Foxpass は、LDAP 管理の SUDOers のサポート開始をお知らせできることを嬉しく思います。
SUDOers を使うと、Foxpass コンソールから sudo 権限を直接リモート管理できます。これにより、ホスト、ユーザー、グループメンバーシップなどに基づいて、コマンドを制限し、環境変数を設定できます。
これで、ホストへのアクセスだけでなく、ホスト上でのユーザーのアクセス許可も管理できるようになりました。
詳しくは、こちらのドキュメントをご覧ください。SUDOers はアドオン機能です。ご興味がある場合は、help@foxpass.com または Intercom チャットからお問い合わせいただければ、設定を進められます。
– Foxpassチーム
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