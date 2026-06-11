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Illustration of a person holding a large key next to a monitor displaying the word sudo and a shield with a padlock, symbolizing computer security and administrative access.

LDAP SUDOersによるsudoアクセスの管理

Foxpass Team
所要時間 2分
更新済み
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Foxpass は、LDAP 管理の SUDOers のサポート開始をお知らせできることを嬉しく思います。

SUDOers を使うと、Foxpass コンソールから sudo 権限を直接リモート管理できます。これにより、ホスト、ユーザー、グループメンバーシップなどに基づいて、コマンドを制限し、環境変数を設定できます。

これで、ホストへのアクセスだけでなく、ホスト上でのユーザーのアクセス許可も管理できるようになりました。

A screenshot of the Sudoers feature

詳しくは、こちらのドキュメントをご覧ください。SUDOers はアドオン機能です。ご興味がある場合は、help@foxpass.com または Intercom チャットからお問い合わせいただければ、設定を進められます。

– Foxpassチーム

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