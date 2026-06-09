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新しいホストグループのロジックルール

Foxpass Team
所要時間 1分
更新済み
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インフラへのアクセス整理がさらに簡単になる、新しいHost Groups機能を追加しました。

以前は、ホストグループのルールはOR条件でまとめられていたため、ホストがいずれかのルールに一致すると、そのホストグループからアクセスが許可されていました。

これで、ルールをAND条件で組み合わせられるようになり、ホストがホストグループのすべてのルールに一致した場合に、そのホストグループがアクセスを付与します。

さらに、否定ルールを使用することもできます。たとえば、"ends with" ルールの代わりに、"does not end with" ルールを設定できます。これらの機能を使い始めるには、Host Groupsページをご確認ください。

これらの新機能により、インフラ内で誰に何へのアクセスを付与するかをより細かく制御できるようになり、ネットワークを安全に保ちながら、ユーザーを簡単かつ効率的に管理できます。

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