O Wi-Fi baseado em Certificate‑é uma das formas mais robustas de proteger Chromebooks geridos em redes empresariais. Mas, para muitas equipas de TI, o que começa como um projeto de Wi‑Fi pode rapidamente transformar-se num pesadelo de infraestrutura de certificados.
O Foxpass elimina essa etapa extra ao fornecer um conector compatível com Google e nativo da cloud como parte do serviço. Isto dá às equipas de TI uma forma mais direta de implementar o acesso baseado em certificados em Chromebooks geridos.
Com EAP-TLS, os dispositivos ChromeOS ligam-se a redes Wi‑Fi 802.1X usando certificados de cliente em vez de palavras-passe partilhadas. Isto dá às equipas de TI um melhor controlo sobre quais os dispositivos que podem entrar na rede e reduz o risco de reutilização de uma palavra-passe roubada.
No entanto, em muitas implementações do Google Workspace, chegar ao acesso baseado em certificados exige mais do que simplesmente ativar uma política. As equipas precisam frequentemente de infraestrutura adicional de certificados para ligar o Google Admin, a emissão de certificados e a implementação de políticas de Wi-Fi.
O desafio da adoção deWi‑Fi baseado em certificados
Numa implementação padrão do Google Workspace, o Wi-Fi baseado em certificados para ChromeOS tem algumas partes móveis. Os administradores precisam de configurar um perfil SCEP, definir as configurações do certificado, confiar nos certificados da CA emissora e do servidor RADIUS, e implementar as definições de Wi-Fi no Google Admin para WPA2-Enterprise/WPA3-Enterprisewhat is just WP using 802.1X with EAP-TLS.
O modelo da Google baseia-se no Google Cloud Certificate Connector, um serviço Windows que transmite pedidos de certificados entre a Google e a origem do certificado. No ChromeOS, a chave privada é gerada no dispositivo, e o certificado é pedido e entregue através desse processo.
É um modelo de segurança sólido, mas pode acrescentar trabalho real em torno do alojamento, da configuração do serviço, das permissões, da resolução de problemas e da manutenção antes de uma frota gerida de Chromebook estar pronta para o utilizar.
Como o Foxpass simplifica o caminho para o acesso seguro
O Foxpass altera essa configuração ao tratar a camada de conector como parte do serviço, em vez de deixar os clientes implementá-la e executá-la por conta própria.
Para as equipas que gerem dispositivos ChromeOS no Google Workspace, isso significa menos tempo gasto a alojar e manter serviços de conector e mais tempo dedicado às partes da implementação que realmente determinam o acesso: política de certificados, definições de inscrição SCEP, perfis de Wi‑Fi e validação RADIUS.
O Foxpass elimina uma etapa real de implementação na transição para o acesso à rede baseado em certificados. Isso torna o EAP-TLS mais fácil de implementar para organizações que querem uma segurança Wi-Fi mais robusta sem assumir mais um sistema para gerir. Também suporta ambientes de identidade e gestão de dispositivos cloud-first centrados no Google Workspace e noutras plataformas de identidade.
Foxpass também pode ajudar a simplificar o ciclo de vida do acesso em ambientes orientados para Google através da sincronização de dispositivos do Google Admin. Ao sincronizar informações de dispositivos geridos do Google Admin, o Foxpass pode ajudar as equipas de TI a manter o acesso à rede alinhado com o estado dos dispositivos e as alterações do ciclo de vida, em vez de tratar a emissão de certificados como uma tarefa única de configuração.
Isso é importante para frotas de Chromebook porque as decisões de acesso devem evoluir à medida que os dispositivos são inscritos, reatribuídos, suspensos, desativados ou deixam de fazer parte da frota de dispositivos geridos. Combinada com Wi-Fi baseado em certificados, a sincronização de dispositivos do Google Admin dá às equipas uma forma mais prática de ligar a gestão de dispositivos, a emissão de certificados e o controlo de acesso à rede.
Benefícios para organizações com uso intensivo de Google Workspace e Chromebook‑
Menos infraestrutura de conectores para as equipas de TI alojarem e manterem.
Menos passos entre a emissão do certificado e a implementação do perfil de Wi‑Fi.
Redução da sobrecarga relacionada com a inscrição SCEP, a configuração de confiança e as operações do conector.
Uma forma mais prática de implementar EAP-TLS em ambientes de dispositivos cloud-first.
Alinhamento mais simples do ciclo de vida do acesso através da sincronização de dados de dispositivos Chromebook geridos do Google Admin para o Foxpass.
Uma abordagem mais fácil de gerir para a implementação
Para a maioria das equipas de TI, a questão não é se vale a pena usar EAP-TLS. É saber se o conseguem implementar sem acrescentar outro serviço para manter. Isso é importante em ambientes Chromebook, onde a emissão de certificados, as definições de confiança e a implementação de políticas de Wi-Fi já precisam de funcionar em conjunto em todos os dispositivos geridos.
Ao reduzir o trabalho de conector que normalmente existe entre o Google Workspace e a inscrição de certificados, a Foxpass ajuda as equipas a dedicar menos tempo à infraestrutura de suporte e mais tempo à validação de políticas, aos testes de comportamento da rede e à implementação do acesso em escala.
Tornar o acesso à rede mais robusto mais prático
Para as organizações que utilizam Google Workspace e Chromebooks geridos, o valor do Wi-Fi baseado em certificados é claro.
A verdadeira questão é quanta infraestrutura de conectores e certificados uma equipa tem de operar para lá chegar. A Foxpass encurta esse caminho ao gerir a camada de conectores como parte do serviço, dando às equipas de TI uma forma mais direta de implementar EAP-TLS no ChromeOS sem assumir mais um sistema para alojar e manter.