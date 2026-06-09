A maioria das equipas protege o acesso ao Wi-Fi, mas as portas Ethernet abertas continuam a existir em salas de reuniões, escritórios e laboratórios. Uma única ligação pode tornar-se uma via direta para sistemas sensíveis se o acesso com fios não estiver autorizado.
O RADIUS para autorização de LAN com fios elimina essa lacuna. Com o Foxpass Cloud RADIUS, aplica os mesmos controlos baseados em identidade usados em redes sem fios a todas as ligações com fios, para que apenas utilizadores e dispositivos fiáveis se liguem à sua rede.
Neste guia, ficará a saber como a centralização de políticas no Foxpass simplifica o controlo e garante uma aplicação consistente de confiança zero em Wi‑Fi e LAN.
Porque é importante proteger o acesso à LAN com fios
Quando se pensa em segurança de rede, o Wi‑Fi costuma ficar no centro das atenções. Mas cada porta Ethernet não gerida é uma potencial porta dos fundos. Sem autorização, qualquer pessoa com acesso físico pode ligar-se e contornar totalmente os seus controlos sem fios.
Eis por que a autorização de LAN com fios é essencial:
Impeça acessos não autorizados no local: Um visitante, prestador de serviços ou até um estudante pode ligar um portátil e conectar-se instantaneamente a sistemas sensíveis se as portas forem deixadas abertas.
Autorize dispositivos “burros”: Impressoras, quadros brancos e sistemas de conferência frequentemente não suportam certificados, mas continuam a precisar de conectividade. Sem salvaguardas, podem expor a rede.
Segmente o tráfego por função: Com a aplicação de VLAN, é possível dar aos dispositivos com acesso limitado (como impressoras ou equipamento de videoconferência) a conectividade de que precisam sem os colocar na mesma VLAN de rede que os portáteis dos colaboradores.
Ignorar as portas Ethernet cria um ponto cego na sua postura de segurança. Adicionar autorização de rede com fios garante que todos os dispositivos, com ou sem fios, têm de ser autenticados, inscritos ou aprovados antes de se ligarem ao seu ambiente.
Como funciona a autorização de LAN com fios
A autorização de LAN com fios baseia-se em 802.1X suportado por RADIUS para validar quem e o que se liga ao nível da porta. Esta abordagem estende a segurança de confiança zero até ao switch, garantindo que nenhum dispositivo não gerido ou não autorizado passe despercebido.
802.1X com certificados: Os portáteis e desktops geridos podem autenticar-se com certificados digitais (EAP-TLS) ou credenciais seguras (EAP-TTLS). Isto proporciona um controlo de acesso robusto, sem palavra-passe e baseado na identidade.
MAC Authorization Bypass (MAB): Nem todos os dispositivos suportam 802.1X. As impressoras, os sistemas de teleconferência, o equipamento de laboratório e os endpoints de IoT podem ser autorizados através do respetivo endereço MAC. Com Foxpass, pode a
Adicione estes dispositivos a uma lista de permissões na consola Foxpass, evitando a necessidade de gerir exceções específicas do switch.
Modos de comutação híbridos: Os switches empresariais podem tentar primeiro 802.1X e, em seguida, recorrer a verificações baseadas em MAC se o dispositivo não suportar certificados. Esta abordagem em camadas mantém a segurança rigorosa sem bloquear os dispositivos necessários.
Ao utilizar RADIUS para autorização de LAN com fios, as equipas de TI criam um modelo de acesso consistente tanto para Wi‑Fi como para Ethernet. O resultado: todas as ligações são verificadas, todos os dispositivos são identificados e os plug-ins não autorizados são bloqueados na porta.
Gestão centralizada com Foxpass Cloud RADIUS
Gerir a autorização da LAN com fios implica frequentemente lidar com configurações de switches, listas de MAC estáticas e políticas de Wi-Fi separadas. Esta abordagem fragmentada rapidamente se torna difícil de auditar e quase impossível de escalar.
O Foxpass Cloud RADIUS elimina essa complexidade ao servir como ponto único de controlo para o acesso com fios e sem fios:
Aplicação unificada de políticas: Aplique os mesmos padrões de autorização em Wi-Fi e Ethernet para que nenhum dispositivo contorne as regras de confiança zero.
Auditorias simplificadas: Em vez de verificar todos os switches e pontos de acesso, é possível demonstrar conformidade com uma única consola centralizada.
Menos sobrecarga: Chega de manter ACLs dispersas ou atualizar manualmente as configurações de portas. As alterações feitas no Foxpass propagam-se de forma consistente em todo o seu ambiente.
Resiliente por definição: Com elevada disponibilidade e 99,99% de tempo de atividade, Foxpass garante que os serviços de autorização estão sempre disponíveis quando os seus utilizadores precisam deles.
Ao centralizar o controlo, o Foxpass não só reforça a segurança da sua LAN com fios, como também reduz a carga operacional das equipas de TI. Ganha visibilidade, consistência e confiança de que cada ligação, com ou sem fios, está devidamente autorizada.
Casos de uso reais
A autorização de LAN com fios não é apenas teoria; resolve desafios de segurança do dia a dia em vários setores:
Ensino básico e secundário e ensino superior: Os estudantes tentam frequentemente ligar os portáteis às tomadas Ethernet da sala de aula ou do campus. Com o Foxpass Cloud RADIUS, as escolas podem restringir o acesso para que apenas os dispositivos autorizados do pessoal cheguem a VLANs sensíveis.
Escritórios corporativos: As salas de conferência e os espaços de trabalho abertos têm frequentemente portas Ethernet expostas. A autorização com fios impede que visitantes, prestadores de serviços ou dispositivos não autorizados se liguem discretamente à sua rede corporativa.
Setores regulamentados: Ambientes de saúde, finanças e laboratórios dependem de impressoras com ligação por cabo, equipamento de diagnóstico ou dispositivos IoT que não suportam autorização baseada em certificados. Ao utilizar listas de permissões baseadas em MAC, estas ferramentas críticas mantêm-se online, continuando a cumprir requisitos rigorosos de conformidade.
Ao aplicar o RADIUS à autorização de LAN com fios, as organizações de vários setores podem colmatar uma lacuna de segurança oculta sem sacrificar a usabilidade nem a eficiência operacional.
Proteja hoje as suas redes com e sem fios
A autorização de LAN com fios não tem de ser complicada. Com o Foxpass Cloud RADIUS, é possível implementar controlo de acesso baseado em portas em minutos, unificar políticas para redes com fios e sem fios e colmatar uma das falhas de segurança mais negligenciadas nas redes modernas.
Comece já a sua avaliação gratuita! Proteja todas as portas com RADIUS de nível empresarial.