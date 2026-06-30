A segurança de rede moderna está a evoluir. Para muitas organizações, o acesso seguro a Wi-Fi, VPN e à infraestrutura já não está ligado a um modelo de identidade centrado na Microsoft nem a um ecossistema de fornecedor único.
Muitas equipas de TI estão centradas no Okta ou no Google Workspace e precisam de uma autenticação de rede que reflita essa realidade.
Foxpass ajuda as equipas a ligar políticas de acesso orientadas pela identidade ao Wi-Fi, VPN e à infraestrutura de rede sem impor uma estratégia de identidade de um único fornecedor.
Porque é importante um suporte de identidade flexível para o acesso à rede
Muitos modelos de acesso à rede e implementação de certificados ainda assumem uma arquitetura de identidade centrada na Microsoft. Mas os ambientes de TI no mundo real costumam ser mais flexíveis. Algumas organizações usam o Okta como fonte de verdade para a identidade. Outras dependem do Google Workspace como centro do ciclo de vida dos utilizadores e do modelo de acesso. Algumas também gerem a identidade em mais do que um fornecedor à medida que o seu ambiente cresce.
Essa flexibilidade muda o que a autenticação de rede precisa de fazer. As decisões de acesso devem poder usar o contexto de identidade em que as equipas já confiam, quer esse contexto venha de utilizadores e grupos do Okta ou de utilizadores do Google Workspace. O objetivo é integrar o controlo de acesso baseado em grupos, as regras de acesso a Wi-Fi e VPN e a autenticação baseada em certificados na arquitetura que as equipas já utilizam.
Foxpass estende a identidade à camada de rede
A Foxpass ajuda a estender a identidade na cloud à camada de acesso à rede através do Foxpass Cloud RADIUS. Isto permite que utilizadores e grupos do diretório definam regras de acesso Wi-Fi e VPN, reduzam a dependência de palavras-passe partilhadas e suportem políticas RADIUS mais granulares.
Para equipas centradas em Okta e Google Workspace, o Foxpass oferece uma forma de aplicar controlo de acesso baseado em grupos na camada de rede sem exigir uma abordagem exclusiva do Microsoft Entra ID.
A vantagem prática é a flexibilidade sem compromisso. Algumas equipas precisam de uma via rápida para autenticação baseada em identidade no acesso a Wi-Fi ou VPN usando credenciais e política de grupo. Outras estão preparadas para avançar para o acesso baseado em certificados, em que cada ligação é validada através de certificados de dispositivo e controlos de confiança mais robustos.
Foxpass suporta autenticação baseada em identidade através de EAP-TTLS e autenticação baseada em certificados através de EAP-TLS, dando às organizações um caminho para evoluírem do acesso baseado em palavras-passe para o acesso baseado em certificados ao seu próprio ritmo.
Acesso à rede baseado em certificados para ambientes de identidade cloud-first
A autenticação baseada em certificados é especialmente importante nessa transição, porque muda o foco da conversa de palavras-passe para confiança.
Para muitas organizações, a adoção de acesso baseado em certificados tem vindo historicamente acompanhada de complexidade, especialmente quando a identidade, os dispositivos e a infraestrutura de rede não coexistem no mesmo ecossistema. Foxpass suporta EAP-TLS para acesso Wi-Fi e VPN e pode ajudar as equipas a gerir a autenticação baseada em certificados em ambientes geridos, BYOD e cloud-first.
Isso é tão importante do ponto de vista operacional quanto estratégico. As equipas de segurança modernas estão sob pressão para reduzir a complexidade e, ao mesmo tempo, aumentar o nível de garantia. Não querem manter servidores RADIUS legados em funcionamento apenas para preservar um modelo de acesso à rede concebido para uma era diferente. Querem controlo nativo da cloud, melhor auditabilidade e políticas que reflitam a identidade real e o contexto do dispositivo.
Foxpass ajuda a levar o acesso à rede nessa direção, dando às equipas uma forma de aplicar controlos orientados pela identidade e baseados em certificados em ambientes Okta e Google Workspace, sem o peso da infraestrutura legada.
Onde isto tem mais impacto
Equipas do Okta e Google Workspace a passar de palavras-passe de Wi-Fi partilhadas ou PSKs para autenticação 802.1X
Equipas de TI que usam grupos de identidade para ajudar a controlar o acesso a redes específicas, VPNs e infraestrutura.
Organizações que estão a migrar da autenticação EAP-TTLS baseada em palavra-passe para a autenticação EAP-TLS baseada em certificados.
Equipas que prestam suporte a uma combinação de endpoints geridos, BYOD e utilizadores com uma abordagem cloud-first.
Empresas que procuram acesso à rede que não esteja limitado a uma arquitetura centrada no Microsoft Entra ID.
Autenticação de rede moderna criada para flexibilidade
A autenticação de rede está a tornar-se um teste à abertura da arquitetura. À medida que as organizações avançam para uma segurança centrada na identidade, o acesso seguro precisa de funcionar com os sistemas e modelos de confiança que já utilizam.
Para equipas centradas em Okta e em Google Workspace, isso significa trazer um acesso mais robusto, orientado por políticas e com reconhecimento de certificados para Wi-Fi, VPN e infraestrutura de rede, sem forçar decisões de identidade para um modelo de fornecedor único.
A Foxpass apoia esta transição ao estender o acesso orientado pela identidade à camada de rede, preservando ao mesmo tempo a flexibilidade para se adaptar à medida que os ambientes de identidade evoluem.
Veja como o Foxpass se integra perfeitamente com o seu fornecedor de identidade e diretório