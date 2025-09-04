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A young man smiles while using a laptop. Overlapping the image is a screenshot of a web form labeled Create NetID Web Portal, showing fields for organization name, description, and other portal setup details.

Simplifiez l’intégration BYOD sans mot de passe grâce à un installateur de certificats en libre-service

Permettez aux utilisateurs d’enrôler leurs propres appareils pour un accès sécurisé au Wi-Fi et au VPN, sans provisionnement manuel, mots de passe partagés ni tickets IT. Inclus avec la licence avancée Foxpass.

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A man with braided hair sits at a desk in a modern office, focused on his laptop. There is a smartphone, a tablet, and a plant on the wooden desk, and shelves in the background.

Ce que cela fait

Le BYOD Certificate Installer de Foxpass offre une interface sécurisée en libre-service qui permet aux utilisateurs et aux organisations de :

  • Téléchargez et installez un certificat X.509

  • Inscrire leur appareil personnel (non géré) pour l’accès au réseau

  • Authentifiez-vous via EAP-TLS sur votre infrastructure Wi-Fi ou VPN

  • Évitez complètement l’authentification réseau basée sur les mots de passe

  • Complétez les intégrations MDM afin d’offrir un accès réseau complet Zero Trust, basé sur des certificats, pour chaque appareil — géré ou BYOD

Cela permet une authentification sans mot de passe basée sur des certificats, un pilier fondamental de l’accès réseau zero trust.

Fonctionnalités clés

  • Shield and lock icon representing Zero Trust Access

    Inscription du certificat EAP-TLS

    • Émet des certificats X.509 depuis le backend sécurisé de Foxpass

    • Prend en charge l’expiration, la révocation et le renouvellement des certificats

    • S’intègre à Foxpass Cloud RADIUS pour l’authentification EAP-TLS


  • A blue icon featuring a rounded square border with four smaller rectangles inside, arranged in a two-by-two grid pattern on a white background.

    Expérience à votre image

    • Personnalisez l’image de marque de l’installateur avec le nom de votre établissement ou de votre entreprise (par ex., des portails basés sur NetID)

    • Offrez confiance et clarté lors de l’inscription en libre-service

    • Idéal pour le primaire et le secondaire, l'enseignement supérieur et les déploiements multi-locataires


  • Blue outline icon of a laptop with a smartphone placed vertically on its corner, suggesting device connectivity or synchronization.

    Compatible avec les principales plateformes

    • Windows, macOS, iOS, Android, ChromeOS

    • Aucun droit administrateur requis pour l’installation

    • Prend également en charge les intégrations MDM pour les workflows d’appareils gérés (Jamf, Intune, Kandji)


  • A blue icon showing three cylindrical bars of increasing height from left to right, resembling a bar graph or chart, on a light gray background.

    Conçu pour évoluer

    • Intégrez des centaines ou des milliers d’appareils au sein d’équipes d’étudiants, de personnel, d’enseignants ou d’équipes à distance

    • Réduisez le volume de tickets du help desk causé par les réinitialisations de mots de passe ou la confusion liée au SSID

    • Suivez les inscriptions et l’utilisation via les journaux Foxpass


A screen showing a WiFi settings profile installation for splashloom.com on a device. The profile is not signed and includes network, SCEP device identity certificate, and certificate details. Done and More Details options are visible.

Comment utiliser cette intégration

  1. L’utilisateur se connecte au portail BYOD à l’aide des identifiants de son fournisseur d’identité (Google, Okta, Entra ID, etc.)

  2. Le programme d’installation remet un certificat signé à l’appareil de l’utilisateur

  3. L’appareil se connecte au Wi‑Fi/VPN à l’aide d’EAP-TLS via Foxpass Cloud RADIUS

  4. Foxpass valide le certificat et attribue l’accès en fonction de l’identité ou du groupe


A teacher and four smiling children sit around a table in a classroom, holding glowing light bulbs and a smartphone, engaging in a hands-on science activity. Notebooks, tablets, and papers are on the table.

Idéal pour

  • Maternelle au lycée et enseignement supérieur – Permettez aux étudiants et au corps enseignant de se connecter sans intervention de l’IT

  • Effectifs en télétravail et en travail hybride – Accès VPN sécurisé pour les ordinateurs portables personnels et les appareils mobiles

  • Environnements hautement sécurisés – Appliquez des politiques d'accès sans mot de passe sur les terminaux non gérés

  • Réseaux multi-locataires – Intégrez des invités ou des prestataires avec des VLAN d’accès limité


A Windows desktop shows a folder with downloaded files. A pop-up window from Sophossetup.msi displays a message titled Welcome to Foxpass secure Wi-Fi with Cancel and Sign in buttons.

Compatible avec


Screenshot showing LDAP and RADIUS log tables with timestamps and user details, alongside a pop-up window for temporary user access, listing usernames, expiration dates, and options to revoke or add access.

Sécurité et Conformité

  • Les certificats X.509 réduisent l’exposition des identifiants et le risque de phishing

  • Certificats liés à l’utilisateur/à l’appareil, non partagés entre les systèmes

  • Prend en charge les principes du zéro trust : authentifier chaque connexion

  • Journaux d’audit et gestion du cycle de vie des certificats inclus

  • Infrastructure backend prête pour SOC 2 Type II et HIPAA


Retours de vrais clients

Nous sommes passés au Wi-Fi basé sur des certificats avec Foxpass afin d’éliminer les réinitialisations de mots de passe et le phishing. Leur installateur BYOD a rendu les choses simples, même pour les utilisateurs non techniques.

Mike Good, Network Administrator, LL Schools

Prêt à passer au sans mot de passe pour le BYOD ?

Le programme d’installation de certificats Foxpass BYOD vous aide à déployer un accès Wi-Fi et VPN sécurisé, sans mot de passe, sur n’importe quel appareil grâce à un provisionnement zero-touch

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