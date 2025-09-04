Simplifiez l’intégration BYOD sans mot de passe grâce à un installateur de certificats en libre-service
Permettez aux utilisateurs d’enrôler leurs propres appareils pour un accès sécurisé au Wi-Fi et au VPN, sans provisionnement manuel, mots de passe partagés ni tickets IT. Inclus avec la licence avancée Foxpass.
Ce que cela fait
Le BYOD Certificate Installer de Foxpass offre une interface sécurisée en libre-service qui permet aux utilisateurs et aux organisations de :
Téléchargez et installez un certificat X.509
Inscrire leur appareil personnel (non géré) pour l’accès au réseau
Authentifiez-vous via EAP-TLS sur votre infrastructure Wi-Fi ou VPN
Évitez complètement l’authentification réseau basée sur les mots de passe
Complétez les intégrations MDM afin d’offrir un accès réseau complet Zero Trust, basé sur des certificats, pour chaque appareil — géré ou BYOD
Cela permet une authentification sans mot de passe basée sur des certificats, un pilier fondamental de l’accès réseau zero trust.
Fonctionnalités clés
Inscription du certificat EAP-TLS
Émet des certificats X.509 depuis le backend sécurisé de Foxpass
Prend en charge l’expiration, la révocation et le renouvellement des certificats
S’intègre à Foxpass Cloud RADIUS pour l’authentification EAP-TLS
Expérience à votre image
Personnalisez l’image de marque de l’installateur avec le nom de votre établissement ou de votre entreprise (par ex., des portails basés sur NetID)
Offrez confiance et clarté lors de l’inscription en libre-service
Idéal pour le primaire et le secondaire, l'enseignement supérieur et les déploiements multi-locataires
Compatible avec les principales plateformes
Windows, macOS, iOS, Android, ChromeOS
Aucun droit administrateur requis pour l’installation
Prend également en charge les intégrations MDM pour les workflows d’appareils gérés (Jamf, Intune, Kandji)
Conçu pour évoluer
Intégrez des centaines ou des milliers d’appareils au sein d’équipes d’étudiants, de personnel, d’enseignants ou d’équipes à distance
Réduisez le volume de tickets du help desk causé par les réinitialisations de mots de passe ou la confusion liée au SSID
Suivez les inscriptions et l’utilisation via les journaux Foxpass
Comment utiliser cette intégration
L’utilisateur se connecte au portail BYOD à l’aide des identifiants de son fournisseur d’identité (Google, Okta, Entra ID, etc.)
Le programme d’installation remet un certificat signé à l’appareil de l’utilisateur
L’appareil se connecte au Wi‑Fi/VPN à l’aide d’EAP-TLS via Foxpass Cloud RADIUS
Foxpass valide le certificat et attribue l’accès en fonction de l’identité ou du groupe
Idéal pour
Maternelle au lycée et enseignement supérieur – Permettez aux étudiants et au corps enseignant de se connecter sans intervention de l’IT
Effectifs en télétravail et en travail hybride – Accès VPN sécurisé pour les ordinateurs portables personnels et les appareils mobiles
Environnements hautement sécurisés – Appliquez des politiques d'accès sans mot de passe sur les terminaux non gérés
Réseaux multi-locataires – Intégrez des invités ou des prestataires avec des VLAN d’accès limité
Compatible avec
Synchronisation d’annuaire: Google Workspace, Entra ID, Okta, OneLogin
Contrôleurs Wi‑Fi : Meraki, Aruba, Ubiquiti, ...
MDM : Jamf, Intune, Kandji, Addigy, ...
Sécurité et Conformité
Les certificats X.509 réduisent l’exposition des identifiants et le risque de phishing
Certificats liés à l’utilisateur/à l’appareil, non partagés entre les systèmes
Prend en charge les principes du zéro trust : authentifier chaque connexion
Journaux d’audit et gestion du cycle de vie des certificats inclus
Infrastructure backend prête pour SOC 2 Type II et HIPAA
Retours de vrais clients
Nous sommes passés au Wi-Fi basé sur des certificats avec Foxpass afin d’éliminer les réinitialisations de mots de passe et le phishing. Leur installateur BYOD a rendu les choses simples, même pour les utilisateurs non techniques.
Mike Good, Network Administrator, LL Schools
Prêt à passer au sans mot de passe pour le BYOD ?
Le programme d’installation de certificats Foxpass BYOD vous aide à déployer un accès Wi-Fi et VPN sécurisé, sans mot de passe, sur n’importe quel appareil grâce à un provisionnement zero-touch