多くのチームはWi-Fiへのアクセスを保護していますが、会議室、オフィス、ラボには依然として開放されたEthernetジャックが残っています。有線アクセスが承認されていない場合、1つのプラグインが機密性の高いシステムへの直接的な侵入経路になりかねません。
有線LAN認証向けのRADIUSが、そのギャップを解消します。Foxpass Cloud RADIUS を使用すると、無線接続に使っているものと同じIDベースの制御をすべての有線接続に適用できるため、信頼できるユーザーとデバイスだけがネットワークに接続できます。
このガイドでは、Foxpass でポリシーを一元化することで管理がシンプルになり、Wi-Fi と LAN 全体で一貫したゼロトラストの適用を実現できる方法を紹介します。
有線LANアクセスのセキュリティ確保が重要な理由
ネットワークセキュリティというと、たいていはWi-Fiに注目が集まります。しかし、管理されていないEthernetポートはどれも、潜在的なバックドアになり得ます。認証がなければ、物理的にアクセスできる人なら誰でも接続して、ワイヤレス制御を完全に回避できます。
有線LAN認証が不可欠な理由は次のとおりです。
無許可の持ち込み接続を防止：ポートが開いたままだと、来訪者や委託業者、さらには学生でさえノートPCを接続するだけで、機密性の�高いシステムに即座に接続できてしまう可能性があります。
“スマートではない”デバイスを認証: プリンター、ホワイトボード、会議システムは証明書をサポートしていないことが多いですが、それでも接続性が必要です。保護対策がなければ、ネットワークが危険にさらされる可能性があります。
機能別にトラフィックを分離: VLAN enforcement を使用すると、制限付きデバイス（プリンターやビデオ会議機器など）を従業員のノートPCと同じネットワークVLANに置くことなく、必要な接続性を提供できます。
Ethernetポートを見落とすと、セキュリティ体制に盲点が生まれます。有線ネットワーク認証を追加すると、有線・無線を問わずすべてのデバイスが、環境に参加する前に認証、登録、または承認を受ける必要があります。
有線LAN認証の仕組み
有線LAN認証は、RADIUSを利用した802.1Xに基づいて、ポートレベルで誰が何を接続するかを検証します。このアプローチは、ゼロトラストセキュリティをスイッチに至るまで拡張し、管理されていないデバイスや未承認のデバイスが見逃されることを防ぎます。
証明書による802.1X認証: 管理対象のノートPCとデスクトップは、デジタル証明書（EAP-TLS）または安全な資格情報（EAP-TTLS）で認証できます。これにより、強力なパスワードレスのIDベースのアクセス制御を実現できます。
MAC Authorization Bypass (MAB): すべてのデバイスが802.1Xに対応しているわけではありません。プリンター、テレビ会議システム、研究機器、IoTエ��ンドポイントは、MACアドレスを通じて認証できます。Foxpassを使えば、a
これらのデバイスをFoxpassコンソールの許可リストに追加することで、スイッチ固有の例外を管理する必要がなくなります。
ハイブリッドスイッチモード: Enterpriseスイッチは、まず802.1Xを試行し、デバイスが証明書をサポートしていない場合はMACベースのチェックにフォールバックできます。この多層的なアプローチにより、必要なデバイスを締め出すことなく、厳格なセキュリティを維持できます。
有線LAN認証にRADIUSを使用することで、ITチームはWi-FiとEthernetの両方で一貫したアクセスモデルを構築できます。その結果、すべての接続が確認され、すべてのデバイスが把握され、不正なプラグインはポートで遮断されます。
Foxpass Cloud RADIUSによる一元管理
有線LANの認証管理では、スイッチ設定、静的MACリスト、別個のWi-Fiポリシーを同時に管理しなければならないことがよくあります。この寄せ集めの状態では、監査がすぐに難しくなり、拡張はほぼ不可能になります。
Foxpass Cloud RADIUSは、有線と無線の両方のアクセスに対応する単一の制御ポイントとして機能することで、その複雑さを解消します。
統合ポリシーの適用: Wi-Fi と Ethernet 全体で同じ認可基準を適用し、どのデバイスもゼロト�ラスト・ネットワーク接続のルールを回避できないようにします。
監査を簡素化: すべてのスイッチやアクセスポイントを確認する代わりに、1つの一元管理コンソールでコンプライアンスを実証できます。
運用負荷を軽減: 分散したACLを維持したり、ポート設定を手動で更新したりする必要はもうありません。Foxpass で行った変更は、環境全体に一貫して反映されます。
設計段階から高いレジリエンスを実現: 高可用性と99.99%の稼働率により、Foxpass はユーザーが必要とする時にいつでも認可サービスを利用できるようにします。
管理を一元化することで、Foxpassは有線LANのセキュリティを強化するだけでなく、ITチームの運用負荷も軽減します。有線でも無線でも、すべての接続が適切に認可されていることを可視化し、一貫性と確信を得られます。
実際の活用事例
有線LAN認証は単なる理論ではなく、業界を問わず日常的なセキュリティ課題の解決に役立ちます。
小中高および高等教育：学生がノートPCを教室やキャンパスのイーサネットジャックに差し込もうとすることがよくあります。Foxpass Cloud RADIUS を使用すると、学校はアクセスを制限し、許可されたスタッフのデバイスのみが機密性の高い VLAN にアクセスできるようにできます。
企業オフィス：会議室やオープンワークスペースには、露出したEthernetポートがあることがよくあります。有線認証により、訪問者や業者、または不正なデバイスが気づかれずに企業ネットワークへ接続するのを防げます。
規制対象業界：医療、金融、ラボ環境では、有線プリンター、診断機器、または証明書ベースの認証に対応していないIoTデバイスに依存しています。MACベースの許可リストを使用することで、これらの重要なツールをオンラインのまま維持しつつ、厳格なコンプライアンス要件にも対応できます。
有線LAN認証にRADIUSを適用することで、さまざまな業種の組織は、使いやすさや運用効率を損なうことなく、見えにくいセキュリティギャップを解消できます。
有線・無線ネットワークを今すぐ保護しましょう
有線LANの認証は、複雑である必要はありません。Foxpass Cloud RADIUS を使用すると、ポートベースのアクセス制御を数分で設定し、有線と無線のポリシーを統合して、最新のネットワークで見落とされがちなセキュリティギャップの1つを解消できます。
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