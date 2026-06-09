Foxpass は、カスタム Foxpass キャッシュの本番版をついにリリースできることを大変うれしく思います。
キャッシュは、お使いのシステムに対する認証の二次ソースとして機能します。
当社は高い可用性の実績を誇りますが、他のクラウドサービスプロバイダーと同様に、ダウンタイムを完全に避けることはできません。
ログイン先のサーバー、Wi-Fi、その他のシステムへのログインで問題が発生しないよう保証するローカルキャッシュサーバーを新たに提供しています。
ダウンタイムが発生した場合や、何らかの理由でシステムが当社のサーバーに正常に接続できない場合、システムは代わりにキャッシュ内のローカルディレクトリを確認します。キャッシュは、セットアップと設定が簡単なDockerコンテナとして配布されます。ほかのコンテナと同様に、外部依存関係はありません。ダウンロードして実行するだけです。
Foxpass cacheを使えば、認証されたユーザーがネットワーク、サーバー、システムにすばやく、簡単かつ確実にアクセスできる一方で、未認証のユーザーはアクセスできないようにできます。万が一ダウンタイムが発生した場合でも、システムの安全性とアクセス性は維持されます。
Foxpass cache はプレミアム機能です。ご利用を開始したい場合は、help@foxpass.com までお問い合わせください。開始のご案内をいたします。
キャッシュを立ち上げて実行する方法については、こちらをご覧ください。ホストやその他のクライアントを更新してキャッシュを使用する方法については、こちらをご覧ください。
-Foxpassチーム