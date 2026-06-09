Ci sono poche cose più importanti per un'azienda della sicurezza digitale. I dipendenti devono poter accedere ai loro account, dispositivi e reti in modo sicuro ed efficiente, e tutto deve essere protetto da infiltrati o malintenzionati. I certificati PKI sono uno strumento comune per la cybersicurezza, ma non tutti sanno cosa sono, come funzionano o come si confrontano con le password tradizionali.
L'infrastruttura a chiave pubblica (PKI) è un sistema che ti consente di crittografare e firmare i dati per scopi di sicurezza. I certificati PKI, a loro volta, autenticano digitalmente l’identità di un utente per garantire l’uso sicuro di un account, dispositivo o servizio. La PKI offre un modo più sicuro affinché un utente noto possa connettersi in modo sicuro sia a sistemi pubblici, come le pagine web, sia a sistemi privati come VPN, Wi-Fi® e altre forme di sistemi di autenticazione a più fattori (MFA).
Per le aziende moderne, nomi utente e password stanno diventando un ricordo del passato. Allo stesso tempo, i certificati PKI stanno diventando più diffusi e convenienti, dando alle aziende un motivo in più per abbandonare il classico nome utente e password come meccanismo di autenticazione.
Le credenziali sono facili da violare
Sebbene le password e credenziali simili siano un buon punto di partenza, per una buona sicurezza serve di più. Un account con un solo livello di sicurezza può essere altamente vulnerabile a soggetti esterni e bot che possono indovinare le password in pochi minuti.
I certificati PKI, invece, utilizzano una crittografia di livello enterprise e lo standard Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP). Questo offre un modo semplice e sicuro per la registrazione dei dispositivi e la successiva autenticazione, che non possono essere violate o rubate con la stessa facilità di una password.
La PKI riduce le situazioni causate da errori umani
L’errore umano è una delle vulnerabilità più difficili da cui difendersi, e gli hacker lo sanno, da qui l’aumento degli attacchi che prendono di mira le persone, come il phishing o gli attacchi man-in-the-middle (MITM). Questi attacchi man-in-the-middle si verificano quando un soggetto esterno intercetta la comunicazione tra due parti. Ad esempio, quando un dipendente clicca accidentalmente su un link all'interno di un'email di phishing, il MITM può ottenere l'accesso all'account email e persino al dispositivo.
Con la PKI, invece, ci sono più livelli di sicurezza grazie alla combinazione di chiave pubblica/privata. Quindi, anche se un aggressore riuscisse ad accedere alla chiave pubblica, i suoi sforzi sarebbero inutili perché avrebbe bisogno della chiave privata per decodificare i dati e comprendere il messaggio.
Riduci i problemi IT legati al Wi-Fi®
In situazioni senza certificati PKI e SCEP, chiunque può comunicare a qualcun altro il nome utente e la password della tua rete Wi-Fi®. Questo porta a una situazione in cui utenti sconosciuti possono continuare a usare la tua rete senza che tu lo sappia e senza la tua autorizzazione.
I certificati PKI sostituiscono completamente le password Wi-Fi® e consentono l'accesso alla rete solo a un gruppo selezionato di utenti. Ad esempio, il SCEP di Foxpass come parte del nostro Advanced RADIUS aiuta gli utenti da te selezionati a registrare facilmente i propri dispositivi, consentendoti così di tenere traccia di quali utenti hanno accesso alla tua rete Wi-Fi®.
Oltre a concedere facilmente l'accesso alla rete, puoi anche revocare facilmente l'accesso a qualsiasi utente revocando il suo certificato SCEP dalla Foxpass Console.
Le aziende di tutte le dimensioni possono proteggere rapidamente le proprie reti Wi‑Fi® utilizzando il Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP) di Foxpass. È completamente gestito e facile da implementare, così le organizzazioni possono proteggere le proprie reti con il minimo sforzo.
Inoltre, i certificati SCEP di Foxpass scadono ogni 5 anni, mentre i certificati normali scadono ogni anno e possono quindi ridurre ogni anno il carico per i team IT.
Con un sistema di gestione PKI/SCEP come quello di Foxpass, puoi mantenere protetta la tua rete Wi-Fi® senza creare disagi ai tuoi dipendenti o al team IT. Per maggiori informazioni, prenota una demo o parla con un rappresentante all'indirizzo help@foxpass.com.
Wi-Fi è un marchio di Wi-Fi Alliance®
Migliora la tua sicurezza
Pronto a portare il meglio della sicurezza degli accessi nella tua rete? Fai clic qui per scoprire come Foxpass può aiutarti a evitare costosi errori di sicurezza: