes. Embora as autoridades de certificação públicas sejam normalmente associadas a websites e navegadores, as CAs privadas são frequentemente utilizadas nas organizações para autenticação interna, ajudando a manter os utilizadores verificados e as permissões adequadas.
Autoridades de certificação públicas
As autoridades de certificação públicas são normalmente utilizadas para websites públicos e serviços expostos à internet. Emitem certificados que ajudam os navegadores e os sistemas operativos a verificar que se estão a ligar ao domínio pretendido e permitem a comunicação encriptada.
Autoridades de certificação privadas
As CAs privadas, por outro lado, são utilizadas dentro de organizações individuais. Estes emitem certificados para fins internos, como para sistemas, utilizadores, dispositivos, aplicações ou VPNs, para autenticar as ligações e manter a segurança.
As autoridades de certificação privadas são particularmente importantes para o controlo de acesso baseado em certificados dentro de uma organização. Com elas, as empresas podem definir e gerir os seus limites de confiança, estabelecendo controlos rigorosos sobre quem pode ligar-se, que dispositivos podem utilizar, a que podem aceder e que aplicações são permitidas.
Como as autoridades de certificação apoiam o controlo de acesso à rede
Os certificados são utilizados para autenticar muito mais do que apenas websites. Podem ajudar a verificar utilizadores, dispositivos, aplicações, servidores, redes e muito mais, tornando-se funcionalidades de segurança essenciais.
Na verdade, verificar utilizadores e dispositivos é algo comum, pois garante que apenas os utilizadores autorizados podem aceder ao Wi-Fi, VPNs ou outros sistemas internos. Isto utiliza normalmente autenticação RADIUS e controlo de acesso à rede 802.1X, permitindo a gestão centralizada do acesso dos utilizadores através da comunicação entre um servidor RADIUS e os clientes.
O controlo do acesso à rede com base em certificados oferece muitas vantagens, incluindo:
Cada dispositivo pode ter o seu próprio certificado único, proporcionando maior autenticação e segurança.
O acesso pode ser associado a utilizadores de confiança e a dispositivos geridos, para que utilizadores desconhecidos ou não autorizados não se possam ligar.
Os certificados reduzem a dependência de palavras-passe partilhadas de Wi-Fi, melhorando a segurança e impedindo que alguém com uma palavra-passe roubada se ligue.
O acesso pode ser removido de dispositivos perdidos, roubados ou desativados, para que os ladrões não consigam aceder à rede.
O onboarding e o deprovisioning tornam-se mais fáceis de gerir.
As equipas de TI podem implementar controlos de acesso mais fortes sem aumentar a carga de palavras-passe para os utilizadores.
Autenticação baseada em certificados vs autenticação baseada em palavras-passe
Por esta altura, talvez esteja a perguntar-se se a autenticação baseada em certificados é realmente necessária, se usa palavras-passe para tudo, ou qual é a diferença entre as duas.
As palavras-passe podem ser difíceis de proteger e gerir em grande escala, especialmente quando as equipas precisam de verificar tanto os utilizadores como os dispositivos antes de conceder acesso à rede. A autenticação baseada em certificados dá às equipas de TI outra forma de verificar identidades fidedignas sem depender apenas de palavras-passe.
Podemos resumir as diferenças da seguinte forma:
Método de autenticação
Baseado em palavra-passe
Baseado em certificados
Comprovação de identidade
O utilizador introduz uma palavra-passe
O utilizador ou dispositivo apresenta um certificado
Risco da partilha de credenciais
Mais elevado, especialmente se as palavras-passe forem reutilizadas ou partilhadas
Mais baixo, uma vez que os certificados estão associados a utilizadores ou dispositivos individuais
Confiança no Dispositivo
Limitado (a menos que seja combinado com outros controlos)
Mais forte, porque os dispositivos podem ser identificados de forma única
Experiência do Utilizador
Requer introdução da palavra-passe
Pode suportar autenticação sem palavra-passe
Desprovisionamento
Pode exigir alterações de palavra-passe ou remoção da conta
O acesso por certificado pode ser facilmente revogado ou removido conforme necessário
Mais adequado
Necessidades básicas de acesso
Wi-Fi, VPN, dispositivo e autenticação de utilizador seguros
Isto não significa que a autenticação baseada em certificados torne as palavras-passe obsoletas ou elimine a necessidade de outras políticas de acesso. Uma segurança robusta e multicamada é vital para proporcionar a melhor proteção possível. No entanto, a autenticação baseada em certificados fornece às equipas de TI uma base sólida e um modelo de confiança robusto para gerir utilizadores e dispositivos.
Riscos comuns das autoridades de certificação e desafios de gestão
A autoridade de certificação é uma ferramenta poderosa para confiança e autenticação. Os sistemas podem confiar em certificados assinados por uma CA quando a cadeia de certificados, o período de validade, o estado de revogação e os requisitos de política estão em conformidade, o que significa que a CA deve ser protegida e gerida cuidadosamente. Como resultado, as equipas de TI devem estar cientes de vários desafios ao dependerem da CA.
Os riscos e desafios comuns incluem:
Certificados expirados, que podem interromper o acesso até serem atualizados.
Processos deficientes de renovação de certificados, que dificultam o restabelecimento da confiança.
