8年前にFoxpassを創業したとき、私の目標は、あらゆる規模の企業がエンタープライズレベルのセキュリティ機能を利用できるようにすることでした。皆さまのご協力のおかげで、私たちはその目標を達成することができました。ネットワークとサーバー向けのID管理およびロールベースのアクセス制御製品ラインにより、何百ものお客様のセキュリティ向上を実現してきました。
Foxpass が、セキュアなリモートアクセスおよびリモートサポートのリーダーである Splashtop に買収されたことを発表でき、大変うれしく思います。Markと他の共同創業者たちに初めて会ったとき、私たちのビジョンが一致していること、そしてお客様に喜んでいただくことへの共通の情熱があることは明らかでした。
まず大きく変わることはありません。チーム全員がSplashtopに加わります。営業との打ち合わせやサポートチャットでは、これまでと同じ担当者が引き続き対応します。そして、Splashtopの支援により、Foxpassは当社製品に待望の機能強化をいくつか提供できるようになり、これまで当社に期待されてきた世界水準のサポートを引き続き提供していきます。
Foxpassチームが、これまでと現在にわたって成し遂げてきたことをとても誇りに思っています。これまでご愛顧、ご意見、そして何よりも信頼を寄せてくださり、私たちを支えてくださったお客様に心より感謝しています。この買収は新たな章の始まりを意味し、現��在および将来のお客様に、より優れた製品、より充実したサポート、そしてより強固なセキュリティを提供していきます。
敬具
Aren Sandersen
創業者、Foxpass
Splashtop について
Splashtopは、どこでも働ける世界をシンプルかつ効率的にするソリューションのリーダーです。柔軟な働き方、メディア＆エンターテインメント、学習、ITサポート向けのソリューションにより、現場のマシンの前にいるのと同じように、高速でシンプルかつセキュアな体験を提供します。Splashtop は、4K・60fps の高パフォーマンス、高度なセキュリティ機能とコンプライアンス、あらゆるデバイスとオペレーティングシステムのアクセスとサポートを 1 つのアプリケーションで実現し、さらにエキスパートへ直接アクセスできる即時のグローバルサポートを提供します。Fortune 500企業の85%を含む3,000万人以上のユーザーが、世界中でSplashtop製品を利用しています。 Splashtop.com