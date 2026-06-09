Come puoi essere sicuro che gli utenti che hanno effettuato l’accesso siano davvero chi dicono di essere? E per quanto riguarda i siti web a cui accedi o le app che usi?
Le organizzazioni moderne hanno bisogno di un modo per verificare in modo affidabile le identità di utenti, dispositivi, server e applicazioni prima di concedere l’accesso. Le password, pur essendo un buon punto di partenza, sono difficili da gestire su larga scala, soprattutto quando i team hanno bisogno di un accesso sicuro alle reti e ad altre infrastrutture interne.
È qui che entra in gioco una Certificate Authority (CA), aiutando a verificare la legittimità di un’identità.
Quindi, come funziona un'autorità di certificazione e perché è importante per un controllo degli accessi sicuro? Esploriamo.
Che cos'è un'autorità di certificazione?
Un'autorità di certificazione è un'entità fidata che emette e firma certificati digitali che aiutano a dimostrare che un sito web, un utente, un dispositivo, un server o un'applicazione sono chi o ciò che dichiarano di essere. L’autorità di certificazione non solo crea certificati, ma convalida anche le identità, firma i certificati e aiuta a determinare se ci si può fidare di un’identità.
Ad esempio, quando ti connetti a un sito web, la sua identità viene autenticata tramite un certificato SSL/TLS. Questo conferma che il sito web è effettivamente quello dichiarato e consente connessioni sicure e crittografate. In questi casi, tale fiducia si basa sulla CA che sta dietro al certificato SSL/TLS.
Perché le autorità di certificazione sono importanti
Quindi, perché è importante? Mantenere la fiducia e autenticare l’identità è essenziale per la cybersecurity, e le autorità di certificazione supportano l’identità digitale e l’autenticazione sicure per fornire tale fiducia. Questo funziona in molti modi, tra cui:
Verifica dell'identità di siti web, utenti, dispositivi, server e applicazioni.
Abilitazione della comunicazione crittografata tramite certificati SSL/TLS.
Supporto dell'autenticazione basata su certificati per l'accesso alla rete.
Ridurre la dipendenza dalle credenziali condivise.
Aiutiamo le organizzazioni a gestire la fiducia su larga scala.
Supporta un controllo degli accessi più efficace e una migliore preparazione agli audit.
In breve, un'autorità di certificazione è un elemento fondamentale per stabilire e mantenere la fiducia digitale. Senza di esso, il lavoro e la comunicazione online sarebbero notevolmente più rischiosi e meno affidabili.
Come funziona un'autorità di certificazione?
Sapere come funzionano le CA ci aiuta a capire cosa le rende una fonte affidabile per l'autenticazione dell'identità, nonché cosa possono e non possono fare. Le autorità di certificazione funzionano così:
Viene creata una richiesta di certificato: Innanzitutto, un utente, un dispositivo, un server o un'applicazione richiede un certificato, spesso tramite una richiesta di firma del certificato o un processo di registrazione automatizzato. Il certificato può quindi essere utilizzato successivamente durante l'autenticazione.
L'autorità di certificazione convalida la richiesta: prima che il certificato venga emesso, l'autorità di certificazione controlla che la richiesta sia affidabile, quindi la convalida.
La CA emette e firma il certificato: Una volta che la richiesta è stata convalidata, l'autorità di certificazione usa la propria chiave privata per firmare digitalmente il certificato.
Il certificato viene presentato durante l'autenticazione: Il certificato viene quindi mostrato a un browser, una rete, una VPN, un server o un sistema di autenticazione (a seconda di ciò che viene verificato e di come si connettono).
Il sistema ricevente verifica se il certificato è attendibile: Successivamente, il sistema ricevente controlla se il certificato riconduce a un'Autorità di certificazione attendibile, ha una firma valida, non è scaduto, non è stato revocato e soddisfa le condizioni di policy richieste. Se questi controlli vanno a buon fine, il sistema può considerare attendibile l’identità per quella richiesta di autenticazione.
Il certificato viene rinnovato, sostituito o revocato quando necessario: i certificati non durano indefinitamente. Hanno un ciclo di vita e devono essere gestiti nel tempo, quindi rinnovarli, sostituirli e revocarli fa parte del processo.
Come si inseriscono le autorità di certificazione nella PKI
Ora parliamo di Public Key Infrastructure (PKI). Si tratta del sistema più ampio di tecnologie, chiavi, certificati e policy che consente di rendere operativa la fiducia basata sui certificati, quindi sapere cos’è e come funziona fornisce le basi per comprendere la Certificate Authority.
