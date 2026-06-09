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Two businesswomen collaborating on a laptop during an IT risk assessment meeting in a modern office.

O problema de os colaboradores partilharem palavras-passe

Foxpass Team
3 min de leitura
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Sejamos honestos: lembrar várias palavras-passe para contas, dispositivos, redes e websites pode ser frustrante. Por isso, não é de admirar que as pessoas reutilizem e partilhem frequentemente palavras-passe. Na verdade, um estudo realizado pela empresa de gestão de palavras-passe LastPass, concluiu que 95% dos inquiridos partilham até 6 palavras-passe com outras pessoas e 59% reutilizam palavras-passe.

No local de trabalho, os resultados do inquérito não são mais animadores, já que 61% das pessoas têm maior probabilidade de partilhar palavras-passe de trabalho do que palavras-passe pessoais.

No estudo da LastPass, os principais motivos para partilhar palavras-passe dentro de uma organização incluem: em caso de emergência, partilha de contas de equipa e delegação de trabalho a outras pessoas.

No entanto, a partilha de palavras-passe acarreta um grande conjunto de riscos dos quais os funcionários precisam de estar cientes. Com isso em mente, vejamos os riscos da partilha de palavras-passe e como podem ser tratados com segurança.

As violações de segurança da rede são demasiado comuns

As pessoas reutilizam frequentemente palavras-passe por se sentirem sobrecarregadas com a criação e o armazenamento de palavras-passe. Isto traduz-se em maus hábitos de palavra-passe no local de trabalho, o que pode levar a uma ameaça muito maior do que muitas pessoas imaginam.

"As palavras-passe estão desatualizadas, são irritantes para os utilizadores, irritam as equipas de TI, são difíceis de memorizar," disse Malcolm Harkins, diretor de segurança e confiança da empresa de segurança Cylance, ao explicar por que razão é tão fácil desenvolver maus hábitos relacionados com palavras-passe.

No geral, é preciso tempo e trabalho para garantir a segurança das palavras-passe, o que muitas vezes acaba por ser uma causa básica de os seus sistemas ficarem vulneráveis a ataques. Eliminar simplesmente possíveis formas de os sistemas e as redes poderem ser comprometidos é uma boa prática.

No entanto, negligenciar a segurança das palavras-passe pode levar a consequências graves. Um resultado lamentável, por exemplo, pode ser visto quando a reutilização da palavra-passe de um funcionário da Dropbox levou ao roubo de mais de 60 milhões de credenciais de utilizadores.

Ao implementar medidas de segurança mais robustas, como formar novos colaboradores durante a integração para nunca reutilizarem as mesmas credenciais de acesso, é possível evitar dispendiosas violações de segurança.

Elimine os processos manuais de gestão de acessos

Quando se trata da integração e do desligamento de colaboradores, a segurança da sua empresa depende de encontrar a melhor ferramenta para fazer o trabalho. A utilização de ferramentas de segurança automatizadas, por exemplo, é uma forma prática de manter a segurança sem sobrecarregar os funcionários. Isto facilita aos utilizadores iniciar sessão nas suas contas e na rede sem precisarem de memorizar várias palavras-passe nem correrem o risco de as perder para agentes maliciosos.

Ao automatizar a segurança dos seus servidores de rede AWS ou Google, liberta tempo e orçamento da sua equipa. Além disso, isto traz uma grande variedade de benefícios, incluindo:

  • Risco reduzido de os colaboradores partilharem palavras-passe.

  • Poupança de custos por não ter de construir do zero.

  • Prevenção de dispendiosas violações da segurança da rede.

  • Centenas de horas poupadas ao integrar ou desligar colaboradores.

Foxpass poupa tempo e dinheiro à sua empresa

Com Foxpass, só tem uma palavra-passe, tudo ligado ao login principal do colaborador através do G Suite ou O365. Isto reduz a necessidade de memorizar várias palavras-passe e elimina a possibilidade de as partilhar, mantendo assim as contas seguras, ao mesmo tempo que facilita o início de sessão aos utilizadores.

Foxpass é um sistema de início de sessão único para a sua infraestrutura, proporcionando aos colaboradores facilidade de acesso e às equipas de TI a tranquilidade que advém de uma forte segurança de rede.

Quer saber mais sobre como o Foxpass facilita o início de sessão e a ligação a redes sem comprometer a segurança? Registe-se aqui, gratuitamente, e experimente o Foxpass por si mesmo:

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