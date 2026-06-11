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Foxpass & SOC 2-compliance

Foxpass Team
1 minuten leestijd
Bijgewerkt
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Bij Foxpass is niets belangrijker voor ons dan de privacy en integriteit van de gegevens van onze klanten. De verantwoordelijkheid om de gegevens van medewerkers van onze klanten en infrastructuurdata te beveiligen, gaan we met volle overtuiging aan!

Daarom kondigen we met trots aan dat we onze SOC 2 Type I Compliance-audit hebben voltooid.

SOC2-compliance zorgt ervoor dat we best practices hanteren als het gaat om de beveiliging, beschikbaarheid, verwerkingsintegriteit, vertrouwelijkheid en privacy van je gegevens. We hebben samengewerkt met A-LIGN voor onze SOC 2-certificering.

Als je ons rapport wilt lezen, neem dan rechtstreeks contact met ons op en we sturen je graag een exemplaar.

Daarnaast zijn we van plan om onze SOC 2 Type II Compliance-audit voor het einde van het kalenderjaar af te ronden.

Type I-certificering laat zien dat we over de juiste cyber security -mechanismen beschikken, terwijl Type II aangeeft dat we die doorlopend gebruiken.

Zoals altijd kun je, als je vragen hebt, contact met ons opnemen via help@foxpass.com of via de Intercom-chat rechtsonder op de site.

–Foxpass Team

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