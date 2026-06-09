Quando for necessário gerir o diretório da organização e as autorizações dos utilizadores, pode não ser claro por onde começar. Existem várias opções no mercado, mas talvez a ideia de uma opção open-source como o OpenLDAP seja apelativa. Isto deixa apenas uma pergunta: como utilizar o OpenLDAP de forma eficaz?
Chegou o momento de explorar o que é o OpenLDAP, como funciona, os desafios que isso implica e por que a Foxpass pode ser uma alternativa poderosa e fácil de utilizar. Vamos começar...
O que é OpenLDAP?
O OpenLDAP é uma implementação gratuita e de código aberto do Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), iniciada por Kurt Zeilenga em 1998. Foi desenvolvido como parte do OpenLDAP Project e é utilizado para implementar serviços de diretório, para que as organizações possam centralizar a autenticação e a autorização de utilizadores.
O OpenLDAP funciona em várias distribuições Linux, incluindo o Ubuntu. Historicamente, o servidor OpenLDAP é chamado slapd, que escuta ligações LDAP em qualquer número de portas, sendo 389 a porta predefinida.
A arquitetura do OpenLDAP foi originalmente dividida, com um frontend que trata do acesso à rede e do processamento de protocolos, e um backend dedicado ao armazenamento de dados. A arquitetura OpenLDAP moderna é modular, por isso muitos tipos de backends estão agora disponíveis para outras bases de dados tecnológicas, não apenas para as tradicionais.
Os prós e os contras de executar o OpenLDAP
Embora a agilidade do OpenLDAP permita a autenticação com LDAP em muitos tipos diferentes de aplicações e dispositivos, existem algumas desvantagens sérias:
É necessária a disponibilidade 24/7 de uma equipa de TI qualificada para configurar, preparar e implementar o OpenLDAP
Para executar o OpenLDAP de forma ideal, é necessário 100% de tempo de atividade para garantir que os utilizadores e dispositivos possam autenticar-se sem problemas.
Configurar a miríade de aplicações cliente para comunicarem com OpenLDAP não é tarefa fácil. Existem muitas configurações, incluindo obter corretamente o ou, dc, dn e cn. Só este passo pode exigir horas do seu tempo, entre idas e vindas e a ajustar opções.
A razão fundamental pela qual a maioria usa OpenLDAP é o controlo de acesso, mas simplesmente gerir quem deve ter acesso a que aplicações e dispositivos e durante quanto tempo pode ser muito complexo de analisar de forma contínua.
Muitas aplicações não funcionam bem com LDAP ao ligar-se a uma determinada porta. Isto pode consumir imenso tempo, e muitos administradores não estão suficientemente preparados com o conhecimento adequado sobre os certificados corretos e os métodos de encriptação.
Muitos administradores de TI evitam usar o OpenLDAP devido ao know-how técnico necessário, que exige um grande esforço para tarefas simples, como gerir diretórios para acesso às máquinas.
Outras alternativas para a gestão de utilizadores, como Microsoft Active Directory, Chef ou Puppet, continuam a exigir muito esforço adicional para funcionar de forma eficiente.
Execute LDAP com Foxpass
Se precisar de executar LDAP, há uma forma melhor do que operar o seu próprio servidor OpenLDAP!
A implementação LDAP baseada em SaaS da Foxpass vai poupar-lhe inúmeras horas e livrar a sua equipa de TI de uma enorme dor de cabeça contínua.
A equipa da Foxpass dedicou muito tempo a aperfeiçoar as suas opções de serviço de diretório na cloud. Com o Foxpass, os utilizadores podem ser facilmente agrupados para receber acesso delegado aos recursos adequados e atribuir os níveis de permissões apropriados quando necessário.
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