Proteção fraca das chaves privadas da CA, uma vez que chaves comprometidas podem pôr em risco a segurança.
Políticas de certificados mal configuradas que interrompem o processo de certificação.
Falta de visibilidade sobre os certificados emitidos, tornando-os mais difíceis de gerir.
Processos de revogação incompletos, o que faz com que os certificados permaneçam válidos mesmo quando deveriam ter sido revogados.
Utilizadores antigos ou dispositivos não geridos a manter acesso durante mais tempo do que deviam.
Fluxos de trabalho manuais de certificados que criam falhas operacionais.
Boas práticas para gerir a confiança baseada em certificados
É evidente que gerir corretamente a confiança baseada em certificados é essencial para manter a segurança e autenticar os utilizadores. No entanto, isto também significa que deve ser tratada com cuidado, pelo que as equipas de TI devem ter em conta as melhores práticas ao configurar e gerir uma Autoridade de Certificação.
As melhores práticas incluem:
Utilize uma hierarquia de CA clara para a gestão da confiança, de modo a manter a segurança e reduzir a confusão.
Proteja as chaves privadas da AC com controlos robustos para impedir que agentes maliciosos as comprometam.
Defina políticas de emissão de certificados para garantir que as permissões são aplicadas corretamente.
Acompanhe as datas de expiração e renovação dos certificados para os manter atualizados.
Revogue certificados quando os utilizadores ou dispositivos já não devem ter acesso.
Evite credenciais partilhadas, especialmente quando o acesso baseado em certificados é mais adequado.
Integre os fluxos de trabalho de autenticação com provedores de identidade (quando possível).
Mantenha registos para visibilidade de acesso, responsabilização e preparação para auditorias.
Como o Foxpass ajuda na autenticação de rede baseada em certificados
Quando procura autenticação de rede segura baseada em certificados, é importante ter uma solução que permita, de forma fiável, que os utilizadores autorizados se liguem, mantendo a segurança e a verificação de identidade. Isso leva-nos à Foxpass.
Foxpass Cloud RADIUS ajuda as organizações a controlar quem pode aceder às suas redes Wi-Fi e VPN através de autenticação segura de utilizadores e dispositivos. Suporta autenticação sem palavra-passe, baseada em certificados, permitindo que utilizadores e dispositivos aprovados apresentem certificados para validação antes de se ligarem. Isto ajuda a reduzir a dependência de credenciais partilhadas e dá às equipas de TI um controlo mais forte sobre quem e o que pode aceder à rede.
O Foxpass também integra com os principais fornecedores de identidade, incluindo Microsoft Entra ID, Okta, Google Workspace e OneLogin. Quando os utilizadores são adicionados, alterados ou removidos no seu fornecedor de identidade, o Foxpass ajuda a manter o acesso alinhado para que as equipas possam simplificar a integração e a desativação de acessos.
Como resultado, a Foxpass oferece várias vantagens para ajudar a cumprir os requisitos de conformidade de TI, preparação para auditorias e segurança, incluindo:
Acesso Wi‑Fi e VPN mais seguro.
Menos dependência de palavras-passe partilhadas.
Autenticação de utilizadores e dispositivos mais fácil.
Gestão de acesso simplificada.
Maior controlo sobre quem e o que se pode ligar à sua rede.
Quando deve usar a autenticação baseada em certificados?
Se, depois de ler este artigo, ainda houver dúvidas sobre se a autenticação baseada em certificados é útil para a sua empresa, é fácil avaliar as suas necessidades e determinar se é a melhor opção. A autenticação baseada em certificados é particularmente útil para organizações que pretendem um controlo mais rigoroso sobre aquilo a que os utilizadores e os dispositivos podem aceder, mas podemos detalhá-la melhor.
Deve usar autenticação baseada em certificados se:
�É necessário proteger o acesso por Wi-Fi ou VPN para os funcionários.
Pretende reduzir a dependência de palavras-passe partilhadas e garantir que apenas utilizadores autorizados se podem ligar.
É necessário autenticar tanto os utilizadores como os dispositivos, em vez de depender apenas de inícios de sessão básicos da conta.
Utiliza dispositivos geridos e pretende um controlo de acesso mais robusto.
É necessário um onboarding e um deprovisioning mais rápidos quando os colaboradores entram ou saem da empresa.
Procura maior visibilidade sobre quem e o que se está a ligar à sua rede, para manter a visibilidade e a responsabilização.
Está a preparar-se para revisões de segurança, auditorias ou requisitos de conformidade e precisa de demonstrar segurança e autenticação robustas.
O acesso seguro à rede começa com uma identidade de confiança
A autoridade de certificação constitui a base da confiança digital. Com isso, as organizações podem verificar identidades de forma mais fiável, emitir certificados e suportar comunicações seguras, e as equipas de TI podem proteger as suas redes. Sem isso, utilizadores e dispositivos não autorizados podem infiltrar-se mais facilmente numa rede ou, de outra forma, comprometer contas.
O Foxpass Cloud RADIUS ajuda as organizações a reforçar o controlo de acesso a Wi-Fi e VPN com autenticação baseada em certificados para utilizadores e dispositivos. As equipas de TI podem reduzir a dependência de credenciais partilhadas, simplificar o onboarding e o deprovisioning e obter um controlo mais rigoroso sobre quem e o que se pode ligar.
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