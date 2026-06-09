組織は今なお、evil twin attackとして知られる、約20年前から存在するWi-Fiハッキング手法による被害を受け続けています。この攻撃は、中間者攻撃（MitM）の代表的な例です。よく知られている攻撃ではあるものの、evil twin攻撃は、十分なセキュリティ対策がなければ、依然として防止が難しい脅威です。
このブログでは、ロシアのハッカーがevil twin攻撃を利用してWi-Fiネットワークに侵入し、著名な組織から機密データを盗み出した悪名高いGRUハッキング事件を掘り下げます。次に、証明書ベースのWi-Fi RADIUSソリューションがこの攻撃をどのように軽減できたかを検証します。
Evil Twin攻撃はどのように機能するのでしょうか？
手口: サイバー犯罪者は、正規のネットワークによく似た名前（SSID）の偽Wi-Fiネットワークを設定します。この偽装SSIDは見た目こそまったく同じでも、不正なネットワークとしてユーザーをだますように作られています。
獲物をおびき寄せる: インターネットアクセスを求める無防備なユーザーは、その偽装ネットワークを見つけると本物だと思い込んで接続してしまいます。
データの傍受: 接続が確立されると、ログイン認証情報、金融情報、個人的な通信などの機密情報を含むユーザーのすべてのデータトラフィックが、攻撃者の不正なネットワークを通過します。
ステルス性と回避: 攻撃者は疑いを避けながら身を潜め、被害者が危険に気づくこともないまま、ひそかにデータを取得します。
Wi-Fiスパイ摘発：GRUハッキング事件の全貌
SCEPlicity.orgによると、最近、ロシア軍の情報機関GRUに所属するハッカーが悪意のある双子アクセスポイント（AP）を展開して引き起こしたとされる、大きな注目を集めたハッキング事件があったことが世界に知られました。
攻撃者は、Wi-Fiネットワーク経由で送信される機密データを傍受するために、これらの攻撃を実行しました。標的には、コロラド、ブラジル、カナダ、モナコ、スイスのアンチ・ドーピング機関といった著名な組織に加え、Westinghouse Electric Companyの原子力発電事業、スイスのSpiez化学試験研究所、オランダの化学兵器禁止機関も含まれていました。
ロシアのハッカーの犯行手口は、巧妙であると同時に大胆でもありました。標的となる建物の近くに車両を停め、それを活動拠点に変えていました。その車には、バッテリー、Wi-Fi Pineapple、高利得の指向性Wi-Fiアンテナ、4Gモデム、ストレージを備えた小型コンピューターなど、攻撃に不可欠な各種ツール一式が積まれていました。
証明書ベースのWi-Fi RADIUS認証の役割
組織は、evil twin攻撃による脅威を軽減し、Wi-Fiネットワークのセキュリティを強化するために、高度なセキュリティ��対策を導入する必要があります。証明書ベースのWi-Fi RADIUS認証 ソリューションは、こうした高度なサイバー脅威に対する強力な防御策です。
Foxpassが提供するようなこの種のソリューションでは、認証プロセスでユーザーの確認にデジタル証明書を使用します。デジタル証明書を導入すると、Wi-Fiネットワーク内の信頼性とセキュリティが大幅に向上します。
Wi-Fiインフラ内に設定されると、Foxpassは接続するデバイスとユーザーのデジタル証明書を検証します。ネットワークへのアクセスは正当な証明書を持つユーザーにのみ付与されるため、ハッカーが不正なWi-Fiネットワークを構築しようとしても意味がありません。
Foxpass：セキュアな証明書ベースのWi-Fi RADIUSソリューションを導入する
Foxpassは、SCEPベースのWi-Fi RADIUSソリューションを提供するリーディングプロバイダーであり、evil twin攻撃や同様のサイバー脅威に対する強固な防御を実現します。その導入には、次のようなメリットがあります。
強固なセキュリティ：Foxpass は、証明書ベースの対策によって強力な認証を実現し、不正アクセスのリスクを軽減します。
一元管理: 一元管理プラットフォームにより、ネットワーク管理者はユーザーアクセス、証明書、ネットワークデバイスを効率的に管理できます。
拡張性: Foxpass はあらゆる規模の企業に�対応し、変化するセキュリティ要件にも簡単に適応できます。
シームレスな統合: Foxpass は既存のWi-Fiインフラに簡単に統合でき、設定プロセスを効率化します。
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GRUによるハッキング事件とevil twin攻撃の使用は、組織が直面するサイバー脅威が進化し続けていることを強く示しています。このような高度な攻撃に対抗するには、Foxpass に代表される証明書ベースのWi-Fi RADIUSソリューションを導入することが、ネットワークセキュリティの強化において重要な役割を果たします。進化し続けるサイバー環境から守るには、警戒を怠らず、最先端のセキュリティ対策を導入することが不可欠です。
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