PKI include quanto segue:
Autorità di certificazione radice
L'autorità di certificazione radice è il punto di fiducia più elevato nella gerarchia dei certificati. È questo a cui altri certificati fanno risalire la propria catena di fiducia, rendendolo di fatto l'autorità finale in materia di fiducia e autenticazione. Di conseguenza, è altamente sensibile.
Autorità di certificazione intermedia
Tra la Certificate Authority radice e i certificati utilizzati ogni giorno c’è la Certificate Authority intermedia. Questi contribuiscono a limitare l'uso diretto dell'autorità di certificazione root, mantenendone la sicurezza e consentendo comunque l'autenticazione e la verifica dell'affidabilità.
Autorità di certificazione emittente
La CA emittente gestisce il rilascio dei certificati per utenti, dispositivi, server e applicazioni. Verifica le identità e rilascia certificati digitali che supportano l’autenticazione, la comunicazione sicura o la firma, a seconda del caso d’uso.
A cosa servono i certificati digitali?
Quindi, a cosa servono esattamente i certificati digitali? Come stabilito, convalidano fiducia e identità, ma questo può servire a molti casi d'uso diversi. Questo include:
Sicurezza del sito web: I siti web utilizzano certificati SSL/TLS emessi dalle autorità di certificazione per aiutare i browser a verificare il sito e crittografare il traffico.
Autenticazione del dispositivo: I certificati aiutano a dimostrare che un dispositivo è autorizzato, così può accedere a reti, file o altre informazioni sensibili secondo le autorizzazioni concesse.
Autenticazione Wi-Fi: Quando gli utenti si connettono a una rete Wi-Fi, i certificati possono consentire a utenti e dispositivi approvati di collegarsi in modo sicuro a una rete affidabile.
Autenticazione VPN: le VPN possono fornire ai dipendenti remoti l’accesso alle reti interne, ma tale accesso deve rimanere sicuro. I certificati possono aiutare a verificare l'accesso prima di consentire una connessione, garantendo che solo gli utenti autorizzati si colleghino alla VPN.
Autenticazione del server: I certificati aiutano i sistemi a verificare che i server siano affidabili, mantenendo gli utenti al sicuro da server non verificati o non sicuri.
Autenticazione dell'utente: I certificati possono aiutare a verificare l'identità dell'utente senza affidarsi esclusivamente alle password, aggiungendo un ulteriore livello di cybersicurezza quando gli utenti effettuano l'accesso.
Firma del codice: I certificati aiutano a verificare che il software provenga da un editore attendibile, contribuendo a evitare programmi falsi o non sicuri.
Autorità di certificazione pubbliche vs autorità di certificazione private
Non tutte le autorità di certificazione servono allo stesso scopo. Esistono CA private e pubbliche e, sebbene siano entrambe essenziali per autenticare identità e autorizzazioni, svolgono funzioni molto diverse. Mentre le autorità di certificazione pubbliche sono in genere associate a siti web e browser, le CA private vengono spesso utilizzate all'interno delle organizzazioni per l'autenticazione interna, contribuendo a verificare gli utenti e a mantenere autorizzazioni corrette.
Autorità di certificazione pubbliche
Le autorità di certificazione pubbliche vengono in genere utilizzate per siti web pubblici e servizi esposti su internet. Emettono certificati che aiutano browser e sistemi operativi a verificare che si stiano connettendo al dominio previsto e consentono la comunicazione crittografata.
Autorità di certificazione private
Le CA private, invece, vengono utilizzate all'interno delle singole organizzazioni. Questi emettono certificati per scopi interni, ad esempio per sistemi, utenti, dispositivi, applicazioni o VPN, per autenticare le connessioni e mantenere la sicurezza.
Le autorità di certificazione private sono particolarmente importanti per il controllo degli accessi basato su certificati all'interno di un'organizzazione. Con questi strumenti, le aziende possono definire e gestire i propri confini di fiducia, impostando controlli rigorosi su chi può connettersi, quali dispositivi può usare, a cosa può accedere e quali applicazioni sono consentite.
Come le autorità di certificazione supportano il controllo degli accessi alla rete
I certificati vengono utilizzati per autenticare molto più che i soli siti web. Possono aiutare a verificare utenti, dispositivi, applicazioni, server, reti e altro ancora, rendendole funzionalità di sicurezza essenziali.
