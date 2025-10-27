利用規約
本契約は、異なる言語に翻訳される場合があります。英語版または本書の翻訳版との間に矛盾または不一致がある場合は、英語版が優先されるものとします。
これらの条件は、グローバルサービス地域での顧客に 適用 されます（my.splashtop.comを使用 my.vault.splashtop.com,[YOUR COMPANY NAME].us.ssw.splashtop.com,console.foxpass.com,console.foxpass.eu および/または console.au.foxpass.com）。EU 利用規約 は、EUサービス地域を使用する顧客に 適用 されます（my.splashtop.euを使用 eu.vault.splashtop.com および/または [YOUR COMPANY NAME].eu.ssw.splashtop.com）。
以下の利用規約（「規約」）は、（以下で定義される）あなたと Splashtop（以下で定義される）との間の Splashtopのサービス（以下で定義される）のご利用に関する条件を説明したものです。電子的受理プロセスを完了することにより、あなたは（i）18歳以上であり、（ii）これらの条件すべてを読み、理解し、同意し、拘束されることに同意したものとみなされます。あなたが会社や他の法人を代表してこれらの条件に同意する場合、あなたはその会社または他の法人をこれらの条件に拘束する権限を持っていることを表明するものとし、その場合、ここで定義されている「あなた」および「あなたの」とはその法人を指します。すべての条件に同意しない場合は、電子的受理プロセスを進めず、登録プロセスは中�止されます。
Splashtopは、単独の裁量で、これらの条件の一部を事前の通知なしに変更、追加または削除する権利を留保し、あなたはそのように変更された条件に拘束されることに同意します。条件の最新バージョンは https://www.splashtop.com/legal/terms-of-service で閲覧できます。
1. 定義
“Affiliate”とは、Splashtopを直接的または間接的に、1つ以上の仲介によって支配する、支配される、または共同で支配される現在または将来存在するすべてのエンティティを意味し、Foxpass Inc.を含むがこれに限定されません。この定義において、「支配」とは、投票証券の所有、契約、その他によるかを問わず、エンティティの管理および方針の方向を指示または引き起こす力を直接または間接的に保持することを意味します。エンティティは、それが上記の定義を満たしている限りにおいてのみ「Affiliate」とみなされます。
“ドキュメント”とは、Splashtopが随時更新することがある、インストール、操作、保守、および使用に関する指示を提供するためにソフトウェアおよび／またはサービスに付随して提供される電子または印刷物を意味します。
“知的財産権”とは、すべての知的財産権または類似の所有権を意味し、(a)特許権および実用新案権、(b)著作権およびデータベース権、(c)商標、商号、ドメイン名および商品デザイン、ならびにそれらに関連する信用、(d)営業秘密、(e)マスクワーク、(f)意匠権を含みます。それぞれのケースにおいて、世界各地のいかなる管轄においても、これらの登録、登録申請、および更新�や延長を含みます。
“ライセンスユーザー”とは、Splashtop Personal、Splashtop Business製品ライン、Splashtop Classroom、Splashtop On-Prem、Mirroring360製品ライン、Splashtop Secure Workspace、Splashtop Vault、またはFoxpassの有効なシートライセンスを持つ個人を指します。Splashtop Business 製品ラインには現在、Splashtop リモートアクセス、Splashtop リモートサポート、Splashtop SRS Premium、そして Splashtop Enterprise（総称して「Splashtop Business Products」）が含まれています。Mirroring360製品ラインには現在、Mirroring360とMirroring360 Pro（総称して「Mirroring360製品」）が含まれています。
“マリシャスコード”とは、ウイルス、ワーム、タイムボム、トロイの木馬、その他の有害または悪意のあるコード、ファイル、スクリプト、エージェント、またはプログラムを意味します。
“Open Source ソフトウェア”とは、GNU Affero General Public ライセンス (AGPL)、GNU General Public ライセンス (GPL)、GNU Lesser General Public ライセンス (LGPL)、Mozilla Public ライセンス (MPL)、Apache ライセンス、BSD ライセンス、または Open Source Initiative (www.opensource.org) によって承認されたその他のライセンスの下で利用可能なすべてのソフトウェアを指します。
“支払いの逆転”とは、Splashtopが該当の支払い額を受け取らない、または保持しない結果となる、サービスに関連する取引の返金、支払いの争議、逆転、キャンセル、または払い戻しを含むがこれらに限定されない、いかなる資金の逆転も指します。
