ドキュメントページで新しいAPI Explorerを公開したことをお知らせします。
コーディングの経験がなくても、APIエンドポイントをすばやくテストして、Foxpassでのタスク自動化をこれまで以上に簡単に始められるようになりました。
必要なのは、モジュールにAPIキーを差し込み、必要なパラメーターを各フィールドに入力することだけです。そこから、APIと統合機能をすぐに使い始められます。
注意: API explorer はライブデータベースに接続するため、変更を加える呼び出しを行う際は注意してください。
FoxpassでAPIを追加して実行するには、次の3つの簡単なステップで行えます。
ステップ1.APIキーを作成
ステップ2. APIキーを入力します
ステップ3. APIコールを行う
これで完了です！
さらに詳しい書面の手順が必要な場合は、こちらのドキュメントページをご確認ください。
– Foxpassチーム
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