In effetti, verificare utenti e dispositivi è una pratica comune, perché garantisce che solo gli utenti autorizzati possano accedere al Wi‑Fi, alle VPN o ad altri sistemi interni. In genere utilizza l’autenticazione RADIUS e il controllo dell'accesso alla rete 802.1X, consentendo la gestione centralizzata dell’accesso degli utenti tramite la comunicazione tra un server RADIUS e i client.
Il controllo basato su certificati per l'accesso alla rete offre molti vantaggi, tra cui:
Ogni dispositivo può avere un proprio certificato univoco, offrendo un livello maggiore di autenticazione e sicurezza.
L’accesso può essere associato a utenti attendibili e dispositivi gestiti, così gli utenti sconosciuti o non autorizzati non possono connettersi.
I certificati riducono la dipendenza dalle password Wi-Fi condivise, migliorando la sicurezza e impedendo a chiunque abbia rubato una password di connettersi.
È possibile rimuovere l'accesso dai dispositivi smarriti, rubati o dismessi, così i ladri non possono accedere alla rete.
L'onboarding e il deprovisioning diventano più facili da gestire.
I team IT possono implementare controlli di accesso più efficaci senza aumentare il carico di password per gli utenti.
Autenticazione basata su certificati vs autenticazione basata su password
A questo punto, potresti chiederti se l'autenticazione basata su certificati sia davvero necessaria se usi le password per tutto, o quale sia la differenza tra le due.
Le password possono essere difficili da proteggere e gestire su larga scala, soprattutto quando i team devono verificare sia gli utenti sia i dispositivi prima di concedere l'accesso alla rete. L'autenticazione basata su certificati offre ai team IT un altro modo per verificare le identità attendibili senza fare affidamento solo sulle password.
Possiamo suddividere le differenze in questo modo:
Metodo di autenticazione
Basato su password
Basato su certificato
Verifica dell'identità
L'utente inserisce una password
L'utente o il dispositivo presenta un certificato
Rischio di condivisione delle credenziali
Più alto, soprattutto se le password vengono riutilizzate o condivise
Inferiori, poiché i certificati sono associati a singoli utenti o dispositivi
Fiducia nei dispositivi
Limitato (a meno che non sia abbinato ad altri controlli)
Più sicuro, perché i dispositivi possono essere identificati in modo univoco
Esperienza utente
Richiede l'inserimento della password
Può supportare l'autenticazione senza password
Disattivazione
Potrebbe richiedere modifiche della password o la rimozione dell'account
L'accesso tramite certificato può essere facilmente revocato o rimosso secondo necessità
Ideale
Esigenze di accesso di base
Wi-Fi, VPN, autenticazione del dispositivo e dell’utente sicuri
Questo non significa che l'autenticazione basata su certificati renda obsolete le password o elimini la necessità di altre policy di accesso. Una sicurezza solida e multilivello è fondamentale per offrire la migliore protezione possibile. Tuttavia, l'autenticazione basata su certificati offre ai team IT una solida base di partenza e un robusto modello di fiducia per la gestione di utenti e dispositivi.
Rischi comuni delle autorità di certificazione e sfide di gestione
L'autorità di certificazione è uno strumento potente per la fiducia e l'autenticazione. I sistemi possono considerare attendibili i certificati firmati da una CA quando la catena di certificazione, il periodo di validità, lo stato di revoca e i requisiti di policy risultano conformi, il che significa che la CA deve essere protetta e gestita con attenzione. Di conseguenza, i team IT dovrebbero essere consapevoli di diverse sfide quando si affidano alla CA.
I rischi e le sfide più comuni includono:
Certificati scaduti, che possono interrompere l'accesso finché non vengono aggiornati.
Processi di rinnovo dei certificati inefficaci, che rendono difficile ristabilire la fiducia.
Protezione debole delle chiavi private CA, poiché le chiavi compromesse possono mettere a rischio la sicurezza.
Criteri dei certificati configurati in modo errato che interrompono il processo di certificazione.
Mancanza di visibilità sui certificati emessi, che li rende più difficili da gestire.
Processi di revoca incompleti, che fanno sì che i certificati rimangano validi anche quando avrebbero dovuto essere revocati.
Ex utenti o dispositivi non gestiti che mantengono l'accesso più a lungo del dovuto.
Flussi di lavoro manuali per i certificati che creano lacune operative.
Best practice per la gestione dell'attendibilità basata su certificati
È chiaro che gestire correttamente l’affidabilità basata su certificati è essenziale per mantenere la sicurezza e autenticare gli utenti. Tuttavia, questo significa anche che deve essere gestita con attenzione, quindi i team IT dovranno tenere a mente le best practice durante la configurazione e la gestione di una Certificate Authority.