“サービス”とは、SplashtopまたはSplashtopの関連会社がこれらの条件に基づいてあなたに提供するサ�ービスおよび関連するソフトウェアを意味し、Splashtop Personal、Splashtop Business製品、Splashtop Classroom、Splashtop On-Prem、Mirroring360製品、Splashtop Secure Workspace、Splashtop Vault、またはFoxpassを含みます。サービスには、Splashtopまたはその関連会社が提供する通常のサポートおよびメンテナンスサービスも含まれます。
“ソフトウェア”は、サービスを使用するために必要とされ、これらの利用規約に従ってライセンスされる特定のソフトウェアアプリケーション（オブジェクトコード形式のみ）を意味します。
“Splashtop”とは、本書に定義されたその関連会社、およびその後継者と譲受人を指します。
“Splashtop Account”とは、Splashtopで作成されるユーザーアカウントであり、ユーザー名とパスワードであなたを一意に識別します。
“Third Party ソフトウェア”とは、Splashtop が第三者から ライセンス を受け、サービスに関連して提供し、ソフトウェアに組み込まれた特定の ソフトウェア を意味します。
“未払いアクセス期間”は、支払い取り消しに対応するサービスへのアクセス期間を意味します。
“あなたまたはあなたの”は、ライセンスユーザーとしてのあなた、またはこれらの条件に法的に拘束される権限を持つ法人の従業員または代理人を意味します。
2. オンライン登録（以下のa.およびb.はSplashtop On-Premには適用されません）
サービスを利用するには、これらの利用規約を電子的に承認することを含む、オンライン登録プロセスを完了する必要がある場合がありま�す。Splashtopは、独自の裁量であなたのオンライン登録を拒否することができ、その拒否の理由を提供する義務はありません。
a. 登録データ。Splashtopアカウントのオンライン登録プロセスの一環として、Splashtopはあなたに関する特定の限定情報（「登録データ」）を収集します。あなたが提供するすべての登録データは最新で、完全で、正確でなければならず、必要に応じて登録データを更新する責任はあなたにあります。Splashtopは、(i) あなたの登録データが不完全、不正確、または最新でないことを発見した場合、または(ii) Splashtopが独自の裁量で、あなたがサービスの適切なユーザーでないと判断した場合、サービスへのアクセス、受信、使用、およびライセンスのすべての権利を終了することがあります。
b. パスワード。Splashtop Secure WorkspaceとSplashtop Vaultを除き、オンライン登録プロセスの一環として、あなたのメールアドレスをユーザー名として使用し、Splashtopアカウントへのアクセスのためのパスワードを選択する必要があります。あなたはパスワードの機密性を維持する完全な責任を負い、すべてのパスワードを慎重に保護することに同意します。あなたは、あなたのSplashtopアカウントで発生するすべての活動に対して単独で責任を負い、Splashtopアカウントの不正使用やその他のセキュリティ侵害を直ちにSplashtopに通知することに同意します。さらに、サービスを通じてデバイスからコンテンツを収集、送信、または転送する前に、ユーザーから同意を得る責任はあなたにあります。Splashtopは、第三者があなたのSplashtopアカウントを使用した結果として発生する損失について責任を負�いません。あなたは、第三者があなたのSplashtopアカウントを使用した結果として、またはこのセクションに記載された条件に従わなかった結果として、Splashtopまたは他の当事者が被った損失に対して責任を負う可能性があります。
c. セキュリティ。Splashtopは、登録データのセキュリティ、機密性、および完全性を保護するために、商業的に合理的な努力を行います。前述にかかわらず、Splashtopによって展開されたセキュリティ対策にもかかわらず、インターネットの使用または接続が、第三者がその対策を回避し、サービスおよび登録データに不正にアクセスする機会を提供することを認めます。Splashtopは、インターネットまたはその他の方法で接続またはアクセス可能なシステムに送信または保存された情報のプライバシー、セキュリティ、完全性、または真正性を保証することはできず、またそのようなセキュリティ対策が十分であることを保証することもできません。
d. ソフトウェアの使用のためのサブスクリプション。サービスの利用を申し込む際、Splashtopの販売条件に同意することになります。詳細は
(1) https://www.splashtop.com/legal/terms-of-sale は、Splashtop Personal、Splashtop Business Products、Splashtop Classroom、Splashtop On-Prem、Splashtop Secure Workspace、Splashtop Vault、またはFoxpassに適用されます。
(2) https://www.mirroring360.com/terms/sale はMirroring360 Productsに関するものです。
