Le Wi-Fi est au cœur de nos établissements d’enseignement, permettant toutes sortes d’activités, des portails de travaux pratiques en ligne aux réunions virtuelles d’enseignants. La plupart des administrateurs des écoles primaires et secondaires ont confiance dans la sécurité de leurs réseaux Wi-Fi et estiment que les mesures de cybersécurité existantes sont adéquates.
Malheureusement, cette confiance est souvent injustifiée. La sécurité du Wi-Fi, bien que souvent négligée, pourrait être le point faible du système de protection du réseau de votre établissement. En effet, selon Comparitech.com, les attaques de ransomware contre les écoles et universités américaines ont coûté 9,45 milliards de dollars en 2022.
L’illusion de la sécurité du Wi-Fi
Les établissements scolaires s’appuient souvent sur plusieurs solutions de sécurité, comme des outils anti-malware et de prévention du phishing. Bien que ces solutions constituent des éléments clés d’une stratégie de sécurité robuste, elles ne protègent pas nécessairement le réseau Wi‑Fi de l’école contre toutes les menaces.
Il est dangereux de croire que le réseau Wi-Fi est naturellement sûr et que les autres mesures de sécurité offrent une protection suffisante. C’est particulièrement le cas lorsque le personnel informatique, souvent détaché du site, est susceptible de négliger la sécurité du réseau Wi-Fi par inadvertance.
Les dangers de la vulnérabilité du Wi-Fi
Il faut se rendre à l’évidence : les réseaux Wi-Fi peuvent être piratés par des acteurs internes ou externes afin d’obtenir un accès non autorisé aux systèmes, ce qui peut entraîner de graves complications. En espionnant ou en interceptant les données Wi-Fi (une pratique connue sous le nom d’attaque Man-in-the-Middle, ou MITM), des individus malveillants peuvent voler les informations d’identification des enseignants et des administrateurs.
Cela peut conduire à un accès non autorisé au réseau non protégé de l’administration et du personnel, à des manipulations des systèmes de notation, voire à des interruptions complètes qui entravent les activités académiques telles que les examens.
En outre, les attaques MITM pourraient également servir de passerelle pour d’autres attaques, permettant de déployer des ransomwares ou de voler des données personnelles à des fins préjudiciables. Il ne s’agit pas là d’une simple théorie ; des failles de ce type se sont déjà produites et se produiront à nouveau si les mesures adéquates ne sont pas prises.
Sécurité des réseaux : maintien de la visibilité et du contrôle
Un autre aspect important de la sécurité des réseaux est le maintien de la visibilité et du contrôle des accès, notamment ceux des anciens employés ou étudiants. Les accès non autorisés peuvent entraîner des fuites d’informations sensibles et contourner les filtres réseau mis en place, en particulier dans les établissements d’enseignement. Il est essentiel de vérifier et de réajuster régulièrement les contrôles d’accès afin de s’assurer que seuls les utilisateurs autorisés ont accès au réseau.
« Attaques du jumeau maléfique » (ou écoutes Wi-Fi) : une menace cachée dans les réseaux Wi-Fi des écoles
Un type d’attaque de réseau Wi-Fi particulièrement alarmant mais souvent négligé est l’attaque du « jumeau maléfique ». Dans ce cas de figure, un réseau Wi-Fi malveillant est créé et imite le réseau légitime par son nom et son apparence. Ce faux réseau agit comme un « jumeau maléfique » du réseau d’origine, trompant les utilisateurs qui s’y connectent à la place du réseau légitime. Cette astuce est d’une simplicité déconcertante et ne nécessite qu’un minimum de compétences techniques, ce qui en fait une tactique accessible même pour les étudiants qui ne maîtrisent pas complètement la technologie.
Des enseignants peu méfiants peuvent se connecter sans le savoir à ce réseau malveillant pendant qu’ils effectuent leurs tâches quotidiennes. Une fois connecté, l’appareil de l’enseignant est exposé. La personne qui exploite le réseau double maléfique peut surveiller les activités en ligne de l’enseignant, intercepter des données sensibles telles que les identifiants de connexion, et éventuellement accéder à des ressources confidentielles.
Répondre aux exigences de conformité
Les établissements scolaires de la maternelle à la terminale sont soumis à plusieurs réglementations essentielles, notamment le Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA), le Children’s Internet Protection Act (CIPA), le Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA) et le Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA).
Ces lois imposent aux établissements scolaires d’assurer la sécurité en ligne des élèves, de préserver la confidentialité de leurs dossiers et de protéger les informations relatives à leur santé. La mise en œuvre d’un cadre de sécurité Wi-Fi robuste est essentielle pour répondre à ces exigences réglementaires.
Le rôle de RADIUS dans la conformité et la sécurité du Wi-Fi
Le système RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) peut jouer un rôle essentiel en aidant votre établissement à se conformer à ces normes. Il permet un accès sécurisé et authentifié à vos réseaux Wi-Fi. Un produit de contrôle d’accès robuste comme le serveur RADIUS de Foxpass s’intègre à vos systèmes existants et ne nécessite que très peu de temps pour son installation.
Avec RADIUS, lorsqu’un utilisateur tente d’accéder au réseau, ses informations d’identification sont authentifiées et son appareil est vérifié pour répondre aux normes de sécurité. Cela réduit la probabilité qu’un accès non autorisé se produise et, par conséquent, le risque de brèches et de fuites de données. Il contribue ainsi à satisfaire aux exigences de confidentialité de la FERPA, de la COPPA et de l’HIPAA en limitant l’accès aux données sensibles des étudiants et aux informations relatives à la santé.
Le contrôle qu’offre l’authentification RADIUS peut également contribuer à la conformité CIPA. En s’assurant que seuls les utilisateurs autorisés ont accès au réseau, les établissements scolaires peuvent gérer et surveiller plus efficacement les activités en ligne, en fournissant les garanties nécessaires pour empêcher l’accès à des contenus en ligne inappropriés.
Sécurisez votre établissement maintenant
La négligence en matière de sécurité peut avoir des conséquences dévastatrices pour les écoles primaires et secondaires. Il est temps d’évaluer vos mesures de sécurité actuelles et de prendre en compte les lacunes qui peuvent exister, en particulier dans votre réseau Wi-Fi. N’attendez pas qu’une fuite se produise pour prendre conscience de l’importance de la sécurité du Wi-Fi.
Mettez en œuvre des solutions comme Foxpass RADIUS dès aujourd’hui pour vous assurer que le réseau de votre établissement est réellement sécurisé, conforme et prêt pour l’avenir. N’oubliez pas que la sécurité ne consiste pas seulement à protéger les systèmes et les données, mais aussi à préserver l’avenir de nos élèves. En matière de sécurité Wi-Fi dans les écoles primaires et secondaires, mieux vaut prévenir que guérir.