Le procedure ottimali includono:
Usa una gerarchia CA chiara per la gestione dell'affidabilità, così da mantenere la sicurezza e ridurre la confusione.
Proteggi le chiavi private CA con controlli rigorosi per impedire che malintenzionati le compromettano.
Definisci i criteri di emissione dei certificati per assicurarti che le autorizzazioni vengano applicate correttamente.
Tieni traccia delle date di scadenza e rinnovo dei certificati per mantenerli sempre aggiornati.
Revoca i certificati quando utenti o dispositivi non devono più avere accesso.
Evita le credenziali condivise, soprattutto quando l'accesso basato su certificati è più adatto.
Integra i flussi di lavoro di autenticazione con i provider di identità (dove possibile).
Mantieni i registri per la visibilità degli accessi, la responsabilità e la preparazione agli audit.
Come Foxpass aiuta con l'autenticazione di rete basata su certificati
Quando cerchi un'autenticazione di rete sicura basata su certificati, ti serve una soluzione che consenta in modo affidabile agli utenti autorizzati di connettersi, mantenendo al contempo sicurezza e verifica dell'identità. Questo ci porta a Foxpass.
Foxpass Cloud RADIUS aiuta le organizzazioni a controllare chi può accedere alle loro reti Wi-Fi e VPN utilizzando un'autenticazione sicura di utenti e dispositivi. Supporta l'autenticazione senza password basata su certificati, consentendo a utenti e dispositivi approvati di presentare certificati per la convalida prima della connessione. Questo aiuta a ridurre la dipendenza dalle credenziali condivise e offre ai team IT un controllo più rigoroso su chi e cosa può accedere alla rete.
Foxpass si integra anche con i principali provider di identità, tra cui Microsoft Entra ID, Okta, Google Workspace e OneLogin. Quando gli utenti vengono aggiunti, modificati o rimossi nel tuo identity provider, Foxpass aiuta a mantenere gli accessi allineati così i team possono semplificare l'onboarding e il deprovisioning.
Di conseguenza, Foxpass offre diversi vantaggi per supportare i requisiti di conformità IT, la preparazione agli audit e la sicurezza, tra cui:
Accesso Wi-Fi e VPN più sicuro.
Meno dipendenza dalle password condivise.
Autenticazione di utenti e dispositivi più semplice.
Gestione degli accessi semplificata.
Maggiore controllo su chi e cosa può connettersi alla tua rete.
Quando dovresti usare l'autenticazione basata su certificato?
Se, dopo aver letto questo articolo, non sei ancora sicuro che l’autenticazione basata su certificati sia utile per la tua azienda, è facile valutare le tue esigenze e stabilire se è la scelta migliore. L'autenticazione basata su certificati è particolarmente utile per le organizzazioni che desiderano un controllo più rigoroso su ciò a cui utenti e dispositivi possono accedere, ma possiamo analizzarla più nel dettaglio.
Dovresti usare l'autenticazione basata su certificati se:
Devi proteggere l'accesso tramite Wi-Fi o VPN per i dipendenti.
Vuoi ridurre la dipendenza dalle password condivise e assicurarti che solo gli utenti autorizzati possano connettersi.
Devi autenticare sia gli utenti sia i dispositivi, invece di affidarti ai semplici accessi agli account.
Usi dispositivi gestiti e vuoi un controllo degli accessi più rigoroso.
Hai bisogno di un onboarding e di un deprovisioning più rapidi quando i dipendenti entrano o lasciano l'azienda.
Vuoi una visibilità migliore su chi e cosa si connette alla tua rete, per mantenere controllo e responsabilità.
Ti stai preparando per revisioni della sicurezza, audit o requisiti di conformità e devi dimostrare misure di sicurezza e autenticazione solide.
L'accesso sicuro alla rete inizia con un'identità affidabile
L'autorità di certificazione costituisce la base della fiducia digitale. Con esso, le organizzazioni possono verificare le identità in modo più affidabile, emettere certificati e supportare comunicazioni sicure, mentre i team IT possono proteggere le proprie reti. Senza di esso, utenti e dispositivi non autorizzati possono infiltrarsi più facilmente in una rete o compromettere in altro modo gli account.
Foxpass Cloud RADIUS aiuta le organizzazioni a rafforzare il controllo degli accessi Wi‑Fi e VPN con un’autenticazione basata su certificati per utenti e dispositivi. I team IT possono ridurre la dipendenza dalle credenziali condivise, semplificare l'onboarding e il deprovisioning e ottenere un controllo più solido su chi e cosa può connettersi.
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