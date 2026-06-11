KarthikはSplashtopのシニアスタッフエンジニアです。Karthikは、複雑なスケーラビリティの課題を解決することに情熱を注いでおり、プロトタイプを大きなビジネス価値を生み出すスケーラブルな本番システムへと転換してきた確かな実績があります。自由時間には、ピックルボールをしたり、特に目的地を決めずに景色を楽しみながらドライブしたり、ハイキングをして新しい場所や食べ物、文化を探訪したりするのが好きで��す。