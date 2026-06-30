La sicurezza di rete moderna si sta evolvendo. Per molte organizzazioni, l'accesso sicuro a Wi-Fi, VPN e infrastruttura non è più legato a un modello di identità incentrato su Microsoft o a un ecosistema di un unico fornitore.
Molti team IT ruotano attorno a Okta o Google Workspace e hanno bisogno che l'autenticazione di rete rifletta questa realtà.
Foxpass aiuta i team a collegare criteri di accesso basati sull’identità a Wi-Fi, VPN e infrastrutture di rete senza imporre una strategia di identità basata su un unico fornitore.
Perché il supporto flessibile dell’identità è importante per l’accesso alla rete
Molti modelli di accesso alla rete e di distribuzione dei certificati presuppongono ancora un'architettura dell'identità incentrata su Microsoft. Ma gli ambienti IT reali sono spesso più flessibili. Alcune organizzazioni usano Okta come fonte autorevole per l'identità. Altre si affidano a Google Workspace come centro del ciclo di vita degli utenti e del modello di accesso. Alcune gestiscono anche l'identità su più di un provider man mano che il loro ambiente cresce.
Questa flessibilità cambia ciò che l'autenticazione di rete deve fare. Le decisioni di accesso dovrebbero poter usare il contesto di identità di cui i team si fidano già, che provenga da utenti e gruppi Okta o da utenti Google Workspace. L'obiettivo è integrare il controllo degli accessi basato sui gruppi, le regole di accesso Wi-Fi e VPN e l'autenticazione basata su certificati nell'architettura che i team già utilizzano.
Foxpass estende l'identità al livello di rete
Foxpass aiuta a estendere l'identità cloud al livello di accesso alla rete tramite Foxpass Cloud RADIUS. Questo consente agli utenti e ai gruppi della directory di definire le regole di accesso Wi‑Fi e VPN, ridurre la dipendenza dalle password condivise e supportare criteri RADIUS più granulari.
Per i team incentrati su Okta e Google Workspace, Foxpass offre un modo per applicare il controllo degli accessi basato sui gruppi a livello di rete senza richiedere un approccio basato solo su Microsoft Entra ID.
Il vantaggio pratico è la flessibilità senza compromessi. Alcuni team hanno bisogno di un percorso rapido verso l'autenticazione basata sull'identità per l'accesso Wi‑Fi o VPN usando credenziali e criteri di gruppo. Altri sono pronti a passare a un accesso basato su certificati, in cui ogni connessione viene convalidata tramite certificati del dispositivo e controlli di attendibilità più rigorosi.
Foxpass supporta l'autenticazione basata sull'identità tramite EAP-TTLS e l'autenticazione basata su certificati tramite EAP-TLS, offrendo alle organizzazioni un percorso per passare dall'accesso basato su password all'accesso basato su certificati secondo i propri tempi.
Accesso di rete basato su certificati per ambienti di identità cloud-first
L'autenticazione basata su certificati è particolarmente importante in questo cambiamento perché sposta l'attenzione dalle password alla fiducia.
Per molte organizzazioni, adottare un accesso basato su certificati ha storicamente comportato complessità, soprattutto quando identità, dispositivi e infrastruttura di rete non fanno tutti parte dello stesso ecosistema. Foxpass supporta EAP-TLS per l'accesso a Wi-Fi e VPN e può aiutare i team a gestire l'autenticazione basata su certificati in ambienti gestiti, BYOD e cloud-first.
Questo è importante tanto sul piano operativo quanto su quello strategico. I moderni team di sicurezza sono sotto pressione per ridurre la complessità aumentando al contempo il livello di affidabilità. Non vogliono mantenere in funzione server RADIUS legacy solo per preservare un modello di accesso alla rete progettato per un'altra epoca. Vogliono un controllo cloud-native, una migliore verificabilità e policy che riflettano l'identità reale e il contesto del dispositivo.
Foxpass aiuta a spostare l'accesso alla rete in quella direzione, offrendo ai team un modo per applicare controlli basati su identità e certificati negli ambienti Okta e Google Workspace senza doversi portare dietro il peso dell'infrastruttura legacy.
Dove questo approccio trova maggiore riscontro
Team Okta e Google Workspace che passano da password Wi-Fi condivise o PSK all'autenticazione 802.1X
Team IT che usano gruppi di identità per aiutare a controllare l'accesso a reti specifiche, VPN e infrastrutture.
Le organizzazioni che stanno passando dall’autenticazione EAP-TTLS basata su password all’autenticazione EAP-TLS basata su certificati.
Team che supportano un mix di endpoint gestiti, BYOD e utenti cloud-first.
Aziende che cercano un accesso alla rete non limitato a un'architettura basata esclusivamente su Microsoft Entra ID.
Autenticazione di rete moderna pensata per la flessibilità
L'autenticazione di rete sta diventando una prova dell'apertura architetturale. Man mano che le organizzazioni adottano un approccio alla sicurezza incentrato sull'identità, l'accesso sicuro deve funzionare con i sistemi e i modelli di fiducia che già utilizzano.
Per i team incentrati su Okta e Google Workspace, questo significa portare a Wi-Fi, VPN e infrastruttura di rete un accesso più solido, basato su criteri e compatibile con i certificati, senza imporre decisioni sull'identità all'interno di un modello a fornitore unico.
Foxpass supporta questo cambiamento estendendo l'accesso basato sull'identità al livello di rete, mantenendo al contempo la flessibilità necessaria per adattarsi ai cambiamenti degli ambienti di identità.
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