e. トライアルおよびプロモーションオファー。時折、Splashtopは特定のトライアルおよび/またはプロ�モーションオファーを提供することがあります。Splashtopは、独自の裁量で、通知なしにトライアルまたはプロモーションオファーを変更または中止する権利を留保します。トライアルやプロモーションオファーは1顧客につき1回限りで、他のオファーと併用することはできません。
3. 支払いと税金の責任
これらの利用規約の受諾は、Splashtopに対する支払い義務を含む、適用される州および地方の税金、手数料を含む支払いをタイムリーに行うことに同意することを意味します。特に明記されていない限り、Splashtopが示すすべての価格および料金は税金および規制手数料を含みません。適用される場合、税金および規制手数料は、現地の法律および規制に従ってSplashtopが電子的に発行する請求書に課されます。Splashtopは、独自の裁量で税額を計算します。課される税金および規制手数料は予告なく変更されることがあります。
Splashtopは、以下の州で売上税を徴収しています：AZ、CO、CT、DC、GA、HI、KY、LA、MA、MD、MI、NJ、NM、NY、OH、PA、RI、SC、SD、TN、TX、UT、WA、WI、西バージニア。
税金免除。あなたが税金や手数料から免除されている場合、Splashtopにすべての適切な税金免除証明書や関連する税務当局に満足のいく他の書類を提供する責任があります。Splashtopは、税金免除の書類を確認し、検証する権利を有します。
税金と手数料の支払い。あなたはSplashtopに適用される税金および手数料を支払います。あなたはSplashtopのサービス提供の結果として発生するすべての税金および手数料の支払い責任を単独で負います。あなたが税金および手数料を�支払う必要がある場合、それらの金額を減額やオフセットなしにSplashtopに支払い、さらにSplashtopが必要な全額を受け取るために必要な追加額を支払って負担することとなります。
税金の決定。税金の決定は主に、あなたが事業を確立した場所、または個人の場合はその個人が恒久的に居住する場所に基づいています。Splashtopは、利用可能な他の証拠と照合して、あなたの所在地が正確であるかどうかを確認する権利を留保します。あなたの所在地が不正確な場合、Splashtopは未払いの税金や料金を請求する権利を留保します。
Splashtopは、ユーザーの地理的な位置またはサービスの実際の使用に基づいてSplashtopサービスの価格を決定する権利を有します。価格は場所によって異なる場合があります。購入場所は、ユーザーが実際に居住し、サービスが主に使用および展開される場所と一致する必要があります。Splashtopはあなたの所在地を確認する権利を有します。Splashtopサービスの購入に対して価格が誤って適用されたと判断された場合、誤りまたはあなたの行動の結果として、Splashtopサービスの価格は適切に更新され、標準価格に基づいて支払われるべきすべての金額は、通知後30日以内に直ちに支払われるものとします。
支払いの遅延がある場合、SplashtopはSplashtopアカウントのサービスを一時停止または終了することがあり、遅延金額の回収にかかる合理的な費用および経費をSplashtopに補償することに同意します。
チャージバック; 支払いの取消; 条件の調整.サービスの支払いのいずれかが支払いの取消に該当する場合、(a) その支払いに関連するサブスクリ�プション期間（またはその一部）は未払いと見なされ、Splashtopにより未払いアクセス期間として扱われる可能性があり、(b)
Splashtopは、その独自の裁量により、影響を受けたSplashtopアカウントに関連するサービスへのアクセスを一時停止、制限、または終了することがあります。
支払いの取り消し後にサブスクリプションを購入、更新、または再有効化する場合（異なる支払い方法やチャネルを通じて）、Splashtop は未払いのアクセス期間の一部または全部を新しいまたは更新されたサブスクリプションに対して適用する権限を有しています。これには、サブスクリプションの期間を短縮したり、その前の未払いアクセスを考慮して適用される更新日を調整したりすることが含まれます。あなたは、そのような調整が以前の未払いアクセスを補うことを目的としており、手数料、罰金、または追加料金を構成するものではないことを認め、同意します。
4. エンドユーザーライセンス契約
これらのエンドユーザーライセンス条項は、特定の制限、制約、条件 (「EULA」) の下でソフトウェアを使用する権利とライセンスをあなたに付与します。あなたはソフトウェアを使用する前にこのEULAに拘束されることに同意します。
a. ライセンス付与。このセクション4を完全に遵守することを条件に、ソフトウェアおよびドキュメントを使用するための譲渡不可、サブライセンス不可、非独占的なライセンスが付与されます。
b. 商用利用。Splashtop Business Products、Splashtop Classroom、Splashtop On-Prem、およびMirroring360 Productsは、プロフェッショナル環境での商用利用が完全にライセンスされています。Splashtop Personalは非商用目的でのみ利用可能で、つまり個人的なコンピュータへのアクセスのために使用してください。Splashtop Secure Workspace、Splashtop VaultおよびFoxpassは、商用または非商用利用のいずれかでライセンスできます。
c. ソフトウェア制限。あなたは、直接または間接的に、または他の人を引き起こしたり、許可したりしてはなりません:(i)全体または一部を、コピー、複製、転送、スプラッシュトップのソースコードや基礎となるアイデアやアルゴリズムを導き出そうとするために、派生作品を作成、翻訳、逆コンパイル、逆アセンブル、逆エンジニアリング、またはその他の試みを行ってはなりません。(ii)ソフトウェアに基づいて変更、改変、または派生作品を作成したり、その一部を削除したりしてはなりません。(iii)スプラッシュトップがソフトウェアまたはドキュメントに配置または埋め込んだ著作権通知またはその他の所有権通知を削除、変更、カバー、または不明瞭にしてはなりません。(iv)商業的タイムシェアリング、レンタル、サービスビューローの使用またはあなた以外の個人またはエンティティの利益のための使用を目的として、ソフトウェアまたはドキュメントを販売、再販売、賃貸、貸与、配布、譲渡、またはその他の方法であなたの使用権を転送してはなりません。(v)違法な目的でソフトウェアまたはそのコンポーネントを使用してはなりません。(vi)著作権保護回避デバイスを有効にするため、または著作権保護スキームを違反または回避するために、ソフトウェアやドキュメント、またはそのコンポーネントを使用してはなりません。(vii)スプラッシュトップの事前の書面による同意なく、サービスの評価を第三者に公開または開示してはなりません。(viii)意図された目的以外の目的でサービスを使用してはなりません。(ix)サービスの整合性またはパフォーマンスに干渉または乱す行為を行ってはなりません。(x)サービスにオープンソースソフトウェアを導入してはなりません。(xi)サービスまたは関連システムやネットワークに不正アクセスしようとしてはなりません。(xii)あなた(またはあなたのユーザーのいずれか)がスプラッシュトップの直接の競争相手である場合、またはサービスやソフトウェアの可用性、パフォーマンス、または機能を監視する目的、またはベンチマーク、競合分析またはその他の競争目的のために、サービス、ソフトウェア、またはドキュメントを使用、ライセンス、またはアクセスしてはなりません。(xiii)第三者の権利、プライバシーまたは知的財産権を含むに違反または損害を与える侵害、不法、中傷、その他の違法な素材または第三者の権利のある素材をストアまたは送信するために、サービス、ソフトウェア、またはドキュメントを使用してはなりません。
d. サービス制限.お客様は、サービスを利用することにより、自分のユーザーに以下のことを許可しないことに同意しなければなりません。(i) 適用される法令や規制に違反してサービスを利用しないこと、(ii) 第三者の知的財産、プライバシー、その他の権利を侵害する可能性のある素材を送信しないこと、(iii) 第三者の同意なしに第三者の情報を収集したり保存したりしないこと、(iv) Splashtopのネットワーク、Splashtopアカウント、もしくは他のSplashtopサービスに害や混乱を引き起こす方法でサービスを利用しないこと、(v) スパム、マルウェア、もしくは不正、わいせつ、違法なコンテンツを送信するためにサービスを利用しないこと。
e. Use Limitations*.あなたは、それぞれのサービスを使用する際、以下の適用条件に従うことに同意します：
(i) Splashtop Personalについては、SplashtopアカウントにログインしているSplashtop Streamerの総数は5つを超えないものとします。Splashtop Personalは、上記セクション4(b)のとおり商業利用には限定されています。
(ii) Splashtop Business製品について：
a. Splashtop Business Access – Splashtop Business Access Solo はユーザーシートライセンスごとに2台のコンピュータ、Splashtop Business Access Pro はユーザーシートライセンスごとに10台のコンピュータ、Splashtop Business Access Performance はユーザーシートライセンスごとに10台のコンピュータ。ユーザー数は、ユーザーシートライセンス数によって制限されます。
b. Splashtop リモートサポート - コンピュータの数は、ご加入のパッケージによって制限されています。
Splashtop リモートサポート ライセンスは、技術者やITスタッフが自分のコンピュータや他のユーザーのコンピュータをリモートでサポートするためのものです。
Remote Support Basic、Remote Support Plus、およびRemote Support AEMは、セカンダリーユーザーアクセスを含みません。
リモートサポート Premiumには限定的な二次ユーザーアクセスが含まれています。
Splashtop リモートサポート AEM - ソフトウェアパッチはWindows向けにChocolatey、macOS向けにHomebrewを使用しています。Windowsユーザーは利用制限や、レート制限を含むその他の制約を受ける場合があります。詳細はChocolateyの法的条件（https://docs.chocolatey.org/en-us/information/legal/）およびパッケージの免責事項（https://docs.chocolatey.org/en-us/community-repository/community-packages-disclaimer/#rate-limiting）をご確認ください。Splashtopは、ソフトウェアパッチアドオンによる変更、特にいかなる形の損害にも責任を負いません。
