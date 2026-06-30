Okta と Google Workspace の証明書ベース認証

現代のネットワークセキュリティは進化しています。多くの組織では、セキュアなWi-Fi、VPN、インフラへのアクセスは、もはやMicrosoft中心のIDモデルや単一ベンダーのエコシステムに縛られていません。
多くのITチームはOktaやGoogle Workspaceを中心に運用しており、ネットワーク認証もその実情を反映している必要があります。
Foxpassは、単一ベンダーのID戦略を強制することなく、Wi-Fi、VPN、ネットワークインフラにID主導のアクセスポリシーを結び付けられるようチームを支援します。
ネットワークアクセスにおいて柔軟なIDサポートが重要な理由
多くのネットワークアクセスや証明書の設定モデルは、今なおMicrosoftを中心としたIDアーキテクチャを前提としています。しかし、実際のIT環境はもっと柔軟であることが一般的です。組織によっては、IDの信頼できる情報源としてOktaを使用しています。また、Google Workspaceをユーザーライフサイクルとアクセスモデルの中核として利用しているところもあります。環境の拡大に伴い、複数のプロバイダーにまたがってIDを管理している組織もあります。
この柔軟性によって、ネットワーク認証に求められる役割が変わります。アクセスの判断では、Okta users and groupsやGoogle Workspace usersなど、チームがすでに信頼しているIDコンテキストを利用できる必要があります。目標��は、グループベースのアクセス制御、Wi-FiとVPNのアクセスルール、証明書ベースの認証を、チームがすでに使用しているアーキテクチャに組み込むことです。
FoxpassがIDをネットワークレイヤーへ拡張
Foxpassは、Foxpass Cloud RADIUS を通じて、クラウドアイデンティティをネットワークアクセスレイヤーに拡張するのに役立ちます。これにより、ディレクトリのユーザーとグループがWi-FiやVPNのアクセスルールを決定できるようになり、共有パスワードへの依存を減らし、よりきめ細かなRADIUSポリシーをサポートできます。
Okta中心のチームやGoogle Workspace中心のチームにとって、Foxpassは、Microsoft Entra IDのみに依存するアプローチを必要とせずに、ネットワークレイヤーでグループベースのアクセス制御を適用する方法を提供します。
実際の利点は、妥協することなく柔軟性を確保できることです。チームによっては、資格情報とグループポリシーを使用してWi-FiまたはVPNアクセス向けのIDベース認証をすばやく導入する必要があります。また、接続のたびにデバイス証明書とより強力な信頼制御によって検証される、証明書ベースのアクセスへの移行を進める準備ができているチームもあります。
Foxpass は、EAP-TTLS によるIDベース認証と、EAP-TLS による証明書ベース認証をサポートしており、組織はパスワードベースのアクセスから証明書ベースのアクセスへ、自社のペースで段階的に移行できます。
クラウドファーストのID環境向け証明書ベースのネットワークアクセス
証明書ベースの認証は、パスワードから信頼へと重心を移すため、その移行において特に重要です。
多くの組織にとって、証明書ベースのアクセス導入はこれまで複雑になりがちでした。特に、ID、デバイス、ネットワークインフラがすべて同じエコシステム内にない場合はなおさらです。Foxpass は、Wi-Fi および VPN アクセス向けに EAP-TLS をサポートしており、管理対象デバイス、BYOD、クラウドファースト環境全体での証明書ベース認証の管理をチームが行えるよう支援します。
これは、戦略面と同じくらい運用面でも重要です。現代のセキュリティチームは、複雑さを減らしながら保証レベルを高めるというプレッシャーにさらされています。異なる時代に向けて構築されたネットワークアクセスモデルを維持するためだけに、レガシーなRADIUSサーバーを稼働させ続けたいとは考えていません。求めているのは、クラウドネイティブな制御、より優れた監査性、そして実際のIDとデバイスのコンテキストを反映したポリシーです。
Foxpassは、レガシーインフラの負担を負うことなく、OktaとGoogle Workspace環境全体にわたって、IDベースおよび証明書ベースの制御を適用する手段をチームに提供し、ネットワークアクセスをその方向へ移行するのに役立ちます。
特に当てはまるケース
共有Wi-FiパスワードまたはPSKから802.1X認証への移行を進めるOktaおよびGoogle Workspaceのチーム
IDグループを使用して、特定のネットワーク、VPN、インフラへのアクセス制御に役立てているITチーム。
パ�スワードベースのEAP-TTLS認証から証明書ベースのEAP-TLSへの移行を進める組織。
管理対象エンドポイント、BYOD、クラウドファーストのユーザーが混在する環境をサポートするチーム。
Microsoft Entra IDファーストのアーキテクチャに限定されないネットワークアクセスを求める企業。
柔軟性を重視して設計された最新のネットワーク認証
ネットワーク認証は、アーキテクチャのオープン性が問われるものになりつつあります。組織がIDファーストのセキュリティへ移行する中で、セキュアアクセスは、すでに利用しているシステムや信頼モデルに対応できる必要があります。
Okta中心のチームやGoogle Workspace中心のチームにとって、それはID管理の意思決定を単一ベンダーモデルに縛ることなく、Wi-Fi、VPN、ネットワークインフラへの、より強力でポリシー主導かつ証明書対応のアクセスを実現することを意味します。
Foxpassは、ID環境の変化に応じて柔軟に適応できるようにしながら、ID主導のアクセスをネットワーク層まで拡張することで、このシフトを支援します。