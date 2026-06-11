Foxpassでは、セキュアなネットワークアクセスをこれまで以上に優れたものにするため、常に新しいイノベーションを考え続けています。そこで、この数か月にわたって提供を開始してきた新機能を、ここで正式にご紹介できることをうれしく思います。
Foxpassへの2段階認証付きログイン
多要素認証はアカウントに追加のセキュリティを提供し、ユーザーのログイン時の本人確認に役立ちます。Foxpassの2段階認証機能が、G SuiteやOffice 365をIDプロバイダーとして使用していない組織にも完全対応するようになりました。
組織をFoxpassに登録すると、通常のメールアドレス、Foxpass固有のパスワード、2段階認証コードを使用してWebサイトにログインできます。これによりユーザーの本人確認がしやすくなり、盗まれた資格情報を使った不正ユーザーのログインを防げます。
今すぐ導入するには、help@foxpass.com までお問い合わせください。
パスワード機能
パスワードのセキュリティは引き続き非常に重要であるため、パスワードルールをより細かく制御できるようにしています。Foxpass の完全な認証メカニズムのサポートに加え、最小 zxcvbn スコアを選択するだけでなく、パスワード要件の設定オプションも拡張しました。
パスワードの再利用禁止、パスワードの最小文字数、数字または文字の最小数を設定できるようになりました。この機能スイートを活用することで、組織のパスワードポリシーをインフラ全体にまで拡張し、会社全体で強力なパスワードポリシーを確保できます。
新しい認証設定ページで、これらの新機能をお試しいただけます。
IPホワイトリスト
LDAPエンドポイントへのアクセスに対して、IPアドレスをホワイトリストに登録できるようになりました。これにより、事前に承認されたIPアドレスのみがLDAPディレクトリにアクセスできるようになり、ディレクトリアクセスのセキュリティがさらに向上します。
開始するには、Whitelist IPsページをご確認ください。
同期ページの改善
Directory Syncページで、同期プロセスの可視性をさらに高めました。ページ上部��で、資格情報が有効かどうかをすぐに確認できるようになりました。さらに、Bitium と Okta は同期ステータスに関するより多くの情報を表示するようになりました。
ユーザーの同期が取れておらず、すぐに更新する必要がある場合は、Users ページからユーザーを手動で再同期できます。Actionsのドロップダウンメニュー（該当する場合）からオプションを選択するだけで、ユーザーは自動的に同期されます。これは、すぐに支援が必要で、同期が再実行されるのを待ちたくないユーザーに役立ちます。
グループフィルター
グループページで、グループ名による絞り込みとページ分割が利用できるようになり、大規模な組織でもグループを見つけやすくなりました。ページ右上を確認して、お試しください。
効率化されたユーザーページ
ユーザーページの非アクティブユーザータブを統合しました。管理者によって無効化されたユーザーは黄色で表示され、同期プロセスによって無効化されたユーザーは赤で表示されるようになりました。
管理者によって無効化されたユーザーを再度有効にするには、ドロップダウンメニューから「再度有効にする」を選択します。同期プロセスによって無効化されたユーザーを再度有効にするには、ディレクトリソースでそのユーザーを再度有効化し、同期プロセスが再実行されるのを待つか、ドロップダウンメニューから「ユーザーを更新」を選択してください。
LDAPパスワードの変更
これでldappasswdコマンドに対応し、当社のLDAPエンドポイントを使用してユーザーのパスワードを変更できるようになりました。
近日公開:
その他のパスワード機能
まもなく、コンソール内でさらに多くのパスワード機能をご利用いただけるようになります。パスワードを連続して何度も間違えて入力したユーザーをロックアウトできるようになります。管理者はユーザーのパスワードを自動的にリセットすることもできます。
Foxpass キャッシュ
新しいFoxpass Cacheのベータテスターを募集しています！Foxpass Cache を使用すると、ホストまたはアクセスポイントが Foxpass のサーバーに接続できない場合に、代替オプションとしてローカルキャッシュを使用します。お試しにご興味がありましたら、help@foxpass.com までお問い合わせください。
セキュリティを強化
アクセスのしやすさを損なうことなく、ネットワークを保護できる強力なソリューションをお探しですか？Foxpassがコストのかかるセキュリティミスの回避にどのように役立つかについては、こちらをクリックしてください。