c. Splashtop SOS – コンピュータの数はあなたがサブスクライブしたパッケージにより制限されています。ユーザーの数はライセンス数により制限されています。
d. Splashtop SOS+ – ソフトウェアパッチはWindows用のChocolateyとmacOS用のHomebrewによって提供されます。Windowsユーザーは、使用制限やその他の制約、レート制限を含む制限を受ける場合があります。詳細については、Chocolateyの法的条件 (https://docs.chocolatey.org/en-us/information/legal/)およびパッケージ免責事項 (https://docs.chocolatey.org/en-us/community-repository/community-packages-disclaimer/#rate-limiting)詳細については。Splashtopは、ソフトウェア Patch add-onから生じる可能性のある変更、損害を含むいかなる種類の損害についても責任を負いません。
e. Splashtop Enterprise（クラウド）–技術者、ユーザー、コンピュータ、同時接続数の制限は、あなたが加入しているプランに依存します。ソフトウェアパッチはWindows向けにChocolatey、macOS向けにHomebrewを使用しています。Windowsユーザーは利用制限や、レート制限を含むその他の制約を受ける場合があります。詳細はChocolateyの法的条件（https://docs.chocolatey.org/en-us/information/legal/）およびパッケージの免責事項（https://docs.chocolatey.org/en-us/community-repository/community-packages-disclaimer/#rate-limiting）をご確認ください。Splashtopは、ソフトウェアパッチアドオンによる変更、特にいかなる形の損害にも責任を負いません。
(iii) Splashtop Classroomの場合、SplashtopアカウントにログインしているSplashtop Streamerの総数は10を超えてはなりません。
(iv) Splashtop On-Prem については、サービスの利用はあなたが購読した特定のプランに限定されます。
(v) Mirroring360 製品については、コンピュータに設定された Mirroring360 ソフトウェアの最大数は、あなたが購読したライセンスの数によって制限されます。
(vi) Foxpassの場合、サービスはユーザーサブスクリプションとして購入され、その使用は適用される注文書に指定されたユーザー数に限定されます。ユーザーサブスクリプションは�指名されたユーザーのみに対するもので、複数のユーザーによって共有されることはできませんが、継続的なサービス利用が不要になった前任者に代わって新規ユーザーに再割り当てすることができます。
Splashtopは、この規定を違反するアカウントを一方的に停止するか、または超過分を修正するために追加のシートライセンスの購入を要求することができます。
f. サードパーティソフトウェア。ソフトウェアに内蔵または付随する一部のサードパーティソフトウェアは、サードパーティソフトウェアのライセンサーにより課せられる様々な他の条件に従います。サードパーティソフトウェアの使用は、該当するサードパーティソフトウェアのライセンスによって規定されており、そのようなサードパーティソフトウェアの関連ライセンスはソフトウェア内から表示することができます。あなたによるサードパーティソフトウェアの取得、データのやり取りを含むそのようなサードパーティソフトウェアの取得は、すべてあなたと該当するサードパーティソフトウェアのプロバイダー間の契約に基づくものです。Splashtopは、そのサードパーティソフトウェアがSplashtopにより「認定」と指定されているかどうかに関わらず、そのサードパーティソフトウェアに対していかなる保証、サポート、または責任も負いません。ただし、注文書またはドキュメンテーションに記載されている場合を除きます。
サービスには、Google、Facebook、Twitterのアプリケーションなどのサードパーティソフトウェアと連携するように設計された機能が含まれることがあります。そのような機能を使用するには、それらの提�供者からのサードパーティソフトウェアへのアクセスを取得する必要があります。いずれかのサードパーティソフトウェアの提供者が、そのサードパーティソフトウェアを対応するサービス機能との連携のために合理的な条件で利用できなくなった場合、Splashtopは予告なしにその機能の提供を停止することができ、その結果、払い戻し、クレジット、その他の補償は受けられないことに同意します。
Splashtopは、サービスの一部を提供するために1つまたは複数の第三者のサービスを利用することがあります。あなたは、時折そのようなThird Party ソフトウェアを通じて提供または利用可能にされるThird Party ソフトウェアプロバイダーの許容利用ポリシーやその他の条件を遵守することに同意します。
g. 権利の留保。これらの条件で明示的に付与されている場合を除き、他のライセンスは、一切、明示的または暗示的に、もしくは禁反言の原則によって付与されていません。これらの条件で付与されていないすべての権利は、Splashtopが留保します。
5. 知的財産保護
Splashtopまたはそのライセンサーは、米国および国際著作権ならびにその他の知的財産法および国際貿易規定によって保護される、サービスに関連するすべての知的財産権を保持します。お客様はさらに、サービスが未公開の情報を含む可能性があり、Splashtopおよびそのライセンサーに固有の貴重な営業秘密を具現化していることを認識しています。Splashtopおよびそのライセンサーは、本契約に明示的に付与されていないサービスに関するすべての権利を留保します。ここで付与されたライセンスとお客様のサービスを利用する権利は、お客様が条件のいずれかの部分に違反した場合、即座に自動的に終了します。
6. 機密情報
「機密情報」とは、Splashtopの非公開のビジネスまたは技術情報であり、秘密と指定されたSplashtopの営業秘密またはノウハウに関連する情報を含みますが、これに限定されません。また、お客様が秘密または専有情報と見なされるべきことを知っているか、知っているべきことも含まれます。お客様は、機密情報を厳密に秘密として保持し、これらの条件で明示的に許可されている以外には利用しないことに同意します。お客様は、許可されていない人物が機密情報にアクセスできないようにするものとします。ただし、前述の規定にかかわらず、機密情報には次の情報を含みません。(i) お客様による条件の違反なくして公知の領域に入った情報、(ii) あらゆる機密情報を参照せずにお客様によって独立して開発された情報、(iii) 第三者によって制限なしにお客様に正当に開示された情報。
7. 商標
あなたは、Splashtopおよび関連するロゴとデザイン（総称して「Splashtop商標」）がSplashtopの独占的商標であり、アメリカ合衆国および他の場所で登録されていることを認識し、Splashtopから商標ライセンスを事前に取得することなくSplashtop商標を使用または再現してはならないことに同意します。サービスまたはSplashtopのウェブサイトで参照されている他のすべての商標およびサービスマークは、それぞれの所有者の独占的財産です。すべての権利は留保されます。
8. プライバシー
Splashtopがあなたから提供された情報、特に登録データおよび支払い情報の��使用は、Splashtopの現在のプライバシーポリシーに記載されており、それは(1) Splashtop Personal、Splashtop Business製品、Splashtop Classroom、Splashtop On-Prem、Splashtop Secure Workspace、Splashtop Vault、Foxpass用の https://www.splashtop.com/legal/privacy-policy で、または(2) Mirroring360製品用の https://www.mirroring360.com/privacy で確認できます。
9. 更新とサポート
Splashtopは、単独の裁量で、かつその義務を負わずに、インターネットやその他のソースを通じて、サービスの更新を随時提供することがあります。すべてのそのような更新はサービスの定義に含まれるものと見なされ、これらの利用規約の対象となります。Splashtopは、サービスの将来のバージョンまたはアップデートに対して料金を請求する権利を有します。さらに、Splashtop は事前通知の上でサービス料を引き上げる権利を有しています。料金変更については、発効日を含めて事前に通知されます。新しい料金が適用される前にサブスクリプションをキャンセルしない場合、更新された料金はサービスの次回更新時に適用されます。
Splashtopがサービスのサポートプロバイダーである場合、Splashtop Personal、Splashtop Business Products、Splashtop Classroom、Splashtop On-Prem、Splashtop Secure Workspace または Splashtop Vault の場合は (1) https://www.splashtop.com/support、Mirroring360 Products の場合は (2) https://www.mirroring360.com/f-a-q を訪れてオンラインのナレッジベースを利用するか、技術的問題を解決するために Splashtop サポートチームに連絡することができます。Foxpass の場合は、標準的な技術サポートを受けるために help@foxpass.com にメールを送信できます。また、別途、注文書に基づいて応答時間を迅速化するためのアップグレードまたはプレミアムサポートサービスを購入するオプションもあります。
10. 契約期間と終了
これらの条件は、あなたが電子的に承諾した日に開始されます。これらの条件は、あなたのSplashtopアカウントの終了まで継続します。これらの条件は、あなたのサブスクリプションの終了、ソフトウェアとドキュメントをシステムから削除し、あなたのSplashtopアカウントを削除して、サービスの使用を停止することで、いつでも終了することができます。
my.splashtop.comを介して支払われるSplashtopサブスクリプションの場合、my.splashtop.comでSplashtopアカウントにログインし、「アカウント情報」の下にある「サブスクリプション」タブをクリックし、自動更新をオフにすることで、サブスクリプションを終了することができます。サブスクリプションは自動更新されなくなり、現在のサブスクリプション期間の終了時にアカウントが自動的に課金されることはありません。購入した製品は、現在のサブスクリプション期間の終了まで使用可能なままです。
