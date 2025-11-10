Bridge Your Cloud Identity to Active Directory-Backed Systems
Use Foxpass LDAP Bridge to connect your modern identity provider (like Entra ID, Google Workspace, Okta, or OneLogin) to legacy apps, VPNs, and servers that still depend on Active Directory and LDAP authentication — without exposing or extending AD.
Le défi : faire le lien entre les systèmes hérités et les identités modernes
À mesure que les organisations modernisent leur infrastructure avec des fournisseurs d'identité cloud tels que Microsoft Entra ID, Google Workspace, Okta ou OneLogin, de nombreux systèmes internes ou hérités s'appuient encore sur LDAP pour l'authentification. Maintenir un Active Directory sur site uniquement pour quelques systèmes entraîne des comptes dupliqués, des problèmes de synchronisation et une complexité d’infrastructure inutile.
Vous avez besoin d’un moyen sécurisé permettant aux utilisateurs de se connecter avec leurs identifiants IdP cloud, tandis que les systèmes hérités continuent de s’authentifier via LDAP sur Active Directory — sans que les utilisateurs ni l’IT n’accèdent jamais directement à AD.
La solution Foxpass : un proxy LDAP sécurisé entre l’IdP et AD
Foxpass LDAP Bridge connecte en toute sécurité vos identités IdP cloud à vos systèmes existants reposant sur AD, permettant aux utilisateurs de se connecter avec leurs identifiants cloud modernes tandis que les applications héritées continuent d’utiliser une authentification basée sur LDAP.
Foxpass agit comme un proxy LDAP hébergé, en validant chaque demande d’authentification auprès de votre IdP et en renvoyant des réponses compatibles AD au système existant — le tout sans maintenir ni exposer de contrôleurs de domaine.
Foxpass mappe les utilisateurs et groupes de votre IdP aux attributs et politiques LDAP, ce qui permet une authentification fluide avec les identifiants de votre IdP cloud — sans mots de passe en double ni synchronisations manuelles.
Utilisez-le pour :
Authentifiez les VPN, les appareils NAS et les applications héritées qui ne prennent en charge que LDAP.
Maintenez la sécurité et la conformité grâce à la journalisation centralisée et à l’accès au moindre privilège.
Accélérez votre migration pour vous éloigner d’AD on-prem.
Comment Foxpass LDAP Bridge connecte votre IdP aux systèmes AD
Les utilisateurs s’authentifient via l’IdP cloud de votre organisation (Entra ID, Okta, Google Workspace, OneLogin).
Foxpass vérifie et associe l’identité de l’utilisateur aux attributs et aux politiques LDAP.
Les systèmes existants se connectent à Foxpass LDAP Bridge via TLS pour les liaisons LDAP.
Les demandes d’authentification sont traitées et consignées — aucun identifiant AD direct n’est requis.
Principaux avantages de l’utilisation de Foxpass LDAP Bridge
Simplifiez l’identité hybride : connectez les connexions basées sur l’IdP aux systèmes AD sans modification du schéma.
Unifiez les identifiants : les utilisateurs s'authentifient via l'IdP de votre organisation, et non via AD.
Protégez votre réseau : aucune exposition directe des contrôleurs de domaine ni des ports LDAP.
Accélérez la migration : gardez les systèmes hérités opérationnels pendant votre passage à une identité cloud complète.
Renforcez la conformité : visibilité centralisée et audit des accès.
Étape suivante : passez à LDAP entièrement dans le cloud
Lorsque vous êtes prêt à abandonner complètement Active Directory, Foxpass Cloud LDAP offre un annuaire complet hébergé dans le cloud et synchronisé avec votre IdP, remplaçant entièrement AD pour l’authentification tout en conservant la compatibilité LDAP.
Si vous gérez votre propre serveur LDAP ou AD, vous gaspillez probablement énormément de temps de votre personnel IT.
Ken K., Verified Foxpass User
Intégration facile avec votre IDP (Okta/Google), fournit une interface LDAP sans AD ni serveurs sur site. L’équipe est formidable et prête à mettre en œuvre les fonctionnalités que nous recommandons.
Isaac O., Director of Technology
Prêt à combler le fossé ?
Foxpass Cloud LDAP permet à votre organisation d’unifier l’authentification sur les systèmes cloud et sur site — aucune infrastructure à héberger, aucun mot de passe en double, aucune interruption.