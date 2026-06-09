As falhas de segurança e as violações de dados estão a tornar-se alarmantemente comuns no mundo tecnológico atual. Todos os dias surgem mais notícias sobre dados comprometidos, com relatórios a sugerir que 7 milhões de registos de dados são comprometidos todos os dias.
Embora muitas organizações procurem no exterior a origem destas violações de dados, o problema normalmente está dentro da própria organização. Mecanismos de controlo de acesso inadequados podem (e, demasiadas vezes, de facto) resultar em violações do controlo de acesso.
A maioria das organizações implementa sistemas de controlo de acesso extensivos para manter as violações à distância. No entanto, estes sistemas podem, por vezes, ter grandes fraquezas que deixam a porta aberta ao desastre.
Por vezes, o controlo de acesso parece eficaz na teoria, mas pode revelar-se inútil em cenários da vida real. Noutros casos, funcionários mal-intencionados podem estar por trás de violações do controlo de acesso. Independentemente da causa, estas violações podem ser desastrosas.
Existem vários tipos de violações de controlo de acesso que podem paralisar as organizações e expor informações valiosas a intrusos. Vejamos os tipos mais comuns de violações do controlo de acesso e como o Foxpass pode ajudar a defendê-los.
Uso indevido de privilégios
Os seus colaboradores conhecem a localização exata dos seus dados sensíveis e as falhas no mecanismo de controlo de acesso. Assim, um dos tipos mais significativos de violação do controlo de acesso ocorre pelas mãos de funcionários dentro de uma organização.
Pode implementar o melhor sistema de controlo de acesso para a sua organização, mas um colaborador mal-intencionado pode ainda assim abusar facilmente dos seus privilégios para aceder aos dados mais críticos de uma organização.
Mesmo com privilégios de utilizador padrão, um utilizador pode aceder à memória de todos os processos em execução numa conta de utilizador. A partir daí, um funcionário pode integrar facilmente código malicioso nos processos do utilizador, aceder à porta dos fundos do sistema, intercetar teclas premidas e modificar o conteúdo no navegador.
Os privilégios de utilizador padrão são suficientemente adequados para permitir que um utilizador transfira um plugin e integre uma backdoor e um keylogger no sistema.
O uso indevido de privilégios é, por isso, um dos tipos mais comuns e perigosos de violações do controlo de acesso e precisa de ser monitorizado.
Negligência
A negligência é outro tipo de violação interna do controlo de acesso que representa uma ameaça para uma organização.
As pessoas cometem erros o tempo todo. Assim, é razoável assumir que alguém com acesso de gestão aos dados da empresa pode cometer um erro tolo no tratamento de dados. Em muitos casos, a atitude displicente da gestão ou dos colaboradores em relação às questões de segurança criou resultados desastrosos.
Deixar dados valiosos ou equipamentos sem vigilância é outro erro crítico que muitas vezes se comete, o que pode levar a falhas de segurança e violações de dados na organização.
Funcionários mal-intencionados ou intrusos curiosos podem tirar partido desta negligência, aceder aos dados críticos da organização e criar uma grave ameaça à segurança.
Ataque de domínio
As contas de domínio são as contas da maioria dos utilizadores corporativos dentro de uma organização. Estas contas permitem aos utilizadores aceder aos serviços de rede de uma rede corporativa e, normalmente, fornecem acesso aos serviços de rede por predefinição.
Como resultado, se um utilizador infetado ou um insider malicioso tiver acesso à base de dados corporativa, então é fácil comprometer os dados da empresa.
O acesso ao domínio e a autorização também permitem que os atacantes acedam aos discos de rede e às pastas de rede do utilizador, partilhem recursos internos e até obtenham acesso a outras estações de trabalho na mesma rede.
Durante uma sessão ativa, os atacantes podem facilmente utilizar serviços de rede como acesso remoto, SVN, FTP, TFS, GIT e SSH para comprometer as estações de trabalho de utilizadores com privilégios mais elevados.
Violação por agente externo devido a mecanismos fracos de controlo de acesso
Um mecanismo de controlo de acesso deficiente pode permitir que pessoas externas obtenham acesso não autorizado a dados da organização. As violações por agentes externos podem, normalmente, ser atribuídas diretamente à falta de mecanismos adequados de controlo de acesso.
Por vezes, os privilégios de administrador podem ser mal monitorizados dentro de uma organização. Noutras ocasiões, as aplicações de terceiros utilizadas dentro da organização podem introduzir vulnerabilidades e falhas de segurança. Um atacante pode facilmente explorar estas vulnerabilidades para comprometer dados organizacionais críticos.
Exposição acidental na Web
Atualmente, as organizações estão a migrar cada vez mais dados para a cloud. No entanto, com a introdução da arquitetura baseada na cloud, a possibilidade de expor acidentalmente informações críticas à web aumenta significativamente. A segurança na cloud é excecionalmente importante, especialmente quando as organizações armazenam informações sensíveis na cloud e o acesso à cloud precisa de ser rigorosamente gerido e monitorizado.
Violações por trabalhadores remotos
Os trabalhadores remotos são frequentemente essenciais para as empresas hoje em dia. Como efeito secundário infeliz, as violações de segurança de trabalhadores remotos estão a tornar-se mais comuns.
Alguns colaboradores trabalham remotamente de forma permanente, enquanto outros o fazem ocasionalmente. Embora o trabalho remoto melhore a qualidade de vida e a produtividade, pode ter um custo para a segurança da organização.
Existem dois casos em que o trabalho remoto pode representar uma ameaça à segurança organizacional:
Em primeiro lugar, existe a possibilidade de um trabalhador remoto utilizar uma ligação à Internet insegura para aceder ao sistema de trabalho. Este problema é menos significativo ao usar uma rede doméstica, mas é ampliado quando trabalhadores remotos acedem ao sistema de trabalho através de Wi-Fi® público.
Um hacker competente pode aceder facilmente a portas traseiras em redes Wi-Fi® públicas, instalar keyloggers e danificar o computador da vítima.
Outra ameaça à segurança surge quando o dispositivo do trabalhador remoto é roubado. Se a vítima tiver sessão iniciada numa conta de trabalho, as hipóteses de um hacker competente obter acesso a dados sensíveis aumentam significativamente.
Como a Foxpass pode ajudar
Com todas as ameaças e vulnerabilidades que as organizações enfrentam, a cibersegurança é mais importante do que nunca. As empresas precisam de uma solução que proteja as suas redes e utilizadores, ao mesmo tempo que proporciona acesso seguro às suas redes.
É aqui que o Foxpass entra em cena. A Foxpass fornece controlo de acesso avançado, dando às organizações um controlo robusto sobre o que os utilizadores podem aceder na sua rede, para que os utilizadores não autorizados sejam mantidos afastados. A Foxpass utiliza cloud RADIUS, PKI, cloud LDAP e SSH Keys para gerir quais os dispositivos que se podem ligar e monitorizar o acesso, reforçando a segurança e cumprindo os regulamentos de conformidade de TI. Ao mesmo tempo, as contas de utilizador estão protegidas com autenticação multifator (MFA) para ajudar a impedir acessos não autorizados.
Reforce a sua segurança
Quer proteger a sua rede contra utilizadores não autorizados e violações de dados? Junte-se à Foxpass hoje mesmo e reduza significativamente a probabilidade de ocorrer uma violação de dados devido a métodos negligentes de controlo de acesso à rede: