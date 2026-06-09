Trevor Jackins

Senior Digital Marketing Manager

Trevor Jackins è un/una Senior Digital Marketing Manager di Splashtop. È anche un appassionato utilizzatore del software per desktop remoto di Splashtop, che usa per accedere in remoto al computer del suo ufficio e lavorare da casa! L'entusiasmo di Trevorper Splashtop nasce dal suo interesse per il modo in cui la tecnologia può migliorare la nostra vita quotidiana.