Splashtopの販売担当者を通じて調達されたSplashtopのサブスクリプション（my.splashtop.comで直接購入されたものではない場合）、お客様は、自動更新の少なくとも三十（30）日前に、第16条(e)に記載された方法で更新しない旨の書面による通知をすることにより、サブスクリプションをキャンセルできます。サブスクリプションのライセンス数やサービスレベルの削減は、更新の少なくとも30日前までに書面でリクエストする必要があります。適時に通知がない場合、既存の数量は変更されずに更新されます。
Foxpass 製品について、当時のサブスクリプション期間の満了の少なくとも30日（30）前に、Splashtop に更新しない旨を通知することにより、サブスクリプションを終了することができます。本契約の第16(e)項に従ってください。サブスクリプションのライセンス数量またはサービスレベルを減少させる場合も、更新の少なくとも三十（30）日前までに書面でリクエストする必要があります。適時に通知が提供されない場合、既存の数量は変更されずに更新されます。
Splashtopは、(i) あなたがこれらの条件に違反した場合、(ii) あなたが法的な事業体として破産を宣言し、破産手続またはその他の経済的に困難な状態に関与している場合、または(iii) Splashtopが、その独自の裁量でサービスの提供を中止することを決定した場合、これらの条件およびあなたのサブスクリプション、ライセンス、サービスの利用権をただちに終了することができます。その場合、Splashtopは可能な限り事前にあなたに通知し、そのような終了によって引き起こされる不便を最小限に抑えるための代替プランやオプションを提供します。これらの条件の終了による損害には、Splashtop は一切の責任を負わないものとします。これらの条件の終了に伴い：(a) ここに付与されたすべてのライセンス権は、あなたへの事前通知なく自動的に終了します。また、(b) すべてのサービスへのアクセスと使用を直ちに中止し、ソフトウェアおよびドキュメントとそのすべてのコピーを破棄するものとします。第1、5、6、7、8、10、11、12、13、14、および16条は、これらの条項が満期または終了した後も完全な効力を持ったまま存続します。
11. 保証の免責
サービス、ソフトウェア、これらへのアップデート、ドキュメントおよび情報は、いかなる保証もなく「現状のまま」提供されます。SPLASHTOPは、上記の条件およびともに提供されるサンプル、仕様書または提案に関連して、商業性、目的適合性および第三者権利の非侵害を含むすべての保証を明示的、黙示的、法定その他すべての保証を自己およびライセンサーの代わりに否認します。SPLASHTOPは、サービスの正確性、完全性、満足のいく品質について保証するものではなく、サービスが欠陥がない、実行エラーがない、中断されない、あなたの要件を満たす、ウイルスがない、またSPLASHTOPがすべてのエラーを修正することを保証するものでもありません。あなたは、サービスの使用を通じてダウンロードされたまたはその他の方法で入手された資料またはデータは、あくまで自己責任で行われ、その結果として生じるコンピュータシステムの損傷またはデータの損失に対して単独で責任を負うことを理解し、同意します。一部の法律は黙示の保証の除外を許可していないため、その範囲でこの制限があなたに適用されない場合があります。
12. 責任の制限
いかなる場合も、SPLASHTOP、そのライセンサーまたはサプライヤーは、これらの条件に関連する特別、偶発的、結果的、刑罰的または間接的な損害 (利益の損失、事業の中断、情報の喪失、またはその他の金銭的損失を含むがこれに限らない) について責任を負いません。一部の法域では、偶発的または結果的な損害の排除または制限を許可していないため、その範囲で上記の制限または排除はあなたには適用されないかもしれません。
いかなる場合でも、これらの条件に関連する SPLASHTOPの累積責任は、この責任の原因となった事故が発生する直前の12か月内にあなたが支払ったすべての料金を超えません）。
13. 補償
あなたは自己負担で、SPLASHTOPおよびその関連会社、従業員、役員、取締役、所有者、情報提供者、代理人、ライセンシー、ライセンサー（「補償される者」）を、これらの条件に違反した場合、あなたの Splashtop アカウントから発生する請求または訴訟、その結果としての損失に関連して補償し、無害に保つことに同意します。あなたは、請求、訴訟、または訴訟の防御において SPLASHTOPと協力するために最善を尽くすことに同意します。Splashtopは、唯一の費用負担であなたの補償の対象となる事項の排他的防御を引き受ける権利を留保します。
14. エクスポート CONTROLS
お客様は、本規約に基づいてライセンスされる本サービスが、米国の輸出管理法令および規制（これには、輸出管理規則（"EAR"）ならびに米国財務省外国資産管理局の制裁制度を含みますが、これらに限定されません。）の適用対象となることを認識し、これに同意するものとします。お客様は、自らの費用負担において、適用されるすべての法律、条例、規制、規則、その他の要件を遵守するものとします。お客様は、米国政府による事前の許可なく、本規約の対象となるいかなるソフトウェア、サービスまたは技術についても、直接または間接を問わず、(i) 米国の通商禁止措置の対象となっている国、またはそのような国の居住者もしくは国民に対して、あるいは (ii) 米国商務省が管理する「Entity List」または「Denied Persons List」、もしくは米国財務省が管理する「Specifically Designated Nationals and Blocked Persons」のリストに掲載されている個人または団体に対して、輸出、再輸出または移転してはなりません。ソフトウェアをダウンロードするか、本サービスを利用することにより、お客様は前述の内容に同意したものとみなされ、また、お客様がそのような国に所在しておらず、その支配下にもなく、その国の国民または居住者でもなく、いずれの該当リストにも掲載されていないことを表明し、保証するものとします。
15. 高リスク使用
サービスは高リスクな活動のアクセスおよび使用を目的として設計または意図されていないことを認識し、誤動作によって個人的な怪我、死亡、または財産、環境、またはビジネスの損害が予想されるシステムと関連した使用は避けるべきことに同意します。これに限定されず、サービスは生命維持システムとの関連で使用されるべきではありません。Splashtopとそのライセンサーはこちらに明示的に、そのような目的での適合性に関する明示または黙示のいかなる��保証も否認します。サービスの前述の使用から生じるいかなる要求や損失についてもSplashtopとその役員、取締役、従業員、関連会社、ライセンサーを無害に保つことに同意します。
16. 一般
a.これらの条件は、サービスの利用に関するあなたと Splashtop との間の完全な合意を構成し、これらの条件を受け入れることにより、サービスの利用に関する以前または同時の合意、通信、および/または理解（書面または口頭）に優先することを明示的に認めるものとします。Splashtop は、注文書、領収書、受領確認、確認、通信、またはその他のいかなる条項においても、これらの条件に関する事案が沈黙しているかどうかにかかわらず、明示的に文書で同意しない限り、いかなる条項にも拘束されません。
b.これらの条件のいずれかの条項が無効、違法または執行不能とされる場合、その条項は法律で許可される最大の範囲で強制され、残りの条項には影響を与えません。
c.これらの条件は、カリフォルニア州の法律により、法律規定の矛盾に関する言及なしに支配されます。あなたとSplashtopは、国際物品売買契約に関する国際連合条約の適用を明示的に否認します。これらの条件に起因するまたは関連するすべての請求および紛争は、米国カリフォルニア州サンタクララ郡に所在する連邦裁判所または州裁判所の専管管轄により専属的に審理されることに同意し、その裁判所の個人的および専属管轄権および裁判地に不可逆的に同意し、いかなる手続きもそのような裁判所で行うことへの異議を放棄します。
d.これらの利用規約またはこれらの利用規約に基づく権利または義務を譲渡ま��たは転送してはなりません。ここでの規約に違反して行われたこれらの利用規約のいかなる譲渡または転送も無効です。上記に従って、これらの条項は、当事者のそれぞれの後継者および許可された譲受人に対して拘束力を持ち、利益をもたらすものとします。Splashtopは、あなたの行動なしに、これらの条項に関連するすべてまたはその実質的全部の資産の売却、統合、再編成、または合併による後継者に、その関連会社および譲受人に対し、この条項に基づく権利を譲渡することができ、その場合、ここでのSplashtopへの言及は譲受人を指すものとみなされます。
e. Splashtopからあなたへの通知は、オンライン登録プロセス中にあなたが提供したメールアドレスに送信されるか、あるいはSplashtopが合理的にあなたの注意を引くと思われる方法で送信される場合があります。これらの利用規約に関するSplashtopへのすべての通知は、(i) legal@splashtop.com または、Splashtopが法的通知用に指定する別のEメールアドレスにEメールで送付するか、(ii) 速達便や書留郵便でここに記載されているSplashtopの住所に送付されるものとします。ただし、非更新通知やライセンス数の削減の通知は、Eメールで sales@splashtop.com に送付されるものとします。 通知は、電子メールで送信された場合はSplashtopの受取確認後、またはエクスプレス便や書留郵便で送信された場合は配達確認後に与えられたものとみなされます。
f.あなたはSplashtopまたはその社員�または関連会社に対して集団訴訟を起こしたり参加したりしないことに同意します。あなたは、これらの条件の有効期限または終了後2年を超えて、これらの条件に基づく請求を行わないことに同意します。Splashtopによるいかなる条文の放棄または行動への同意も、類似しているかどうかにかかわらず、他の条文の放棄または他の行動への同意を構成するものではありません。Splashtopによるいかなる放棄または同意も、Splashtopが書面で具体的に記載しない限り、継続的な放棄または同意を構成するものではありません。
g.Splashtopが第三者に対して、あなたに提供されたソフトウェア、ソリューション、およびサービスと同様または類似のソフトウェア、ソリューション、およびサービスを提供することがあることを認識します。
h. Splashtopは、Splashtopの合理的な制御を超えた行為によって、これらの条件の下での履行の遅延、干渉、または他の失敗については責任を負わないものとします。
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最終更新日: 2026年4月15日
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