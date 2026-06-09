中間者攻撃（MitM）は、デジタル時代においてますます深刻な脅威となっています。Cybersecurity Venturesのサイバーセキュリティ統計によると、サイバー犯罪による世界全体の被害額は2025年までに年間10.5兆ドルに達すると予測されており、2015年の3兆ドルから大幅に増加しています。この憂慮すべき傾向は、MitM攻撃の高度化とまん延によるところが少なくありません。
元FBI長官のRobert Muellerがかつて述べたように、"企業には2種類しかない。すでにハッキングされた企業と、これからハッキングされる企業だ。"つまり、問題は"もし起こるか"ではなく、"いつ起こるか"です。したがって、MitM攻撃とは何か、またそれにはどのような種類があるのかを理解することが重要です。
中間者攻撃：概要
中間者攻撃（Man-in-the-Middle attack）とは、ハッカーが当事者に気づかれないまま、2者間の通信を傍受し、場合によっては改ざんするサイバー攻撃です。そのため、この攻撃は通信の"中間"に攻撃者が位置することから、この名前が付けられています。
中間者攻撃の7つの種類
Evil Twin Attack、別名Wi-Fi盗聴：Evil Twin Attackでは、ハッカーは正規のWi-Fiネットワークに見せかけた、無料で安全でないWi-Fiホットスポットを設置します。ユーザーがこのネットワークに接続すると、オンラインでのアクティビティが監視される場合があります。よくある例として、ハッカーがカフェのような公共の場所で無料Wi-Fiを提供し、接続したユーザーのデータを取得するケースがあります。
ARPスプーフィング：ここでは、ハッカーがローカルエリアネットワーク（LAN）上の正規ユーザーのIPアドレスに自分のMACアドレスを関連付け、被害者のデータを傍受します。例えば、企業ネットワークでは、ハッカーが自分のMACアドレスを正規ユーザーのIPアドレスに関連付ける可能性があります。その後、本来の正規ユーザー宛てのすべてのネットワークトラフィックが、攻撃者のマシンにルーティングされることになります。
IPスプーフィング：攻撃者がIPパケットの送信元アドレスを操作し、信頼されたホストになりすますことで発生します。たとえば、ハッカーがIPを信頼できる銀行のIPに見せかけ、銀行の顧客をだましてログイン資格情報のような機密情報を明かさせる可能性があります。
HTTPSスプーフィング：この種の攻撃では、ハッカーが信頼できるWebサイトの偽バージョンを作成します。例えば、本物の銀行サイトそっくりに見せかけた偽の銀行ウェブサイトなどがこれに当たります。被害者が認証情報を入力すると、知らないうちにそれをハッカーに渡してしまいます。
SSLハイジャック: ユーザーがセキュアなセッションを開始した際に、ハッカーがセッション開始時点で通信を傍受する攻撃です。たとえば、ユーザーが安全なHTTPS Webサイトにアクセスしようとした際に、攻撃者が標準のHTTPサイトへリダイレクトし、ユーザーのデータを取得するケースがあります。
メールアカウントの乗っ取り: ハッカーがユーザーのメールアカウントにアクセスし、通信内容を監視または改ざんすることです。たとえば、ハッカーが業務メールを傍受し、支払いを自分の口座に振り向けるよう操作する可能性があります。
DNSスプーフィング：攻撃者がドメインネームサーバーのキャッシュを改ざんし、ユーザーを不正なサイトにリダイレクトさせる手口です。たとえば、ユーザーが安全な銀行サイトにアクセスしようとしても、代わりに認証情報を盗む悪意のあるサイトにリダイレクトされることがあります。
FoxpassのRADIUSによる中間者攻撃の軽減
MitM攻撃のリスクは高いものの、Foxpass's RADIUS のようなソリューションは、組織の防御体制の強化に役立ちます。
RADIUS（Remote Authentication Dial-In User Service）は、ネットワークサービスに接続して利用するユーザー向けに、認証、認可、アカウンティング（AAA）を一元管理するネットワークプロトコルです。FoxpassのRADIUSは、中間者攻撃（MitM攻撃）に対する強力な防御線を提供します。
FoxpassのRADIUSがこれらの脅威を軽減する方法をいくつかご紹介します。
認証: 強力な認証手順を採用しており、IP、HTTPS、SSL、ARPスプーフィングのリスクを大幅に低減します。
ネットワークアクセス制御：きめ細かなレベルでネットワークアクセスを管理することで、FoxpassのRADIUSはWi-Fiの盗聴リスクを大幅に低減します。
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デジタル環境にはさまざまな脅威が潜んでおり、なかでもMan-in-the-Middle攻撃は最も危険なものの一つです。MitM攻撃には7つの異なる種類があるため、常に警戒し、十分な情報を把握しておくことが極めて重要です。Foxpass の RADIUS のような堅牢なセキュリティソリューションを導入することで、こうした脅威を大幅に軽減できます。暗号化を強化し、認証を強固にし、ネットワークアクセス制御を徹底することで、組織のデジタルコミュニケーションの安全性、信頼性、そして信頼性の高さを確保できます。
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